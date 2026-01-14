Tổng duyệt dẫn đoàn đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng

Đại hội sẽ xem xét, thông qua Báo cáo nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV và thảo luận, thông qua 4 văn kiện chính gồm Báo cáo chính trị, Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 40 năm đổi mới, Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng và Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.