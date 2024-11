Cơ hội nào cho bất động sản khoáng nóng tự nhiên tại Việt Nam

(VTC News) -

Lợi thế phát triển bất động sản an dưỡng của Việt Nam

Nói về lợi thế phát triển nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe cho cô bác trung niên, Việt Nam có nhiều tiềm năng và dư địa để phát triển. Với khí hậu nhiệt đới ở nước ta cũng có nhiều thuận lợi như các vùng biển, vùng sông hồ, suối khoáng nóng…hấp dẫn du khách.

Đặc biệt, với dân số ngày càng già hóa, nhu cầu về nơi an dưỡng dành cho người cao tuổi đang tăng mạnh. Việt Nam hiện có hơn 16 triệu người từ 60 tuổi trở lên, và con số này dự báo sẽ tiếp tục gia tăng trong những năm tới. Thị trường nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi có nhiều cơ hội phát triển.

Đối với người cao tuổi, việc sống giữa thiên nhiên mang đến các giá trị về sức khỏe.

Người cao tuổi thường mong muốn sống trong môi trường có không khí trong lành, gần gũi thiên nhiên, có thể dễ dàng kết nối với gia đình nhưng vẫn có sự độc lập trong cuộc sống.

Ông Bùi Văn T., 68 tuổi, Hà Nội, chia sẻ: "Cả đời vợ chồng tôi đã sống ở thành phố, làm việc hối hả rồi nên khi về già, chỉ mong có một nơi yên tĩnh, không khí trong lành. Chúng tôi muốn ở gần thiên nhiên, có thể thư giãn và chăm sóc sức khỏe mà không phụ thuộc vào con cháu, có đủ tiện nghi và các dịch vụ cần thiết, để khi cần, con cháu có thể ghé qua thăm mà không phải lo lắng nhiều."

Cụ Hoàng M., 76 tuổi, Hà Nội cũng chia sẻ: “Ở độ tuổi này, ai cũng mong có một nơi riêng, không muốn làm phiền con cháu nhưng lại không muốn sống quá xa chúng. Nếu có thể ở một khu nghỉ dưỡng có dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt, tôi sẽ cảm thấy an tâm hơn, lại vừa có thể độc lập mà vẫn giữ được kết nối với gia đình."

Thị trường bất động sản an dưỡng tại Việt Nam không chỉ giới hạn ở nhu cầu nội địa mà còn hấp dẫn người Việt ở nước ngoài. Hiện có khoảng 6 triệu người Việt sinh sống tại 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó hơn 80% ở các nước phát triển.

Với sự gia tăng về thu nhập và khả năng chi trả, nhiều người Việt hải ngoại đang có xu hướng trở về quê hương để an dưỡng tuổi già. Điều này là một lợi thế lớn cho các dự án bất động sản an dưỡng, khi không chỉ đáp ứng được nhu cầu trong nước mà còn thu hút lượng khách hàng tiềm năng từ nước ngoài.

Mặt khác, thu nhập bình quân đầu người của người dân Việt Nam đang gia tăng, với tốc độ trung bình 8.1% mỗi năm trong suốt 12 năm qua – một trong những tốc độ tăng nhanh nhất châu Á. Điều này chứng tỏ khả năng chi trả của người dân cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và nghỉ dưỡng ngày càng cao, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của thị trường bất động sản an dưỡng.

Nguồn tài nguyên quý giá từ khoáng nóng – điểm nhấn cho bất động sản an dưỡng

Trong bối cảnh này, nguồn khoáng nóng phong phú của Việt Nam nổi lên như một lợi thế đặc biệt, đem đến cơ hội phát triển bền vững cho các khu nghỉ dưỡng, an dưỡng trên khắp cả nước. Với hơn 400 nguồn khoáng nóng, các khu nghỉ dưỡng có thể không chỉ đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe mà còn tạo nên những trải nghiệm thư giãn độc đáo.

Theo nghiên cứu của ngành Địa chất, có khoảng 287 nguồn nước được khảo sát và phân loại thành 11 nhóm khác nhau, sở hữu những đặc tính độc đáo, hỗ trợ điều trị bệnh. Những nguồn khoáng nóng này không chỉ mang lại lợi ích về sức khỏe mà còn tạo cơ hội phát triển các khu nghỉ dưỡng hấp dẫn, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước.

Khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên này, các khu nghỉ dưỡng khoáng nóng trở thành nơi lý tưởng để du khách và người cao tuổi tận hưởng cuộc sống, thư giãn và chăm sóc sức khỏe.

Những liệu pháp khoáng nóng tại các khu nghỉ dưỡng giúp cải thiện tuần hoàn máu, giảm đau nhức, hỗ trợ điều trị các bệnh lý về xương khớp, phục hồi sức khỏe toàn diện... Đây là nơi kết nối thiên nhiên với con người, nơi mà nhu cầu sống khỏe, sống chủ động và bền vững được đáp ứng.

Quần thể biệt thự khoáng nóng tự nhiên Tokyu Retreat đem đến không gian sống chăm sóc sức khỏe, bình yên, hòa mình với thiên nhiên cho cộng đồng người cao tuổi.

Nắm bắt được nhu cầu và tận dụng được nguồn khoáng nóng Radon Thanh Thủy quý hiếm, Tokyu Retreat - dòng biệt thự khoáng nóng tự nhiên mới ra mắt nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ cộng đồng người cao tuổi. Tokyu Retreat mang đến trải nghiệm chăm sóc sức khỏe chủ động tại gia với thiết kế Home Spa hiện đại: tắm Onsen, bể bơi khoáng nóng bốn mùa, hệ thống xông nóng, xông lạnh,… ngay trong khuôn viên biệt thự.

Không chỉ đáp ứng nhu cầu an dưỡng và chăm sóc sức khỏe, Tokyu Retreat còn là không gian sống an dưỡng tuyệt vời nơi các cô bác có thể sống gần gũi với gia đình nhưng vẫn được tự do kết nối với những người bạn đồng trang lứa, sống giữa không gian hài hòa, mang lại niềm vui và sự an yên trong cuộc sống.

