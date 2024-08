Con của diva Mỹ Linh: Người là nghệ sĩ nổi tiếng, người làm bác sĩ ở Australia

(VTC News) -

Diva Mỹ Linh là một trong những nghệ sĩ thành công cả về sự nghiệp và đời tư. Năm 1998, cô kết hôn với nhạc sĩ Anh Quân. Cả hai có 3 người con ngoan ngoãn, giỏi giang: con gái lớn Anna Trương, con trai thứ Anh Duy và con gái út Mỹ Anh. Mỹ Linh tự hào các con đều tự bước đi trên đôi chân của chính mình.

Gia đình Mỹ Linh - Anh Quân.

Anna Trương: Kỹ sư âm thanh tại Mỹ

Anna Trương sinh năm 1994, là con gái cả của nhạc sĩ Anh Quân và một phụ nữ người Đức. Dù vậy, cô được ca sĩ Mỹ Linh yêu thương, chăm sóc hết mực. Anna Trương sở hữu vẻ đẹp lai, nụ cười rạng rỡ. Cô sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật và ghi điểm bởi giọng hát ngọt ngào.

Anna được bố mẹ dìu dắt vào nghề ca hát từ rất sớm. Cô gái sinh năm 1994 từng ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc và tạo dấu ấn trước khán giả như Những bài hát đầu tiên, Một nửa yêu thương...

Anna Trương có tình cảm tốt đẹp với Mỹ Linh.

Sống từ nhỏ cùng Mỹ Linh, Anna Trương có tình cảm rất tốt đẹp với mẹ kế. Trong một lần trả lời truyền thông, cô nói: "Tình cảm giữa tôi với mẹ Mỹ Linh là tình của mẹ với con gái. Càng lớn, tôi càng thân thiết với mẹ hơn. Tôi rất tự hào về mẹ tôi vì mẹ đã cho chúng tôi tất cả những gì tốt đẹp nhất, cho chúng tôi những cơ hội mà tôi biết không phải ai cũng có được''.

Nhiều năm qua, Anna Trương sinh sống và làm việc tại Mỹ. Năm 2013, con gái Mỹ Linh du học chuyên ngành sản xuất âm nhạc ở Học viện Berklee College of Music. Đây là một trong 4 học viện âm nhạc được đánh giá cao của thế giới. Ngoài ra, cô còn thành lập ban nhạc riêng.

Anna Trương hiện đang là kỹ sư âm thanh tại phòng thu nổi tiếng hàng đầu nước Mỹ.

Sau khi tốt nghiệp vào tháng 5/2017, cô chuyển đến Los Angeles sống và hoạt động trong lĩnh vực sản xuất âm nhạc. Cô là kỹ sư âm thanh tại phòng thu nổi tiếng hàng đầu nước Mỹ, nơi từng đạt được 24 giải Grammy. Cô được tham gia sản xuất cho các bộ phim nổi tiếng của Disney, Warner Brother và làm việc với các ngôi sao nổi tiếng như Taylor Swift. Anna từng gây chú ý khi là một trong những kỹ sư phối nhạc cho phim Frozen 2.

Từ khi sang Mỹ học tập, làm việc, Anna sống kín tiếng trên mạng xã hội, ít khi cập nhật cuộc sống riêng tư. Tháng 12/2018, nhân kỷ niệm 2 năm yêu, cô công khai bạn trai người nước ngoài tên Eric Derwallis qua loạt ảnh tình cảm. Cả hai quen nhau khi thành lập ban nhạc Lands, nơi Anna giữ vai trò hát chính, còn Eric chơi trống. Cặp đôi đính hôn vào cuối năm 2020.

Anna Trương kết hôn vào năm 2022, gia đình Anh Quân - Mỹ Linh đã sang Mỹ để có mặt trong ngày trọng đại của con gái

Năm 2022, Anna Trương lên xe hoa với bạn trai lâu năm ở Mỹ. Gia đình Mỹ Linh - Anh Quân đã sang Mỹ để có mặt trong ngày trọng đại của con gái. Mỹ Linh không giấu được niềm vui lớn lao này, cô tâm sự: "Hơn 1 năm nay, con đã tìm thấy người bạn đời con yêu thương và trân trọng. Bố mẹ mừng lắm con! Trên cõi đời mênh mông này, tìm thấy một người nắm bàn tay mình mọi lúc vui hay buồn, khó khăn, hoạn nạn thì như người trúng số độc đắc".

Trương Anh Duy: Bác sĩ làm việc tại Australia

Anh Duy sinh năm 1999, là con trai lớn của nhạc sĩ Anh Quân và diva Mỹ Linh. Cậu từng theo học tại Trường quốc tế Liên hợp quốc Hà Nội. Là con nhà nòi, Anh Duy cũng có niềm đam mê với âm nhạc. Cậu thích chơi piano và vũ đạo, từng là thành viên nhóm nhảy Pixelated, thường xuyên biểu diễn ở trường. So với hai chị em gái, Anh Duy sống khá kín tiếng, ít hoạt động mạng xã hội.

Dù cũng có năng khiếu nghệ thuật từ nhỏ nhưng Anh Duy lại không theo đuổi con đường này như các thành viên trong gia đình. Sau khi tốt nghiệp trung học, Anh Duy sang Australia du học ngành y tại trường Đại học Melbourne. Được biết, Anh Duy đã vượt qua bài kiểm tra với điểm số nằm trong top 2% sinh viên có điểm tốt ở Australia.

Con trai Mỹ Linh vừa tốt nghiệp ngành Bác sĩ y khoa ở Australia và nhận được thư mời làm việc.

Quyết định của con trai từng khiến vợ chồng ca sĩ Mỹ Linh lo lắng. Trong một phỏng vấn, nhạc sĩ Anh Quân chia sẻ: "Anh Duy có năng khiếu về âm nhạc nhưng lại thích ngành y. Khi Anh Duy bày tỏ không muốn theo âm nhạc mà học y khoa, tôi lo lắng, sợ con nghĩ làm bác sĩ sẽ kiếm được nhiều tiền.

Ngồi với con, tôi phân tích: Ngành y cực kỳ khốc liệt, bỏ rất nhiều công sức vào mới thành tài. Nếu con muốn cứu người thì nên học, còn vì nghĩ kiếm được nhiều tiền tốt nhất đi buôn. Nhưng con nói yêu khoa học, chỉ theo ngành y con mới hạnh phúc, tôi tôn trọng".

Bên cạnh đó, diva nhạc Việt quan niệm rằng hạnh phúc nhất là khi con được làm công việc mà chúng yêu thích và chọn lựa: "Cả hai vợ chồng đều tôn trọng sở thích, mong muốn của các con, không bao giờ ép các con làm những điều mà chúng không muốn làm. Tất nhiên, điều quan trọng là nhận thức, khi biết điều đúng - người ta sẽ đi đường đúng. Chúng tôi chỉ lắng nghe và cảm nhận khả năng của các con, từ đó đối chiếu với những gì chúng đang ước mơ để định hướng cho con nghề nghiệp tương lai", nữ ca sĩ nói.

Anh Duy gây chú ý với vẻ ngoài điển trai, lãng tử.

Mới đây, Anh Duy tốt nghiệp đại học và nhận được thư mời đi làm ở Australia. Thành quả này đạt được sau bao nhiêu nỗ lực của cả gia đình nên Mỹ Linh rất xúc động. "Sáng nay đang lái xe, con gọi điện báo nhận được thư mời đi làm. Mẹ nghẹn ngào nhớ đến bảy năm dài đằng đẵng, trong đó có mấy năm COVID-19. Bảy năm bố mẹ cùng các con đều cố gắng để con có được thư mời ngày hôm nay. Làm sao mà không nghẹn lời vì mừng vui cơ chứ!", nữ ca sĩ bày tỏ niềm hạnh phúc.

Nhạc sĩ Anh Quân cũng rất tự hào về con trai: "Theo đuổi nghề mà cả gia đình không thể hỗ trợ, con có những khó khăn riêng nhưng đều vượt qua. Giờ con đã hiểu được ý “theo nghề vì cứu người” mà tôi đã từng ngồi tâm sự".

Trương Mỹ Anh: Ca sĩ đa năng

Cuối cùng là Mỹ Anh sinh năm 2002, con gái út của cặp đôi nhạc Việt nổi tiếng. Mỹ Anh sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp và nhận được sự chú ý của công chúng khi sớm bộc lộ năng khiếu âm nhạc từ bé. Khi còn nhỏ, Mỹ Anh từng nhiều lần đi biểu diễn cũng Mỹ Linh trên các sân khấu âm nhạc.

Con gái út của Mỹ Linh đang là gương mặt trẻ tiềm năng của làng nhạc Việt.

Không chỉ có khả năng ca hát, Mỹ Anh còn có thể tự sáng tác, hòa âm, phối khí, sản xuất album, tổ chức thực hiện MV. Nhiều sản phẩm âm nhạc của cô được khán giả yêu mến bởi giai điệu trẻ trung, bắt tai, độc đáo và mang màu sắc đương đại. Trong đó có thể kể đến đĩa nhạc đầu tay có tên Bài hát cho Bi gồm 8 ca khúc tiếng Việt và tiếng Anh. Năm 2020, Mỹ Anh ra mắt với đĩa đơn đầu tay bằng tiếng Anh mang tên Got You và nhận được sự đón nhận của khán giả.

Năm 2021, Mỹ Anh xuất sắc trở thành Á quân cuộc thi âm nhạc The Heroes. Tháng 11/2021, cô được biểu diễn tại lễ hội âm nhạc Head in the clouds tại Los Angeles (Mỹ). Đầu năm 2022, cô nhận giải thưởng Gương mặt mới xuất sắc Làn Sóng Xanh. Năm 2024, Mỹ Anh sáng tác album đầu tay Em được giới chuyên môn đánh giá cao.

Từ khi hoạt động với vai trò ca sĩ, Mỹ Anh nhận được sự chú ý của khán giả với gu âm nhạc khác biệt, đậm chất quốc tế. Vợ chồng Mỹ Linh rất tự hào về con gái út. Diva Mỹ Linh từng nói trong một bài phỏng vấn rằng nếu so sánh, Mỹ Anh đang tỏ ra vượt trội so với mẹ khi ở cùng độ tuổi.

Mỹ Anh nhận được sự chú ý với gu âm nhạc khác biệt, đậm chất quốc tế.

"Mỹ Anh dũng cảm khi theo nghề của tôi, nhưng tôi nghĩ chặng đường của con gái khó khăn hơn bố mẹ rất nhiều. Có lúc gặp khó khăn hay vụn vỡ, con sẽ tìm cách vượt qua để trưởng thành. Đó là một phần của cuộc sống", Mỹ Linh nói.

Mỹ Linh cho biết nhiều lúc muốn giúp đỡ Mỹ Anh trong quá trình làm nhạc nhưng cô từ chối vì không muốn phụ thuộc vào gia đình. Dù lo lắng, ca sĩ không hỏi han do tôn trọng quyền riêng tư của con. Ca sĩ đứng phía sau hỗ trợ chuyên môn, như luyện thanh, lấy hơi, đồng thời là chỗ dựa tinh thần cho con.

Cuối năm 2022, Mỹ Anh công khai tình cảm với vũ công Quốc Tít (Trịnh Quốc Anh) sau 2 năm hẹn hò. Anh là thành viên nhóm nhảy Last Fire Crew, nổi tiếng qua các chương trình truyền hình như Rap Việt. Anh từng tham gia đóng chính trong video ca nhạc của Mỹ Anh.

Mỹ Linh trình diễn trong chương trình "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng".