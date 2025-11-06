Côn Đảo - biểu tượng mới của du lịch bền vững và tăng trưởng xanh

(VTC News) -

Từ vùng đất linh thiêng gắn liền với những trang sử hào hùng của dân tộc, hôm nay Côn Đảo đang bước vào một hành trình mới - hành trình kiến tạo tương lai, vươn mình mạnh mẽ để trở thành khu du lịch sinh thái, văn hóa, lịch sử đẳng cấp quốc tế.

Hạ tầng “thức giấc” - nền móng cho hành trình cất cánh

Những ngày cuối năm 2025, khi công trình Trạm biến áp 110kV Côn Đảo chính thức đóng điện, dòng điện từ đất liền vượt trùng khơi thắp sáng quần đảo thiêng liêng, người dân nơi đây cảm nhận rõ hơn bao giờ hết nhịp phát triển mới đang lan tỏa khắp từng con phố, từng khu dân cư, từng bến cảng.

Không chỉ dừng ở đó, ngành điện TP.HCM còn tiếp tục triển khai dự án xây dựng lưới điện thông minh tại Côn Đảo, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong quản lý, vận hành hạ tầng năng lượng.

Một góc Côn Đảo nhìn từ trên cao. (Ảnh: Mạnh Cường)

Theo ông Huỳnh Tân Định, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM, việc đầu tư hệ thống điện thông minh không chỉ bảo đảm nguồn điện ổn định, an toàn, chất lượng cao mà còn mở ra cánh cửa cho chuyển đổi số, quản trị thông minh và tăng trưởng xanh - nền tảng để thu hút các nhà đầu tư chiến lược, phát triển du lịch cao cấp và kinh tế đêm theo định hướng “tăng trưởng nhanh, bền vững, xanh và số”.

Theo đồ án Quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo đến năm 2045 vừa được Chính phủ phê duyệt, Côn Đảo sẽ được định hướng phát triển thành khu du lịch quốc gia, phát huy giá trị văn hóa - lịch sử - tâm linh đặc sắc, kết hợp với dịch vụ du lịch sinh thái biển đảo chất lượng cao, hạ tầng đồng bộ, hiện đại, mang thương hiệu và sức cạnh tranh khu vực, quốc tế.

Đây được xem là bản quy hoạch chiến lược, vừa bảo tồn cảnh quan, hệ sinh thái, vừa kiến tạo không gian phát triển mới. Đồ án nhấn mạnh yêu cầu hài hòa giữa phát triển dân cư, du lịch, di tích lịch sử - văn hóa và bảo tồn hệ sinh thái đa dạng của Vườn quốc gia Côn Đảo - “lá phổi xanh” quý giá của toàn vùng.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2025 - 2030 và sau năm 2030, Côn Đảo sẽ triển khai 76 dự án hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và dự án khác, với tổng vốn đầu tư công lên tới gần 21.650 tỷ đồng. Trong đó, hai dự án trọng điểm gồm dự án lấn biển và nâng cấp Cảng hàng không Côn Đảo được kỳ vọng sẽ mở ra “đường bay mới” đưa du khách trong và ngoài nước đến gần hơn với vùng đảo linh thiêng này.

Cùng với đó, nâng cấp hệ thống cảng biển đủ điều kiện đón tàu quốc tế, xây dựng trung tâm logistics, đồng thời hoàn thiện hạ tầng cấp điện, cấp nước, xử lý chất thải đồng bộ - tất cả đều nằm trong định hướng phát triển bền vững, bảo vệ di sản và cảnh quan tự nhiên.

Hiện nay, Côn Đảo có 249 hộ kinh doanh lưu trú, trong đó nhiều dự án du lịch 5 sao, khu nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp đã và đang hoạt động, góp phần đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách trong và ngoài nước.

Phát triển hạ tầng gắn liền bảo tồn giá trị thiên nhiên và lịch sử

Trên cơ sở đồ án quy hoạch được duyệt, UBND đặc khu Côn Đảo đang yêu cầu các sở, ngành và đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, bảo đảm phù hợp định hướng phát triển, quy hoạch chung, đồng thời đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm mang tính động lực.

Ông Phan Trọng Hiền, Chủ tịch UBND Đặc khu Côn Đảo. (Ảnh: Thanh Minh)

Ông Phan Trọng Hiền, Chủ tịch UBND đặc khu Côn Đảo, cho biết: “Côn Đảo sẽ đẩy mạnh triển khai chính quyền điện tử, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý đô thị, du lịch và an ninh, đồng thời khai thác hiệu quả hạ tầng đã có để thu hút các nhà đầu tư chiến lược, uy tín, phát triển du lịch sinh thái cao cấp, tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách, giải quyết việc làm và nâng cao đời sống Nhân dân".

Cùng với nỗ lực đó, Côn Đảo cũng đang chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong ngành du lịch, khuyến khích khởi nghiệp sáng tạo, kinh tế đêm, kinh tế biển gắn với bản sắc địa phương, tạo nên một không gian phát triển năng động nhưng vẫn giữ được linh hồn của đảo ngọc.

Nếu như phát triển hạ tầng là “xương sống” cho quá trình hiện đại hóa, thì bảo tồn giá trị thiên nhiên và di sản chính là “linh hồn” của Côn Đảo. Trong mọi bước phát triển, địa phương luôn quán triệt nguyên tắc: không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng.

Các quy hoạch sử dụng đất được rà soát kỹ lưỡng để tránh chồng chéo mục đích, đặc biệt là với đất rừng đặc dụng, đất quốc phòng, đất di tích lịch sử và đất hạ tầng trọng điểm. Hướng phát triển của Côn Đảo là tăng trưởng xanh, gắn chặt giữa du lịch - bảo tồn - cộng đồng, nhằm xây dựng hình ảnh một hòn đảo “vừa đẹp, vừa sống, vừa bền”.

Tăng tốc kết nối, mở rộng không gian phát triển

Trong những năm tới, nâng cấp sân bay Côn Đảo là một trong những dự án trọng tâm, không chỉ mở rộng khả năng kết nối vùng mà còn giúp rút ngắn khoảng cách giữa Côn Đảo với TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cần Thơ và các trung tâm du lịch quốc tế trong khu vực.

Cùng với hàng không, phát triển hệ thống cảng biển, bến du thuyền, trung tâm logistics hiện đại sẽ đưa Côn Đảo trở thành trung tâm du lịch và dịch vụ biển đảo tầm cỡ quốc gia, đón được các chuyến tàu du lịch quốc tế, tạo động lực mới cho kinh tế địa phương.

Trạm biến áp 110kV Côn Đảo sử dụng công nghệ GIS. (Ảnh: Thanh Minh)

Nhằm bảo đảm nguồn năng lượng cho giai đoạn phát triển này, ngành điện TP.HCM đã triển khai các phương án cấp điện ổn định, đồng thời thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ số trong giám sát, vận hành để bảo đảm cung cấp điện an toàn, tiết kiệm, thân thiện môi trường.

Côn Đảo - vùng đất từng thấm đẫm máu xương của biết bao anh hùng, giờ đây đang khoác lên mình diện mạo mới: một đô thị biển đảo văn minh, hiện đại nhưng vẫn giữ trọn linh hồn của ký ức lịch sử.

Những nỗ lực trong quy hoạch, đầu tư hạ tầng, phát triển du lịch bền vững… không chỉ mang lại cơ hội kinh tế mà còn là hành trình tri ân quá khứ, khi từng tấc đất nơi đây đều ghi dấu những chiến công và nỗi đau của dân tộc.

Bằng tầm nhìn dài hạn và sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền, doanh nghiệp và người dân, Côn Đảo đang từng ngày thay đổi diện mạo, khẳng định vị thế mới - một trung tâm du lịch sinh thái, văn hóa, lịch sử mang tầm quốc tế, nơi quá khứ và tương lai cùng hòa nhịp trong hơi thở phát triển của đất nước.