Cơ hội vàng tháng 8: Corolla Cross ưu đãi lên đến 51 triệu đồng

Tháng 8, khách hàng mua Corolla Cross (tất cả phiên bản) được Toyota Việt Nam áp dụng ưu đãi tương đương 50% lệ phí trước bạ. Cụ thể, phiên bản xăng được hỗ trợ 41 triệu đồng tiền mặt và 10 triệu đồng quà tặng, còn phiên bản HEV được hỗ trợ 23 triệu đồng tiền mặt và 23 triệu đồng quà tặng. Tất cả phiên bản đều áp dụng gói hỗ trợ lãi suất chỉ từ 2,99%/năm.

Đối với khách hàng bán xe cũ và mua xe Hybrid mới, bao gồm Corolla Cross HEV, tại các đại lý xe cũ chính hãng (T-Sure) của Toyota được quyền lựa chọn 1 trong 3 gói khuyến mãi: 01 năm bảo hiểm Toyota gói vàng; gói hỗ trợ lãi suất ưu đãi; hoặc miễn phí phụ tùng cho bảo dưỡng 3 năm/300.000 km và 01 bộ phim dán kính. Chương trình ưu đãi lên đời xe Hybrid áp dụng từ nay đến hết 30/9/2025.

Corolla Cross - tân binh góp công lớn vào thành tích 1 triệu xe của Toyota Việt Nam

Năm 2025 kỷ niệm 30 năm thành lập Toyota Việt Nam, cũng là thời điểm hãng kỷ niệm rất nhiều dấu ấn, trong đó cột mốc quan trọng nhất là doanh số tích lũy cán mốc 1 triệu xe. Ra mắt từ năm 2020, Corolla Cross đã đóng góp tổng doanh số 68.433 xe (tính đến tháng 7/2025), tương đương 6,8%, đồng thời khai mở khái niệm Hybrid ở phân khúc xe phổ thông tại thị trường Việt Nam.

Trong 3 năm từ 2021 đến 2023, Toyota Corolla Cross luôn nằm trong top 10 xe bán chạy nhất thị trường, nhiều lần giữ ngôi vương phân khúc C tại Việt Nam, thậm chí nhiều tháng vượt cả Toyota Vios, Hyundai Accent và Mitsubishi Xpander để dẫn đầu bảng xếp hạng.

Thời điểm Corolla Cross ra mắt thị trường, ông Ueda Hiroyuki, nguyên Tổng Giám đốc Toyota Việt Nam, kỳ vọng mẫu xe này sẽ mở đầu kỷ nguyên công nghệ của Toyota Việt Nam. Corolla Cross tiên phong tích hợp bộ 3 công nghệ hàng đầu của Toyota toàn cầu gồm: công nghệ Hybrid tự sạc, gói công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense và nền tảng toàn cầu mới TNGA.

Sau nửa thập kỷ, chiến lược của Toyota Việt Nam không hề chệch hướng. Sau Corolla Cross, Toyota Việt Nam liên tục mở rộng dải sản phẩm Hybrid ở nhiều phân khúc dựa trên sự đón nhận của người dùng, với Yaris Cross Hybrid, Innova Cross Hybrid, Corolla Altis Hybrid, Camry Hybrid và Alphard Hybrid. Dải sản phẩm này đã ghi dấu ấn mạnh mẽ về một công nghệ động cơ sở hữu khả năng vận hành mượt mà, êm, yên tĩnh, tiết kiệm và bảo vệ môi trường mà không cần phụ thuộc hạ tầng trạm sạc.

Tính đến nay có tổng cộng 18.023 xe Toyota Hybrid được bán sau 5 năm ra mắt tại thị trường Việt Nam.

Bản nâng cấp tập trung vào thị hiếu người dùng

Corolla Cross lần đầu có bản nâng cấp tại Việt Nam vào tháng 5/2024, từng thay đổi đều dựa trên thị hiếu người dùng. Ngoại thất trẻ trung và hiện đại hơn với mặt ca lăng dạng tổ ong tràn viền lấy cảm hứng từ Lexus. Cụm đèn pha LED mới có tên Crystalized, tích hợp đèn báo rẽ dạng dòng chảy nhấn mạnh vào vẻ cao cấp và sang trọng. Đồ họa chiếu sáng của đèn hậu tinh chỉnh lại theo hướng sắc sảo hơn.

Điểm mới đáng chú ý bên trong khoang cabin là màn hình Full LCD 12,3 inch ở sau vô lăng thay thế cho cụm đồng hồ truyền thống. Phiên bản HEV được ưu ái với màn hình giải trí mới tăng kích thước lên 10,1 inch, cùng khả năng kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây trên tất cả phiên bản. Nội thất xe cũng gọn gàng hơn nhờ nâng cấp phanh tay điện tử và giữ phanh tự động Auto Hold, cùng kính trần toàn cảnh giúp không gian bên trong cabin trở nên thoáng đãng, dễ chịu.

“Trái tim” của Corolla Cross HEV vẫn là động cơ xăng 1.8L hiệu chỉnh riêng cho xe Hybrid, bao gồm hệ thống điều phối van biến thiên kép (Dual VVT-i) và chu trình Atkinson cân bằng giữa hiệu suất tối ưu và hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu. Hộp số tự động vô cấp CVT. Nhờ đó, Corolla Cross phiên bản Hybrid giảm đáng kể lượng nhiên liệu tiêu thụ so với bản cũ, chỉ từ 3,01 lít/100km (trong đô thị) và từ 3,67 lít/100km (hỗn hợp).

Với thế mạnh vốn có, cùng chính sách bán hàng linh hoạt dành cho khách hàng, Toyota Corolla Cross được dự đoán sẽ tiếp tục tăng trưởng doanh số, giữ vững vị thế top đầu trong phân khúc SUV hạng C tại thị trường Việt Nam. Hiện tại, Corolla Cross Xăng và HEV có giá bán tương ứng 820 triệu đồng và 913 triệu đồng.