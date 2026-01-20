(VTC News) -

Ngày Valentine 14/2 (Valentine’s Day) từ lâu đã được biết đến như ngày lễ tình nhân, dịp đặc biệt để thế giới cùng tôn vinh tình yêu đôi lứa. Đây không chỉ là ngày dành riêng cho những cặp đôi đang hạnh phúc bên nhau, mà còn là cơ hội để những người còn độc thân mạnh dạn bày tỏ tình cảm với “crush”, gửi gắm những rung động chân thành nhất của con tim.

Thường cứ đầu năm Dương lịch là câu hỏi “còn bao nhiêu ngày nữa đến Valentine?” lại được rất nhiều người đặt. Các cặp đôi, những ai đang ấp ủ hình bóng người trong mộng mong chờ ngày này để chuẩn bị quà tặng, lên kế hoạch cho buổi hẹn hò lãng mạn hay chuyến đi kỷ niệm đáng nhớ. Valentine vì thế không chỉ đơn thuần là một ngày lễ, mà còn là dấu mốc cảm xúc để tình yêu được nhắc nhớ, nuôi dưỡng và thăng hoa.

Còn bao nhiêu ngày nữa đến Valentine 2026?

Ngày lễ Tình nhân Valentine 2026 diễn ra vào thứ Bảy ngày 14/2/2026. Tính từ hôm nay, thứ Ba ngày 20/1/2026 thì chỉ còn đúng 24 ngày nữa là đến Valentine.

Một điểm rất đặc biệt của Valentine 2026 là ngày này rơi vào 27 tháng Chạp, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và rất sát Tết. Điều này khiến Valentine năm nay mang màu sắc rất riêng, vừa là ngày lễ của tình yêu, vừa hòa chung không khí rộn ràng chuẩn bị đón năm mới.

Ngày lễ Tình nhân Valentine 2026 diễn ra vào thứ Bảy. (Ảnh chụp màn hình)

Nhiều cặp đôi có thể kết hợp việc về quê, sum họp gia đình với việc kỷ niệm Valentine, hoặc lên kế hoạch du xuân, du lịch đầu năm cùng người mình yêu.

Chính vì Valentine 2026 trùng với thời điểm bận rộn chuẩn bị Tết, các cặp đôi càng cần nắm rõ mốc thời gian để chủ động xây dựng kế hoạch. Từ việc chọn quà, đặt nhà hàng, lên lịch hẹn hò cho đến sắp xếp công việc cá nhân, tất cả đều nên được tính toán từ sớm để ngày lễ tình yêu diễn ra trọn vẹn, ý nghĩa và không bị cuốn trôi trong nhịp sống hối hả cuối năm.

Ngày Valentine 14/2 ai tặng quà cho ai?

Trên thực tế, việc ai là người tặng quà trong ngày Valentine không có quy chuẩn chung cho toàn thế giới. Tại nhiều nước phương Tây, Valentine 14/2 là dịp để cả nam và nữ trao quà cho người mình yêu. Họ thường chuẩn bị hoa tươi, chocolate, thiệp chúc mừng hoặc những món quà mang dấu ấn cá nhân. Việc tặng quà mang tính hai chiều, thể hiện sự quan tâm, trân trọng và mong muốn cùng nhau vun đắp mối quan hệ.

Trong khi đó, ở một số quốc gia châu Á như Nhật Bản và Hàn Quốc, Valentine Đỏ lại được tổ chức theo cách khá khác biệt. Tại Nhật Bản, ngày 14/2 truyền thống là dịp để phái nữ tặng quà cho phái nam, đặc biệt là chocolate.

Chocolate trong ngày Valentine ở Nhật không chỉ có một loại, mà thường được chia thành hai nhóm phổ biến. Giri-choco là chocolate mang tính xã giao, dùng để tặng bạn bè, đồng nghiệp hay cấp trên. Còn honmei-choco là loại đặc biệt hơn, được chuẩn bị để tặng người yêu hoặc người mà các cô gái có tình cảm thật sự.

Sau đó đúng một tháng, vào ngày Valentine Trắng 14/3, nam giới sẽ tặng quà đáp lại cho phái nữ như một lời hồi đáp tình cảm.

Tại Việt Nam, ngày Valentine Đỏ 14/2 nhìn chung không phân biệt rõ ràng nam hay nữ là người phải tặng quà. Đây được xem là dịp để bất cứ ai đang yêu cũng có thể chủ động bày tỏ cảm xúc. Các cặp đôi tùy theo điều kiện và tâm ý mà dành cho nhau những món quà phù hợp, cùng đi du lịch, xem phim, ăn tối hoặc hẹn hò tại những địa điểm lãng mạn. Với nhiều người, chỉ cần được ở bên nhau trong ngày này đã là món quà quý giá.

Không chỉ giới trẻ, đối với các cặp vợ chồng, Valentine 14/2 cũng được coi là một ngày kỷ niệm đáng trân trọng. Đây là dịp để hâm nóng tình cảm, nhìn lại chặng đường đã qua và nhắc nhau nhớ về những lý do khiến hai người lựa chọn đồng hành cùng nhau.

Dù là nam tặng nữ hay nữ tặng nam, dù món quà lớn hay nhỏ, điều quan trọng nhất của Valentine vẫn nằm ở sự chân thành và tình cảm mà mỗi người gửi gắm. Ngày lễ này không chỉ tôn vinh tình yêu đôi lứa, mà còn nhắc nhở chúng ta biết trân trọng hơn những người đang hiện diện và yêu thương trong cuộc đời mình.

Vì sao có tới 3 ngày Valentine khác nhau?

Ít người biết rằng, trong một năm lại có tới ba dịp Valentine được nhắc đến, gồm Valentine Đỏ (14/2), Valentine Trắng (14/3) và Valentine Đen (14/4). Mỗi ngày mang một màu sắc riêng, gắn với những câu chuyện và ý nghĩa khác nhau.

Valentine Đỏ 14/2 – ngày của tình yêu đôi lứa

Ngày 14/2 hằng năm chính là Valentine Đỏ, hay còn được xem là “phiên bản gốc” của Valentine’s Day. Đây là ngày chính thức để tôn vinh tình yêu đôi lứa, gắn liền với hình ảnh hoa hồng, chocolate và những lời chúc ngọt ngào. Valentine Đỏ được đặt theo tên Thánh Valentine, người đã trở thành biểu tượng của tình yêu và sự hy sinh vì hạnh phúc lứa đôi. Trải qua thời gian, ngày lễ này lan rộng khắp thế giới và trở thành một trong những dịp kỷ niệm tình yêu phổ biến nhất.

Valentine Trắng 14/3 – lời hồi đáp lãng mạn

Một tháng sau Valentine Đỏ, ngày 14/3 được biết đến với tên gọi Valentine Trắng hay White Day. Ngày lễ này bắt nguồn từ Nhật Bản và dần phổ biến ở nhiều quốc gia châu Á. Valentine Trắng là dịp để các chàng trai đáp lại tình cảm mà họ đã nhận được từ các cô gái vào ngày 14/2. Những món quà thường được trao tặng trong ngày này là chocolate trắng, bánh kẹo, hoặc những món quà tinh tế mang hàm ý trân trọng và hồi đáp yêu thương.

Valentine Đen 14/4 – ngày cho những trái tim cô đơn

Không phải ai cũng có đôi có cặp trong mùa Valentine. Chính vì vậy, người Hàn Quốc đã sáng tạo ra một ngày lễ dành riêng cho người độc thân, gọi là Valentine Đen, diễn ra vào 14/4. Vào ngày này, những người chưa có mối quan hệ tình cảm thường tụ họp lại với nhau, mặc trang phục màu đen, cùng thưởng thức món mỳ Jajang truyền thống – loại mỳ ăn kèm nước sốt đậu đen. Họ chia sẻ những câu chuyện tình cảm không trọn vẹn, những kỷ niệm buồn vui trong tình yêu. Valentine Đen vì thế không chỉ mang màu sắc hài hước, mà còn là cách để những trái tim cô đơn cảm thấy được an ủi, đồng cảm và khích lệ.

Valentine, dù là Đỏ, Trắng hay Đen thì vẫn xoay quanh một giá trị chung là tình cảm giữa con người với con người. Khi Valentine 2026 đang đến rất gần, chỉ còn 24 ngày nữa, đây cũng là lúc để mỗi người tự hỏi mình muốn dành điều gì cho người thương, hoặc đơn giản là dành cho chính bản thân một chút yêu thương và trân trọng.