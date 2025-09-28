Có nên sấy giày bằng máy sấy quần áo?

(VTC News) -

Trong những ngày mưa ẩm ướt hoặc khi cần khẩn cấp làm sạch, làm khô giày dép, cách phơi giày tự nhiên vốn mất rất nhiều thời gian sẽ không đáp ứng kịp. Nhiều người nảy sinh ý tưởng sử dụng máy sấy quần áo. Thiết bị có khả năng tạo ra nhiệt độ cao và lồng quay liên tục, có vẻ như là công cụ hoàn hảo để nhanh chóng loại bỏ độ ẩm từ giày.

Liệu sấy giày bằng máy sấy quần áo có phải là một ý tưởng hay? Để đưa ra quyết định đúng đắn, chúng ta cần hiểu rõ về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của cả giày và máy sấy, cũng như những rủi ro tiềm ẩn khi kết hợp chúng.

Sấy giày bằng máy sấy quần áo tiềm ẩn nhiều rủi ro, bạn nên cân nhắc kỹ.

Sấy giày bằng máy sấy quần áo có nguy cơ gây hại cho giày

Một trong những lý do hàng đầu giải thích vì sao không nên sấy giày trong máy sấy quần áo chính là những tác động tiêu cực mà nó có thể gây ra cho đôi giày của bạn.

Biến dạng và co rút vật liệu: Nhiệt độ cao trong máy sấy có thể làm co rút các vật liệu tổng hợp như cao su, nhựa, keo dán và một số loại vải. Điều này dẫn đến giày bị biến dạng, co rút, mất form dáng ban đầu, hoặc làm hỏng lớp keo dán, khiến giày nhanh bị bong tróc. Đặc biệt, giày da hoặc giày làm từ vật liệu nhạy cảm sẽ dễ bị nứt nẻ, cứng lại hoặc mất đi độ mềm mại.

Hư hại đế giày: Đế giày thường được làm từ cao su hoặc các vật liệu tổng hợp khác, rất nhạy cảm với nhiệt độ cao. Nhiệt có thể làm mềm hoặc chảy đế giày, làm mất đi độ bám, độ đàn hồi, hoặc khiến đế bị biến dạng, gây ảnh hưởng đến trải nghiệm khi đi và tuổi thọ của giày.

Phai màu và hư hại vải: Nhiệt độ và quá trình va đập liên tục trong máy sấy có thể làm phai màu vải giày, đặc biệt là các loại giày có màu sắc sặc sỡ, vải cũng có thể bị mòn, rách nhanh hơn. Giày không chỉ bị mất form mà còn mất đi vẻ đẹp vốn có, trông cũ kỹ và kém hấp dẫn.

Sấy giày bằng máy sấy quần áo tiềm ẩn rủi ro cháy nổ

Không chỉ giày bị hư hại, việc sấy giày bằng máy sấy quần áo còn có thể dẫn đến những vấn đề nghiêm trọng cho chính thiết bị và tiềm ẩn các nguy cơ về an toàn.

Tiếng ồn lớn và rung lắc: Giày, đặc biệt là giày thể thao, có trọng lượng đáng kể. Khi lồng máy sấy quay, giày sẽ bị va đập liên tục vào thành lồng, gây ra tiếng ồn rất lớn và rung lắc mạnh, ảnh hưởng đến các bộ phận bên trong máy sấy, làm hỏng lồng sấy, vòng bi, động cơ, hoặc làm lỏng các mối nối, gây giảm tuổi thọ máy.

Làm hỏng bộ phận cảm biến nhiệt: Một số loại máy sấy có bộ phận cảm biến nhiệt để điều chỉnh nhiệt độ và thời gian sấy. Giày có thể che phủ hoặc va chạm làm hỏng các cảm biến này. Máy sấy có thể hoạt động sai chế độ, dẫn đến sấy quá nóng hoặc quá lâu, gây hại cho quần áo ở các lần sấy sau.

Nguy cơ cháy nổ: Giày dép thường chứa các vật liệu dễ cháy như cao su, keo, hoặc các loại hóa chất có thể phản ứng với nhiệt độ cao. Hơn nữa, việc va đập liên tục của giày có thể tạo ra tia lửa điện nhỏ bên trong máy hoặc làm tắc nghẽn đường ống thoát khí, gây quá nhiệt. Đây là nguy cơ nghiêm trọng nhất, có thể dẫn đến cháy nổ máy sấy và gây hỏa hoạn cho cả ngôi nhà.

Các trường hợp có thể sấy giày bằng máy sấy quần áo

Mặc dù có nhiều rủi ro nhưng nếu bạn vẫn muốn thử sấy giày bằng máy sấy quần áo trong trường hợp khẩn cấp, hãy áp dụng những biện pháp giảm thiểu rủi ro sau (luôn nhớ, đây không phải là phương pháp tối ưu).

Chỉ sấy giày vải canvas (vải bạt) hoặc giày thể thao đơn giản: Tuyệt đối tránh giày da, giày da lộn, giày cao gót, giày có đế mềm hoặc các chi tiết phức tạp.

Buộc dây giày và treo vào cánh cửa máy sấy: Buộc hai dây giày lại với nhau, sau đó kẹp phần dây này vào khe cửa máy sấy sao cho đôi giày lơ lửng bên trong lồng, không chạm vào đáy lồng và không bị va đập, đóng chặt cửa máy sấy. Cách này giúp hạn chế tối đa việc giày va đập vào lồng máy, giảm tiếng ồn và nguy cơ hư hại máy.

Sử dụng chế độ sấy khí lạnh hoặc nhiệt độ thấp nhất: Chọn chế độ sấy với nhiệt độ thấp nhất hoặc chế độ sấy khí lạnh (nếu có) và sấy trong thời gian ngắn (khoảng 15-30 phút), kiểm tra thường xuyên sẽ giảm thiểu tác hại của nhiệt độ cao lên vật liệu giày.

Sử dụng túi giặt lưới hoặc khăn cũ bọc giày: Cho giày vào túi giặt lưới dày hoặc bọc trong một vài chiếc khăn cũ trước khi cho vào máy sấy giúp giảm va đập, tiếng ồn và bảo vệ giày khỏi bị hư hại trực tiếp.

Các giải pháp thay thế an toàn hơn

Máy sấy giày chuyên dụng: Thiết bị này được thiết kế riêng để làm khô giày dép một cách nhẹ nhàng bằng khí ấm, không gây biến dạng hay hư hại.

Phơi khô tự nhiên: Là cách tốt nhất để bảo vệ giày. Đặt giày ở nơi khô thoáng, có gió, tránh ánh nắng trực tiếp quá gay gắt. Có thể nhét giấy báo hoặc túi hút ẩm vào giày để tăng tốc độ khô.

Dùng quạt điện, điều hòa hoặc máy sấy tóc: Đặt giày trước quạt điện, điều hòa hoặc dùng máy sấy tóc (ở chế độ mát/ấm thấp) để làm khô từ từ.