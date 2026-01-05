Có nên uống nước cam hàng ngày?

(VTC News) -

Giá trị dinh dưỡng của nước cam

Nước cam là nguồn cung cấp dồi dào Vitamin C, A, Folate và khoáng chất (Canxi, sắt). Tuy nhiên, bạn nên ưu tiên nước cam nguyên chất 100% không đường để kiểm soát calo.

Nước cam là nguồn cung cấp dồi dào Vitamin C (Ảnh: Getty Images)

Chỉ số dinh dưỡng trong 1 cốc (khoảng 240ml) nước cam tươi:

Năng lượng: 112 calo

Đường: 21g

Carbs: 26g

Chất đạm: 2g

Lợi ích sức khoẻ của nước cam

Cung cấp vitamin C

Nước cam là nguồn cung cấp tập trung Vitamin C - loại vitamin hòa tan trong nước, vừa là chất chống oxy hóa mạnh mẽ, vừa đóng vai trò trung tâm đối với chức năng miễn dịch. Thêm vào đó, Vitamin C còn giúp thúc đẩy quá trình hình thành xương, hỗ trợ chữa lành vết thương và tăng cường sức khỏe của nướu (lợi).

Nước cam cũng rất giàu folate, một dưỡng chất cần thiết cho quá trình tổng hợp DNA, đồng thời hỗ trợ sự tăng trưởng và phát triển của thai nhi. Không chỉ vậy, đây còn là nguồn cung cấp khoáng chất kali tuyệt vời, giúp điều hòa huyết áp, ngăn ngừa mất xương và bảo vệ cơ thể chống lại các bệnh tim mạch cũng như đột quỵ.

Chứa nhiều chất chống oxy hoá

Các chất chống oxy hóa trong nước cam giúp tăng cường sức khỏe bằng cách ngăn ngừa tổn thương oxy hóa do sự mất cân bằng.

Nghiên cứu cho thấy chất chống oxy hóa đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe tổng thể. Chúng thậm chí có thể giúp bảo vệ cơ thể chống lại các bệnh mạn tính như bệnh tim, ung thư và tiểu đường. Nước cam là nguồn cung cấp dồi dào các chất chống oxy hóa như flavonoid, carotenoid và axit ascorbic.

Ngăn ngừa sỏi thận

Sỏi thận là những tinh thể khoáng chất nhỏ tích tụ trong thận, thường gây ra các triệu chứng như đau dữ dội, buồn nôn hoặc có máu trong nước tiểu.

Nước cam có khả năng làm tăng độ pH của nước tiểu, giúp kiềm tính cao hơn. Các nghiên cứu cho thấy độ pH nước tiểu cao hơn có thể giúp hỗ trợ ngăn ngừa sự hình thành sỏi thận.

Một nghiên cứu khác áp dụng uống nước cam trên 194.095 người đã phát hiện ra rằng những người uống nước cam ít nhất một lần mỗi ngày có nguy cơ phát triển sỏi thận thấp hơn 12% so với những người uống ít hơn một khẩu phần mỗi tuần.

Có thể cải thiện sức khỏe tim mạch

Bệnh tim mạch là một trong những vấn đề nghiêm trọng, gây ra nhiều ca tử vong trên toàn thế giới mỗi năm.

Một số nghiên cứu cho thấy uống nước cam có thể làm giảm một vài yếu tố nguy cơ gây bệnh tim chẳng hạn như huyết áp cao và cholesterol tăng cao, đồng thời giúp giữ cho trái tim của bạn luôn khỏe mạnh.

Có nên uống nước cam mỗi ngày?

Nước cam là "kho báu" dinh dưỡng với vitamin C, folate, kali và các chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Việc bổ sung một cách điều độ giúp bạn nhận được nhiều lợi ích cho sức khoẻ.

Tuy nhiên, để nhận được lợi ích tối đa mà không gây hại, bạn cần lưu ý tới liều lượng uống, nên chọn cam vắt tươi hoặc nguyên chất 100%. Nếu bạn bị đau dạ dày hoặc trào ngược, nên hạn chế uống vì axit trong cam có thể làm tăng cảm giác kích ứng và khó chịu.