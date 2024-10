Concert Anh trai vượt ngàn chông gai: Tiết mục đỉnh nóc, Tự Long quỳ gối cảm ơn

(VTC News) -

Đêm concert Anh trai vượt ngàn chông gai diễn ra tối 19/10, tại công viên bờ sông Sài Gòn, TP.HCM với sự tham dự của khoảng 20.000 khán giả. Với gần 5 tiếng đồng hồ, đêm nhạc mang đến loạt tiết mục được khán giả gọi là "đỉnh nóc, kịch trần".

Các anh tài xuất hiện bùng nổ.

Đúng 19h, đêm nhạc được mở màn bởi tiết mục Hỏa ca thể hiện bởi 32 anh Tài. Ở tiết mục này, Rhymastic và Đinh Tiến Đạt đu dây trên độ cao 10m. Khán giả cũng hò hét trong sự phấn khích vì dàn sân khấu di động, hoành tráng chưa từng có của một concert 100% do người Việt thực hiện. Song song tiết mục, hàng nghìn khán giả bất ngờ khi được chiêm ngưỡng gần 1 phút màn bắn pháo hoa mở màn hoành tráng.

Sau tiết mục này, dàn anh tài gửi lời chào và cảm ơn tới khán giả tham dự. Dù vướng lịch lưu diễn tại nước ngoài nên Tăng Phúc không thể có mặt tại concert. Tuy nhiên, anh vẫn được các anh tài in ảnh để đem tới chương trình.

Trước khi đêm nhạc diễn ra, trời đổ mưa lớn. Tuy nhiên may mắn khi bắt đầu buổi diễn, ông trời như chiều lòng khán giả.

Trước tình cảm của mọi người, NSND Tự Long quỳ xuống sân khấu, cúi đầu chào cảm ơn khán giả vì đã đến và sẵn sàng dầm mưa chờ đợi đêm nhạc.

"Trước giờ biểu diễn, tôi đã khóc. Các bạn không đáng phải vất vả như vậy trong bữa tiệc âm nhạc hôm nay. Nhưng cuối cùng ông trời đã tạnh", anh nói.

Tự Long quỳ gối cảm ơn khán giả.

Tiếp đó, các anh tài bắt đầu biểu diễn lại hàng loạt tiết mục gây sốt trong các đêm công diễn của Anh trai vượt ngàn chông gai 2024.

Sau những tiết mục bùng nổ, loạt ca khúc lắng đọng về cảm xúc với những If, Thu hoài, Lặng, Bao tiền một mớ bình yên... khiến khán giả không khỏi xúc động.

Đáng chú ý nhất trong đêm concert chính là phần tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc của các vùng miền qua những ca khúc đã làm nên dấu ấn của chương trình như Đào liễu, Dạ cổ hoài lang, Mưa trên phố Huế, Áo mùa đông, Chiếc khăn piêu...

Những tiết mục đậm tính dân tộc được tái hiện.

Tiết mục Trống cơm do Soobin Hoàng Sơn, Tự Long, Cường Seven tiếp tục đốt nóng sân khấu concert. Chứng kiến sức hút của những ca khúc dân gian đối với giới trẻ, NSND Tự Long nói: "Văn hoá là bản chất, văn hoá là cội nguồn, văn hoá là dân tộc. Câu chuyện văn hoá mà chúng tôi muốn kể chính là tiếp nối giá trị truyền thống, muốn những người trẻ ngày hôm nay hiểu hơn, tiếp cận hơn, để thêm yêu vốn cổ của dân tộc".

Nam nghệ sĩ khẳng định trong niềm hạnh phúc rằng, giới trẻ Việt Nam rất yêu nét đẹp truyền thống dân tộc Việt Nam nhưng cách thể hiện khác biệt với những thế hệ đi trước. Nam NSND cũng dành lời cảm ơn đến các bạn trẻ khi nhờ đến họ mà văn hóa nước Việt mới có thể vươn ra thế giới.

Kết thúc tiết mục của mình, Tự Long còn hát tặng một bài Chầu Văn khiến hàng nghìn giới trẻ tại sân khấu reo hò trong phấn khích.

Các anh tài có những màn giao lưu duyên dáng.

Ngoài ra, những tiết mục như Giá như, Quên lối về với màn kết hợp của Soobin và Hồng Sơn cùng Duy Nhất - Cường Seven cũng khiến khán giả thích thú. Ở tiết mục Dẫu có lỗi lầm, Bằng Kiều cũng gây bất ngờ khi đưa con trai út - Benly lên sân khấu. Dù mới hơn 3 tuổi nhưng cậu bé vẫn tự tin khi hát cùng bố trước 20.000 khán giả.

Khán giả như bùng nổ, thuộc lòng các ca khúc và hòa giọng hát với Nước hoa, Rơi, Let me feel your love tonight, Sóng tình, Bay, Quá là trôi…

Bằng Kiều đưa con trai lên sân khấu.

Ngoài phần âm nhạc đã tai từ SlimV, một điểm cộng cho concert chính là phần hiệu ứng sân khấu mãn nhãn do Đinh Hà Uyên Thư dàn dựng. Hình ảnh những chiếc cờ hội, nón Huế khổng lồ bay từ xuống sân khấu hay những màn pháo giấy rực rỡ thật sự là những đạo cụ gây bất ngờ cho khán giả. Bên cạnh đó, những màn giao lưu dí dỏm của các anh tài trong chương trình cũng khiến cho khán giả phấn khích.

Các anh tài có một đêm nhạc thành công.

Sau khi tiết mục Khiến nó ngầu như món quà bất ngờ, 32 anh tài xúc động chia tay 20.000 khán giả tại concert. Đây cũng là thời điểm kết thúc chặng đường tại chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2024 trong gần 6 tháng gắn bó.

Để đáp lại tình cảm của khán giả, BTC Anh trai vượt ngàn chông gai cũng công bố sẽ tổ chức concert tại Hà Nội vào tháng 12. Theo dự kiến, concert tại Hà Nội sẽ được tổ chức tại sân vận động Mỹ Đình với quy mô 30.000 khán giả.