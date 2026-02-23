Có nên mua vàng ngày vía thần Tài?

(VTC News) -

Đưa ra lời khuyên về việc mua vàng vào ngày vía thần Tài, ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng, trường Đại học Nguyễn Trãi cho rằng, nếu mua vàng để gìn giữ nét đẹp truyền thống là cầu may đầu năm thì chỉ nên chọn một lượng nhỏ mang tính tượng trưng. Giá trị tinh thần khi ấy quan trọng hơn biến động ngắn hạn.

Ngược lại, nếu kỳ vọng "lướt sóng" thì cần thận trọng, thậm chí là không nên. Vì khi thị trường ở vùng cao, biên độ dao động lớn và rủi ro điều chỉnh sau cao điểm có thể khiến lợi nhuận kỳ vọng không tương xứng với mức độ rủi ro.

Với tầm nhìn dài hạn, vàng vẫn là công cụ đa dạng hóa tài sản. Tuy nhiên, nên giải ngân từng phần, giữ tỷ trọng hợp lý và tránh quyết định theo tâm lý sợ bỏ lỡ. Trong bối cảnh hiện nay, sự điềm tĩnh và kỷ luật tài chính chính là “thần tài” bền vững nhất.

Cũng theo ông Huy, ngày vía thần Tài là thời điểm thị trường vàng Việt Nam thường có biến động mạnh do nhu cầu mua tăng cao, với niềm tin rằng sở hữu vàng vào ngày này sẽ mang lại may mắn, tài lộc.

Theo các chuyên gia, vào ngày vía thần Tài chỉ nên mua ít vàng lấy may. (Ảnh: Minh Đức).

Chính vì vậy, giá vàng thường tăng mạnh vài ngày trước ngày vía thần Tài nhưng sau đó có xu hướng giảm ngay khi nhu cầu mua lắng xuống.

"Tôi cho rằng, chỉ nên mua vàng nếu đã có chiến lược thoát hàng ngay trong hoặc sau ngày vía thần Tài. Tuy nhiên, cần đánh giá kỹ rủi ro giá giảm sau đó. Còn nếu đầu tư dài hạn, cần cân nhắc các yếu tố quốc tế, chính sách tiền tệ và chỉ mua khi giá có điều chỉnh hợp lý. Hiện tại, giá vàng trong nước đang chênh lệch cao, nên cần tránh “đu" đỉnh”, ông Huy đưa ra lời khuyên.

PGS.TS Đinh Trọng Thịnh cũng cho rằng, trào lưu mua vàng và vật phẩm vàng nhân ngày vía thần Tài xuất phát từ người kinh doanh với tâm thế cầu mong may mắn. Trước nhu cầu lớn, giá vàng thường tăng mạnh, thậm chí nhiều cửa hàng còn đẩy giá lên cao đột biến so với giá trị thực. Nhưng sau đó giá vàng sẽ nhanh chóng giảm.

“Ngày vía thần Tài, giá vàng tăng cao sẽ tạo cơ hội cho người kinh doanh vàng thu lợi nhuận. Sau ngày vía thần Tài, người mua thường chịu thiệt thòi bởi giá vàng có xu hướng giảm mạnh. Vì vậy, người dân nên cân nhắc việc có nên mua vàng "đón sóng" vía thần Tài hay không vì nếu không kịp bán đúng ngày thì giá có thể rớt mạnh”, ông Thịnh nói.

Chưa kể, vào ngày vía thần Tài, chênh lệch giữa giá mua - bán thường bị nới rất xa, đẩy rủi ro về phía người mua. Vì thế, nếu mua ở thời điểm này với giá cao thì chưa chắc cũng bán được giá cao vào ngày vía thần Tài.

"Do vậy, việc đầu tư vàng hiện nay cần xem xét kỹ vì rủi ro đang cao. Khi giá vàng thế giới điều chỉnh, giá vàng trong nước cũng sẽ giảm theo. Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới cao nên áp lực giảm theo khi vàng thế giới lao dốc là hợp lý. Chưa kể, giá vàng nhẫn tăng nóng khi nhà đầu tư sốt ruột muốn mua vào chờ giá tăng tiếp, vô hình chung tạo giá ảo và rủi ro", ông Thịnh khuyến cáo.

Đồng quan điểm, chuyên gia Nguyễn Thế Hùng, Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam phân tích, giá vàng ngày vía thần Tài thường cao, diễn biến tăng giảm thất thường, người dân chỉ nên mua số lượng nhất định để lấy may. Đây cũng không phải thời điểm "lướt sóng" vì để đầu tư, tích lũy tài sản thì nên chọn thời điểm vàng xuống thấp để mua vào và tính toán thị trường để bán ra khi giá tăng.

Hơn nữa, trong ngày giá vàng diễn biến thất thường, để đảm bảo an toàn, các cửa hàng thường nới rộng khoảng cách giữa giá mua - bán, đẩy rủi ro về phía khách hàng. Vì thế rất có thể khách sẽ phải mua với giá cao, trong khi bán ra lại thấp.

Đầu giờ sáng nay 23/2 (mùng 7 tháng Giêng Âm lịch), giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 181,6 triệu đồng/lượng (mua) - 184,6 triệu đồng/lượng (bán), tăng 5,6 triệu đồng/lượng so với đầu phiên giao dịch sáng nay.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 181,2 triệu đồng/lượng (mua) và 184,2 triệu đồng/lượng (bán), tăng 5,6 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng nay.