Công an Hà Nội dẫn độ Mr Hunter Lê Khắc Ngọ về nước

(VTC News) -

Chiều 15/12, tại buổi họp báo Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, thông tin về việc dẫn độ Lê Khắc Ngọ trong chuyên án Mr Pips.

Theo lãnh đạo Công an Hà Nội, ngày 13/12, Công an thành phố phối hợp với C01, Bộ Công an đưa Lê Khắc Ngọ từ Philippines về Hà Nội và tiếp tục điều tra làm rõ các hành vi liên quan của đối tượng.

Lê Khắc Ngọ, tức Mr Hunter bị dẫn độ từ Philippines về Hà Nội.

Trước đó, sáng 14/11, tại sự kiện ra mắt phim "Tường lửa Tràng An - Chuyên án Cạm bẫy số", Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, chia sẻ về những chiến công nổi bật của lực lượng Công an Thủ đô thời gian qua, trong đó có việc phối hợp với lực lượng cảnh sát Philippines bắt giữ đối tượng đóng vai trò quan trọng trong chuyên án Mr Pips.

Công an Hà Nội đã báo cáo Bộ Công an để hoàn tất các thủ tục dẫn độ Lê Khắc Ngọ và một đối tượng khác về nước.

Trong vụ án này, cơ quan điều tra đã khởi tố 48 đối tượng, thu giữ phong tỏa tài sản trị giá hơn 5.300 tỷ đồng.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam triệt phá trọn vẹn một ổ nhóm lừa đảo công nghệ cao xuyên biên giới. Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết các nước đều đánh giá cao chiến công này khi Việt Nam đã làm được điều mà nhiều quốc gia khác gặp khó khăn trong quá trình điều tra và bắt giữ đối tượng tội phạm công nghệ cao có thủ đoạn lừa đảo tinh vi trên toàn cầu.

Tại họp báo thông tin về kết quả công tác công an quý III/2025 do Bộ Công an tổ chức chiều 6/10, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an Hà Nội, thông tin thêm về kết quả điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên các sàn giao dịch ngoại hối do TikToker Phó Đức Nam (tức Mr Pips, 30 tuổi, trú TP Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) nay là TP.HCM) và Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, trú Hà Nội) cầm đầu.

Công an Hà Nội đã thu giữ 69 tỷ đồng tiền mặt; 2,3 triệu USD; 890 miếng vàng SJC; 246 kg vàng nguyên khối; 156 tỷ đồng trong tài khoản; 41 ô tô hạng sang, đắt tiền.

Mới đây nhất, ngày 24/9, Công an Hà Nội thu giữ thêm 1 ô tô nhãn hiệu Volvo XC 90; 59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng; nhiều trang sức bằng vàng, túi xách tay hàng hiệu; tạm dừng giao dịch đối với 133 bất động sản. Đại tá Long cho hay, tổng tài sản đã thu giữ đến nay ước tính khoảng 5.215 tỷ đồng.