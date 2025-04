Công an Đà Nẵng triệt phá đường dây cá độ trăm tỷ

(VTC News) -

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng vừa phối hợp cùng Cục nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ 5 người trong đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng với số tiền giao dịch hơn 100 tỷ đồng.

Cơ quan Công an xác định, người cầm đầu đường dây này là Phạm Anh Văn (39 tuổi, trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) cùng các đồng phạm là Nguyễn Tuấn Anh, Ngô Tá Vũ, Trần Xuân Định và Lê Minh Quang.

5 kẻ trong đường dây cá độ trăm tỷ vừa bị Công an TP Đà Nẵng triệt phá, bắt giữ. (Ảnh: CTV)

Theo điều tra ban đầu, đầu năm 2025, Văn móc nối với nhà cái nước ngoài, lấy trang mạng cá cược bóng đá, tự nâng hạn mức rồi giao cho Nguyễn Tuấn Anh.

Sau đó, Anh cùng các đồng phạm tiếp tục phân chia thành các trang mạng nhỏ, giao lại cho cấp dưới tổ chức cho con bạc tham gia cá độ...

Nhóm này nâng giá trị mỗi đơn vị cá cược lên 20.000 đồng để thu lợi bất chính. Theo công an, đường dây này hoạt động tinh vi, phân cấp chặt chẽ, sử dụng công nghệ cao, tổ chức thắng thua qua tiền mặt hoặc tài khoản ngân hàng.

Cách đây 2 ngày, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đấu tranh thành công chuyên án mang bí số 821B liên quan đến những kẻ đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, đề do Nguyễn Thị Dung (sinh năm 1972, trú thôn Nhan Biều 1, xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) cầm đầu.

Liên quan đến đường dây này, cơ quan Công an cũng bắt thêm Nguyễn Thị Lệ Thủy (sinh năm 1978, trú khu phố 2, Phường 3, thị xã Quảng Trị); Trương Thị Kim Chi (sinh năm 1978, trú khu phố 2, thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong); Nguyễn Thị Thúy (sinh năm 1977, trú thôn Xuân An, xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong); Nguyễn Thanh Sơn (sinh năm 1981, trú Nhan Biều 1, Triệu Thượng, Triệu Phong); Lê Thị Bé (sinh năm 1977, trú Xuân An, Triệu Thượng, Triệu Phong).

Qua đấu tranh ban đầu, cơ quan Công an xác định được đây là những kẻ thuộc đại lý cấp 1, hằng ngày nhận ghi số lô, đề cho nhiều người khác tại thị xã Quảng Trị, huyện Triệu Phong, huyện Hải Lăng và một số địa bàn lân cận khác của tỉnh Quảng Trị. Nhóm người này sau đó sử dụng các tài khoản mạng xã hội ảo, chuyển các nội dung ghi số lô, đề đến tài khoản của Nguyễn Thị Dung.