Con gái được cứu khỏi Campuchia, người đàn ông Pa Kô viết thư cảm ơn công an

(VTC News) -

Ngày 26/8, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị vừa nhận được thư cảm ơn của ông Hồ Văn H. (trú tại xã Trung Sơn, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế) vì đã hỗ trợ, giải cứu đưa con gái ông từ Campuchia trở về nhà an toàn.

Trong thư, ông Hồ Văn H xúc động kể, ngày 6/5 con gái ông là em H.T.K.A (SN 2007) bị kẻ xấu lừa đảo qua mạng xã hội rồi bán sang Campuchia.

Tại Campuchia, em H.T.K.A phải lao động cực khổ và bị đối xử, áp bức, đánh đập thậm tệ. Nhận được sự giúp đỡ của lực lượng Công an Thừa Thiên - Huế và các đơn vị chức năng, ngày 17/8, con gái ông được trở về an toàn với gia đình.

Một phần lá thư gia đình ông Hồ Văn H. gửi đến Công an Thừa Thiên - Huế. (Ảnh: BP)

"Tôi và gia đình là người dân tộc Pa Kô, hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện đến quý cơ quan để cảm ơn trực tiếp. Vậy gia đình tôi xin mượn lá thư này để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, lời cảm tạ đến các lực lượng chức năng đã giải cứu con gái tôi về với gia đình... Xin gửi lời chúc khoẻ mạnh, hạnh phúc và thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ đến các Quý cơ quan chức năng", ông Hồ Văn H. bày tỏ.

Được biết, sau khi triển khai thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 18-NQ/TU ngày 30/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Qua đó góp phần xây dựng, lan tỏa hình ảnh đẹp người cán bộ, chiến sĩ Công an trong lòng nhân dân.

Từ đầu năm 2024 đến nay, lực lượng Công an Thừa Thiên - Huế nhiều lần giúp đỡ những người dân gặp nạn. Điển hình là hoảng 19h30 ngày 1/5, tổ công tác của Trạm CSGT Phú Lộc (Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế) đang thực hiện nhiệm vụ tại Km859 QL1A thì phát hiện 2 người dân (1 nam, 1 nữ) đi bộ trên đường, áo quần ướt do trời mưa.

Qua thăm hỏi được biết, 2 người là Lê Anh Tuấn (SN 1999, quê huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) và Đào Thế Phương Châm (SN 2004, quê quán TP Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận) là anh em cùng cha khác mẹ. Cả 2 anh em đều làm công nhân ở tỉnh Bình Phước, đang trên đường trở về quê. Cả 2 xin xe ra tới đèo Hải Vân thì bị mời xuống, đi bộ từ đèo Hải Vân đến khu vực Km859 QL1A trong tình trạng cả ngày chưa ăn uống gì.

Tổ công tác thuộc Trạm CSGT Phú Lộc đã nhanh chóng hỗ trợ 2 em ăn uống, kinh phí đi đường và đón xe cho 2 em về quê tại tỉnh Phú Thọ.