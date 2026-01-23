Công an Đà Nẵng tìm bị hại trong vụ lừa đảo hơn 3.700 tỷ xảy ra tại Công ty GFDI

(VTC News) -

Ngày 23/1, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (viết tắt Công ty GFDI), địa chỉ: 92 đường 29/3, TP Đà Nẵng.

Theo Công an TP Đà Nẵng, đến nay, do gặp khó khăn trong việc liên hệ với một số bị hại (thay đổi nơi cư trú, số điện thoại, chưa nắm được thông tin…) nên cơ quan điều tra đề nghị các cá nhân là bị hại nhưng chưa được mời làm việc khẩn trương liên hệ, phối hợp để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Công an Đà Nẵng tìm bị hại trong vụ lừa đảo xảy ra tại Công ty GFDI. (Ảnh: C.A)

Trước đó, như Báo Điện tử VTC News đưa tin, từ ngày 6/11/2024, hàng trăm khách hàng của Công ty GFDI do ông Nguyễn Quang Hoàng làm Tổng Giám đốc, tập trung tại công ty để đòi lại số tiền đã đầu tư vì có thông tin công ty này vỡ nợ. Đến ngày 18/11/2024, Công an TP Đà Nẵng thực hiện lệnh khám xét trụ sở công ty và hội sở giao dịch, thu giữ nhiều tài liệu quan trọng để điều tra.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Hoàng, Nguyễn Đỗ Đạt (Giám đốc Tài chính), Trần Thị Mỹ Hạnh (Trưởng phòng ngân quỹ), Tô Hồng Trà và Trần Thị Kiều Trang (Giám đốc, Phó Giám đốc Chi nhánh Sở giao dịch) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Quá trình điều tra, Công an TP Đà Nẵng xác định, Công ty GFDI được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 17/5/2018 với vốn điều lệ 80 tỷ đồng, ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động tư vấn quản lý, tư vấn đầu tư (không bao gồm hoạt động đầu tư chứng khoán).

Nguyễn Quang Hoàng bị khởi tố. (Ảnh: C.A)

Từ tháng 5/2018, Công ty GFDI huy động vốn bằng hình thức ký hợp đồng vay tiền của khách hàng tại Đà Nẵng và một số địa phương khác.

Để khách hàng tin tưởng và cho công ty vay tiền, Nguyễn Quang Hoàng chỉ đạo cho các chi nhánh, phòng kinh doanh, nhân viên kinh doanh quảng cáo, đưa ra thông tin gian dối rằng toàn bộ dòng tiền của khách hàng sẽ được Công ty sử dụng đầu tư các dự án có khả năng sinh lời cao như F&B (Nhà Hàng Làng Nghệ Đà Nẵng, Nhà Hàng Làng Nghệ Quảng Trị), Sản xuất hàng tiêu dùng và Thương mại Seneco, Enzy Food, K-Products, sản xuất phim điện ảnh… và cam kết sẽ hoàn trả tiền gốc, lãi đúng theo hợp đồng đã ký.

Để tăng sự tin tưởng và thu hút khách hàng, Hoàng chỉ đạo Công ty GFDI xuất bản các ấn phẩm quảng cáo, chạy nhiều chương trình marketing để giới thiệu về các dự án đầu tư trên, đồng thời đưa ra các hạn mức lãi suất cho vay hấp dẫn, cao hơn nhiều so với lãi suất ngân hàng.

Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền từ khách hàng, Hoàng sử dụng sai mục đích và sử dụng chính vào các chi phí cho hoạt động kêu gọi vay tiền cũng như trả lãi cho các hợp đồng đến hạn.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Quang Hoàng đã chiếm đoạt của 7.541 khách hàng với tổng số tiền hơn 3.700 tỷ đồng.