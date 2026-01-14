Tổng duyệt dẫn đoàn đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng

Sáng 14/1, lực lượng chức năng thực hiện tham gia buổi tổng duyệt phương án dẫn đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.
Lực lượng Cảnh sát Giao thông dẫn đoàn và đảm bảo an ninh trên tuyến đường đoàn đại biểu di chuyển về Trung tâm Hội nghị Quốc gia.
Tại khu vực đường Trần Duy Hưng hướng về Trung tâm Hội nghị Quốc gia và các chốt ngã ba, ngã tư, CSGT với vai trò nòng cốt phối hợp các lực lượng chức năng khác đảm bảo an ninh nghiêm ngặt.
Đoàn xe di chuyển trên đường hướng về Trung tâm Hội nghị Quốc gia.
Mỗi đoàn xe di chuyển có lực lượng dẫn đoàn đi phía trước.
Đoàn đại biểu di chuyển trên trục đường Trần Duy Hưng hướng về Trung tâm Hội nghị Quốc gia.
Đại hội XIV của Đảng dự kiến diễn ra trong 7 ngày, từ 19-25/1/2026 tại Hà Nội với 1.586 đại biểu dự Đại hội, đại diện cho hơn 5 triệu đảng viên.
Đại hội là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam.
Đại hội sẽ xem xét, thông qua Báo cáo nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV và thảo luận, thông qua 4 văn kiện chính gồm Báo cáo chính trị, Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 40 năm đổi mới, Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng và Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.
