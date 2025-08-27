COFIDEC: Vững vàng trước thách thức, tăng tốc về đích kế hoạch năm 2025

(VTC News) -

6 tháng đầu năm 2025, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu bất ổn và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, Công ty Phát triển Kinh tế Duyên Hải (COFIDEC), đơn vị thành viên Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một Thành viên (SATRA) đã nỗ lực vượt khó, duy trì đà tăng trưởng tích cực, khẳng định vị thế trong ngành chế biến, xuất khẩu nông thủy sản.

COFIDEC duy trì sản lượng ổn định và tăng bình quân 21,6% so với cùng kỳ.

Giữ vững thị trường Nhật Bản

Thị trường Nhật Bản – một trong những đầu ra chủ lực của COFIDEC – chịu ảnh hưởng nặng nề bởi suy thoái kinh tế và tiêu dùng giảm do lạm phát. Tuy nhiên, nhờ chủ động nắm bắt sự dịch chuyển chuỗi cung ứng và tăng nhu cầu nhập khẩu nông sản từ Việt Nam, COFIDEC đã gia tăng hợp tác với các đối tác bán lẻ tại Nhật, mở rộng hệ thống phân phối và đảm bảo chất lượng sản phẩm đạt chuẩn cao.

Trên cơ sở kết quả đã đạt được trong năm 2024, toàn thể người lao động và ban lãnh đạo Cofidec tiếp tục duy trì tinh thần và năng lực sản xuất cho năm 2025. Kết quả trong 6 tháng đầu năm 2025, doanh thu công ty đã đạt tương đương 58,6% kế hoạch năm và tăng 14,1% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 62% kế hoạch năm và tăng mạnh 24,09% so với 6 tháng đầu năm 2024.

Kết quả trên đạt được còn nhờ vào nỗ lực của bộ phận kinh doanh đã tăng cường quan hệ đối tác với các nhà phân phối và bán lẻ tại Nhật Bản, mở rộng mạng lưới tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, bộ phận Quản lý chất lượng và Quản lý sản xuất đảm bảo chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn cao nhất, đáp ứng yêu cầu khắt khe của thị trường Nhật Bản.

Quy trình sản xuất chế biến của COFIDEC đạt các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế như ISO, HACCP, BRC, HALAL, COSTCO.

Phát triển vùng nguyên liệu - bài toán chiến lược

Dù phải hoạt động gần như hết công suất và đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động, COFIDEC vẫn duy trì sản lượng ổn định và tăng bình quân 21,6% so với cùng kỳ. Đây là kết quả của sự phối hợp hiệu quả giữa các phòng ban sản xuất – chất lượng – kinh doanh nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng cho các đơn hàng xuất khẩu.

Tuy nhiên, việc máy móc vận hành liên tục và người lao động làm việc cường độ cao đang đặt ra thách thức lớn về an toàn lao động và bảo trì thiết bị trong thời gian tới.

Trong 6 tháng đầu năm, COFIDEC đã triển khai xuống giống trên diện tích đạt 65,26% kế hoạch, tăng gần 47 ha so với cùng kỳ. Tuy nhiên, biến đổi khí hậu với tình trạng khô hạn kéo dài, mưa trái mùa đã ảnh hưởng tiêu cực đến năng suất và chất lượng nông sản tại các vùng nguyên liệu truyền thống của công ty.

Nhằm ứng phó và ổn định nguồn cung, đáp ứng các đơn hàng ngày càng tăng, COFIDEC đã chủ động mở rộng vùng nguyên liệu mới tại các tỉnh miền Trung Tây Nguyên cũng như việc tăng cường liên kết với nông dân và đầu tư kỹ thuật canh tác bền vững.

COFIDEC đang sẵn sàng bước vào giai đoạn tăng tốc để hoàn thành mục tiêu năm 2025.

Tăng tốc đầu tư, cải thiện năng lực sản xuất

Mới đây, Công ty Phát triển Kinh tế Duyên Hải vừa hoàn tất và đưa vào sử dụng các dự án chuyển tiếp từ năm 2024 như: Hệ thống máy nướng băng tải 4 buồng; Xe tải đông lạnh 3,5 tấn và 1,9 tấn

Dự kiến trong tháng 8/2025, Công ty sẽ tiếp nhận thêm xe nâng 1,7 tấn để phục vụ kho vận. Đồng thời, đang hoàn thiện hồ sơ cho hai dự án sửa chữa lớn tại Xí nghiệp Việt Nhật với tổng vốn đầu tư hơn 22 tỷ đồng, dự kiến triển khai từ quý II/2025.

Để hoàn thành kế hoạch năm 2025, Ban Giám đốc công ty COFIDEC xác định một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tăng cường sản xuất theo hướng tối ưu hóa hiệu suất, đảm bảo an toàn lao động và chất lượng sản phẩm; Phát triển bền vững vùng nguyên liệu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và liên kết chuỗi với nông dân;

Mở rộng thị trường xuất khẩu, củng cố vững chắc tại Nhật Bản và tìm kiếm thêm thị trường mới; Tăng cường đào tạo nhân lực, thu hút lao động mới, giảm phụ thuộc vào tăng ca; Đẩy nhanh tiến độ đầu tư, hoàn thiện cơ sở vật chất, nâng cao năng lực cạnh tranh; Tiếp tục duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế như ISO, HACCP, BRC, HALAL, COSTCO…

Với kết quả tích cực trong 6 tháng đầu năm và tinh thần quyết tâm vượt khó, COFIDEC đang sẵn sàng bước vào giai đoạn tăng tốc để hoàn thành mục tiêu năm 2025, khẳng định vị thế doanh nghiệp chế biến nông thủy sản hàng đầu trên thị trường quốc tế.