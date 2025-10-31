Công an điều tra vụ cán bộ phường ở Đồng Tháp rạch mặt 'tình địch'

(VTC News) -

Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đang điều tra, củng cố hồ sơ vụ án cố ý gây thương tích xảy ra tại xã Long Hưng (tỉnh Đồng Tháp) liên quan đến nữ cán bộ phường L.H.A. (SN 1986), do mâu thuẫn ghen tuông.

Trước đó, tối 25/10, Công an xã Long Hưng tiếp nhận hồ sơ vụ cố ý gây thương tích do mâu thuẫn tình cảm khiến chị N.T.H.T (SN 1992, ngụ ấp Long Bình A, xã Long Hưng) bị chảy nhiều máu, phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.

Hiện trường nơi xảy ra vụ đánh ghen.

Nghi phạm gây án được xác định là L.H.A. (SN 1986, trú tại phường Thanh Hòa, tỉnh Đồng Tháp) là cán bộ công chức của một phường trong tỉnh.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 20h cùng ngày, trong lúc nhậu tại nhà bạn ở phường Trung An, chị H.A. gọi điện cho chồng là B.K.G. (SN 1984, ngụ phường Trung An). Trong cuộc nói chuyện, người chồng của chị H.A. thản nhiên cho biết đang nhậu với bạn gái là chị H.T, đồng thời thách thức vợ đến “làm gì được thì làm”.

Bị chạm tự ái và bốc đồng trong cơn ghen, H.A. bắt taxi cùng hai người bạn tìm đến nhà chị T. ở ấp Long Bình A để “nói chuyện phải trái”.

Tại đây, khi thấy T. và chồng mình đang ngồi nhậu cùng vài người khác, H.A. lao tới, rút dao rọc giấy trong túi và rạch liên tiếp vào vùng mặt nạn nhân.

Người chồng vội lao vào can ngăn, khống chế vợ, trong khi cha của nạn nhân cũng chạy đến hỗ trợ lấy dao ra. Sau khi tước được dao, hai người mới buông chị H.A. và báo Công an xã Long Hưng.

Lực lượng công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường, lập biên bản, mời các bên liên quan về trụ sở làm việc và phối hợp bệnh viện kiểm tra thương tích cho nạn nhân.

Tại cơ quan công an, chị H.A. đã thừa nhận toàn bộ hành vi.