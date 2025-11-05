(VTC News) -

Wifi đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống hiện đại, từ làm việc, học tập đến giải trí. Hầu như trong mỗi gia đình đều có ít nhất một bộ phát wifi hoạt động 24/7. Nhưng ít ai biết rằng, việc để wifi hoạt động liên tục có thể dẫn đến nhiều hệ lụy về năng lượng, thiết bị và cả bảo mật.

Có nên tắt wifi khi ra khỏi nhà?

Việc bật wifi liên tục sẽ giúp việc kết nối thuận tiện và nhanh chóng hơn. Nhưng hành động này lại được các chuyên gia công nghệ khuyên không nên thực hiện, chỉ nên sử dụng wifi khi có mặt ở nhà.

Dưới đây là những lý do người dùng nên tắt wifi khi ra khỏi nhà.

Bật wifi 24/7 tiện lợi nhưng tiềm ẩn rủi ro

Đối với nhiều người, wifi là “mạch sống” của ngôi nhà. Các thiết bị thông minh như camera an ninh, cảm biến cửa, bóng đèn hoặc tivi thông minh đều cần kết nối mạng liên tục để hoạt động và cập nhật dữ liệu. Vì thế, việc tắt wifi khi rời nhà đôi khi được xem là bất tiện, đặc biệt với những gia đình sử dụng hệ thống nhà thông minh (smart home).

Tuy nhiên, theo các chuyên gia công nghệ, việc để router hoạt động 24/7 cũng giống như việc để một chiếc máy tính bật suốt ngày đêm. Sau thời gian dài, thiết bị có thể bị nóng, hao mòn linh kiện và giảm tuổi thọ. Nhiều trường hợp, router hoạt động liên tục còn bị treo, chập mạch hoặc thậm chí gây cháy nổ nếu nguồn điện không ổn định.

Không chỉ vậy, để wifi hoạt động khi không có ai giám sát cũng mở ra nguy cơ bị tấn công mạng. Các tin tặc có thể dò tìm tín hiệu wifi, khai thác lỗ hổng bảo mật của modem hoặc router để truy cập trái phép vào mạng nội bộ. Từ đó, họ có thể đánh cắp dữ liệu cá nhân, cài mã độc hoặc chiếm quyền điều khiển các thiết bị thông minh trong nhà.

Tắt wifi giúp tiết kiệm điện và kéo dài tuổi thọ thiết bị

Một bộ phát wifi trung bình tiêu thụ khoảng 6–10 watt điện mỗi giờ. Nghe qua con số này tưởng chừng nhỏ, nhưng nếu nhân lên cho cả năm thì mức tiêu thụ có thể lên tới 50–80 kWh – tương đương chi phí vài trăm nghìn đồng tiền điện. Với những hộ gia đình có nhiều thiết bị phát sóng, con số này còn cao hơn.

Việc tắt wifi mỗi khi ra khỏi nhà, đặc biệt trong thời gian dài như đi làm, đi du lịch hay công tác, sẽ giúp giảm đáng kể lượng điện tiêu thụ không cần thiết. Ngoài ra, khi thiết bị được nghỉ ngơi, các linh kiện bên trong như chip xử lý, nguồn điện và ăng-ten cũng bền hơn, ít hư hại do nhiệt độ cao hoặc quá tải.

Một lợi ích khác là tắt wifi định kỳ có thể giúp router “reset” hệ thống. Sau nhiều ngày hoạt động, router thường lưu trữ tạm thời (cache) các dữ liệu mạng, khiến tốc độ truy cập giảm dần. Khi tắt nguồn, hệ thống được khởi động lại sẽ giúp kết nối mạng ổn định hơn, giảm tình trạng chập chờn hoặc mất sóng.

An ninh mạng – lý do quan trọng để cân nhắc tắt wifi

Theo các chuyên gia an ninh mạng, nhiều vụ xâm nhập trái phép bắt nguồn từ chính những thiết bị wifi để hở. Khi bạn rời khỏi nhà và wifi vẫn bật, tín hiệu sóng vẫn phủ ra bên ngoài, khiến tin tặc dễ dàng dò quét và tìm lỗ hổng bảo mật. Nếu mật khẩu yếu hoặc router không được cập nhật firmware thường xuyên, khả năng bị tấn công càng cao.

Từ việc chiếm quyền truy cập wifi, kẻ xấu có thể theo dõi lưu lượng mạng, đánh cắp thông tin cá nhân, thậm chí tấn công vào các thiết bị IoT (Internet of Things) như camera, khóa cửa, loa thông minh. Một số trường hợp, hacker còn dùng wifi bị xâm nhập làm bàn đạp để phát tán mã độc hoặc tấn công DDoS sang các hệ thống khác, khiến chủ nhà vô tình trở thành “đồng phạm”.

Do đó, nếu không cần thiết duy trì kết nối liên tục, việc tắt wifi khi rời khỏi nhà được xem là biện pháp bảo mật đơn giản nhưng hiệu quả. Ngoài ra, người dùng cũng nên thay đổi mật khẩu định kỳ, sử dụng chuẩn bảo mật WPA3 và cập nhật firmware mới nhất cho router để tăng cường an toàn thông tin.

Khi nào không nên tắt wifi?

Dĩ nhiên, không phải trường hợp nào việc tắt wifi cũng phù hợp. Nếu nhà bạn có gắn camera an ninh, hệ thống báo cháy, cảm biến hoặc thiết bị thông minh cần kết nối Internet 24/7, việc tắt wifi có thể khiến hệ thống mất liên lạc và không hoạt động đúng chức năng. Trong trường hợp này, thay vì tắt hẳn wifi, bạn có thể lựa chọn các giải pháp khác như:

- Thiết lập chế độ tiết kiệm năng lượng cho router, giảm công suất phát sóng khi không có thiết bị kết nối.

- Tách mạng riêng cho thiết bị IoT, giúp hạn chế nguy cơ bị tấn công qua mạng chính.

- Bật tính năng hẹn giờ tự khởi động/tắt router, nhiều mẫu modem hiện đại đã hỗ trợ tính năng này, cho phép người dùng cài đặt lịch hoạt động linh hoạt.

- Giám sát từ xa qua ứng dụng: Nếu lo ngại an ninh, bạn vẫn có thể tắt wifi khi ra ngoài và bật lại từ xa khi cần thông qua điện thoại di động (nếu thiết bị hỗ trợ).

Tóm lại, việc tắt wifi khi ra khỏi nhà không chỉ là hành động nhỏ để tiết kiệm năng lượng, mà còn là thói quen tốt giúp bảo vệ thiết bị và dữ liệu cá nhân. Trong thời đại kết nối số, đôi khi “tắt bớt một chút” lại là cách thông minh để sống an toàn và bền vững hơn.