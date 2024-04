Công an có mặt tại nhà riêng nhiều cựu lãnh đạo Bình Thuận

(VTC News) -

Trước cửa nhà ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận (đường Nguyễn Tương, phường Phú Thủy, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận), khoảng 13h có sự xuất hiện của lực lượng công an và cán bộ viện kiểm sát. Cùng với lực lượng chức năng, 2 chiếc xe công vụ cũng xuất hiện trên đường Nguyễn Tương.

Công an có mặt tại nhà ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận chiều 26/4. (Ảnh: D.T)

Nhà ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.

Gần đó, tại khu vực nhà ông Nguyễn Xuân Phong, cựu Cục phó Cục Thuế Bình Thuận (đường Hùng Vương, phường Phú Thủy, TP Phan Thiết), lực lượng công an cũng có mặt và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ.

Tại nhà của ông Xà Dương Thắng, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng Bình Thuận, nguyên Bí thư Huyện ủy Bắc Bình (đường Tuyên Quang, phường Bình Hưng, TP Phan Thiết) lực lượng cảnh sát cũng thi hành nhiệm vụ.

An ninh tại các khu vực trên đều được thắt chặt để lực lượng chức năng thi hành nhiệm vụ.

Xe của cơ quan công an có mặt tại nhà ông Nguyễn Xuân Phong, cựu Cục phó Cục Thuế Bình Thuận.

Trước đó ngày 1/3/2023, Phó thủ trưởng Thường trực Cơ quan CSĐT Bộ Công an, Trung tướng Đỗ Văn Hoành đã ký quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí", quy định tại khoản 3 Điều 219 bộ luật Hình sự, xảy ra tại Dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết (Phường Phú Thủy, TP Phan Thiết, Bình Thuận) do Công ty cổ phần Rạng Đông làm chủ đầu tư.

Quyết định khởi tố nêu rõ căn cứ vào nguồn tin tố cáo ông Nguyễn Ngọc Hai, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận (đã bị bắt giam) và những người có liên quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, có hành vi vi phạm các quy định về quản lý đất đai; vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 (3 lô đất 18,19, 20) thuộc quỹ đất hai bên đường ĐT.706B, phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết và một số dự án khác trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Một góc bên trong Khu du lịch biển Phan Thiết.

Căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, theo quyết định khởi tố vụ án số 08/QĐ-VPCQCSĐT ngày 10/2/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục làm rõ hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, xảy ra tại dự án Khu Đô thị du lịch biển Phan Thiết và một số dự án khác trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Sau khi xác định có dấu hiệu tội phạm vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra dấu hiệu sai phạm tại dự án Khu Đô thị du lịch biển Phan Thiết. Quyết định khởi tố vụ án hình sự đã được gửi đến Vụ 5, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.

Liên quan đến Dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, Bộ Chính trị đã thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận các nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Bình Thuận các nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021.

Hai cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận gồm: ông Huỳnh Văn Tí (nhiệm kỳ 2010-2015) bị kỷ luật khiển trách, ông Nguyễn Mạnh Hùng (nhiệm kỳ 2015-2020) bị cảnh cáo.

Riêng ông Lê Tiến Phương (Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004-2011 và 2011-2016) bị Ban Bí thư kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả chức vụ trong Đảng và bị Thủ tướng Chính phủ xóa tư cách nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2004-2011 và 2011-2016 do có vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác.

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo kết quả giám định tài sản phần diện tích 36 ha đất ở đô thị tại dự án là hơn 2.800 tỷ đồng, trong khi ngân sách Nhà nước chỉ thu về hơn 900 tỷ đồng phần diện tích này.

Dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết do Tập đoàn Rạng Đông làm chủ đầu tư, là 1 trong 9 dự án mà Bộ Công an tiến hành xác minh, điều tra theo đơn tố giác tội phạm của công dân Bình Thuận.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án tại Dự án Khu dân cư thương mại Tân Việt Phát 2 và khởi tố bị can, lệnh bắt bị can đối với 12 cựu cán bộ tỉnh Bình Thuận, trong đó có cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai; các cựu Phó chủ tịch Lương Văn Hải, Nguyễn Văn Phong và cựu Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận Hồ Lâm, Lê Nguyễn Thanh Danh và nhiều thuộc cấp.