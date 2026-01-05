Công an Đà Nẵng tìm nhân chứng vụ xe đầu kéo va chạm xe máy khiến một người chết

(VTC News) -

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đang thụ lý, giải quyết tin báo về tội phạm liên quan vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn xã Hòa Tiến, TP Đà Nẵng.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: C.A)

Theo Công an TP Đà Nẵng, khoảng 20h05 ngày 31/12/2025, chị Nguyễn Huỳnh Yến Thảo (SN 2002, trú thôn Tịnh Đông Tây, xã Thượng Đức, TP Đà Nẵng) chạy xe máy mang BKS 92EA-060.65 trên Quốc lộ 14B theo hướng Nam – Bắc.

Khi đến đoạn qua thôn Phú Sơn 1, xã Hòa Tiến, xe máy va chạm xe đầu kéo BKS 43C-058.38, kéo theo sơ mi rơmoóc BKS 43R-002.46, do anh Nguyễn Quang Hùng (SN 1983, trú 519 Núi Thành, phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng) cầm lái, chạy cùng chiều.

Vụ va chạm khiến chị Thảo tử vong tại chỗ, hai phương tiện bị hư hỏng.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đề nghị người dân nào trực tiếp chứng kiến hoặc biết thông tin liên quan vụ tai nạn trên chủ động liên hệ, cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng.

Thông tin liên hệ: Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng – Khu vực 2 (địa chỉ: 298 Cách Mạng Tháng 8, phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng; điều tra viên Vũ Trường Sơn, SĐT: 0905.154.555).

Trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026 (từ 1/1 đến 4/1), toàn quốc xảy ra 196 vụ tai nạn giao thông, làm chết 94 người, bị thương 154 người. So với cùng kỳ năm 2025, số vụ tai nạn giảm 45 vụ, số người tử vong giảm 44 người, tuy nhiên số người bị thương tăng 17 người. TP.HCM là địa phương có số vụ và người tử vong cao nhất (34 vụ, 17 người chết), tiếp đến là Đồng Nai (15 vụ, 11 người chết), Hà Nội (13 vụ, 9 người chết), Phú Thọ (12 vụ, 7 người chết). Theo công an, nguyên nhân chủ yếu vẫn xuất phát từ lỗi của người điều khiển phương tiện, trong đó không chú ý quan sát, không giảm tốc độ an toàn chiếm tỷ lệ cao nhất với hơn 25%. Tiếp theo là đi không đúng làn đường, phần đường, đi sai chiều, chuyển hướng không đúng quy định, vượt xe sai quy định và vi phạm tốc độ, khoảng cách an toàn. Đáng chú ý, các nguyên nhân liên quan đến sử dụng rượu bia, mệt mỏi, ngủ gật khi lái xe vẫn xuất hiện, dù chiếm tỷ lệ không lớn.