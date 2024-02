Có thể xử lý hình sự 2 kẻ đi xe máy tạt đầu ô tô, đánh tài xế ở đường Vành đai 2

(VTC News) -

Video: Hai thanh niên đi xe máy lên cao tốc, tạt đầu ô tô, đánh người trên Vành đai 2

Ngày 26/2, Công an quận Hai Bà Trưng (TP Hà Nội) triệu tập Trần Văn Hiệp (sinh năm 1986, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Trịnh Thịnh (sinh năm 1980) để điều tra hành vi đi xe máy tạt đầu ô tô, hành hung lái xe tại đường Vành đai 2 trên cao.

Trả lời PV VTC News, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng, hành vi của 2 người đi xe máy có tính chất côn đồ diễn ra ngay nơi công cộng, thể hiện sự coi thường pháp luật. Việc xem xét xử lý đối với những người này là cần thiết.

Theo luật sư Đặng Văn Cường, 2 người đàn ông đi xe máy SH trên đường Vành đai 2 trên cao là hành vi vi phạm giao thông đường bộ rất rõ ràng. Đây là đường cấm xe mô tô, xe gắn máy, hai người này không những đi vào đường cấm mà còn không đội mũ bảo hiểm và có hành vi hành hung người trên ô tô.

Hai người đi xe máy xô xát với người trên ô tô. (Ảnh cắt từ clip)

Dưới góc độ pháp lý, đây là hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm quy định của Luật Giao thông đường bộ với lỗi được xác định là điều khiển xe máy đi vào đường cấm và không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng trên đường.

Ngoài ra, hai người này còn có hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích.

Cơ quan chức năng sẽ làm rõ nguyên nhân sự việc, xác định hậu quả đã gây ra đối với nạn nhân và xã hội để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

"Trong vụ này, cơ quan chức năng sẽ làm rõ nguyên nhân vì sao có sự mâu thuẫn giữa người trên ô tô và 2 người đi xe máy, diễn biến hành vi của các bên. Trên cơ sở đó, cơ quan chức năng đánh giá nguyên nhân, đồng thời làm rõ hành vi chặn đầu xe và đánh 2 người trên xe ô tô đã gây ra hậu quả như thế nào", luật sư Cường phân tích.

Ông Cường cho hay, trường hợp người trên xe ô tô có thương tích xảy ra, dù thương tích dưới 11% và nạn nhân đề nghị xử lý thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố về tội Cố ý gây thương tích theo quy định tại Điều 134 của Bộ luật Hình sự với hình phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Hiệp và Thịnh tại cơ quan công an.

Nếu nạn nhân không đề nghị xử lý về tội Cố ý gây thương tích và hậu quả thương tích chưa xảy ra nhưng hành vi đánh người nơi công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội thì cơ quan điều tra cũng có thể khởi tố 2 người đi xe máy về tội Gây rối trật tự công cộng.

Theo quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự năm 2015, người nào gây rối trật tự công cộng ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội thì sẽ bị xử lý hình sự.

"Bởi vậy, cơ quan điều tra sẽ xác định hậu quả của hành vi này đã đến mức được xác định là ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hay chưa? Trường hợp hành vi được xác định là ảnh hưởng xấu đến an toàn xã hội thì sẽ xử lý hình sự.

Việc ảnh hưởng xấu hay không sẽ phụ thuộc vào vấn đề dư luận xã hội, ý kiến của chính quyền địa phương, của cơ quan chức năng trong việc đánh giá tính chất nguy hiểm của hành vi", Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp cho hay.

Nếu không đủ căn cứ để xử lý hình sự thì họ sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi Vi phạm giao thông đường bộ và hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Luật sư Đặng Văn Cường cho biết thêm, cơ quan chức năng sẽ làm rõ hành vi của 2 người trên xe ô tô, làm rõ nguyên nhân sự việc. Trường hợp kết quả xác minh cho thấy 2 người trên ô tô bị đe dọa uy hiếp và 2 người này bị đánh trước, sau đó có hành vi dùng vũ lực để chống trả thì đây là tình tiết được xác định phòng vệ chính đáng, sẽ không bị xử lý hình sự.

Ngày 26/2, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một ô tô di chuyển ở Vành đai 2 trên cao (hướng cầu Vĩnh Tuy đi Ngã Tư Sở). Đến đoạn qua Khu đô thị Times City, ô tô này bị xe máy mang BKS 29H1- 747.96 do Trần Văn Hiệp và Trịnh Thịnh điều khiển, không đội mũ bảo hiểm, liên tục tạt đầu ô tô này. Không những vậy, 2 người này còn liên tục lái xe máy tạt đầu các ô tô đi cùng chiều, xe nào bấm còi thì bị họ đạp vào xe, đấm vào kính hoặc lái xe máy lên trước đầu ô tô rồi phanh gấp. Đỉnh điểm của sự việc, khi một ô tô bốn chỗ đi cùng chiều vượt lên, hai người đi xe máy liền chửi bới, chặn xe và hành hung tài xế ô tô.