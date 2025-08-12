Cơ hội cuối cùng sở hữu liền kề siêu VIP tại Đại lộ Hoàng Gia

(VTC News) -

Vị trí - giá trị khác biệt của Đại lộ Hoàng Gia

Không phải ngẫu nhiên mà các sản phẩm liền kề nằm trên Đại lộ Hoàng Gia luôn nằm trong tầm ngắm của giới đầu tư lẫn các chủ kinh doanh cá nhân. Bởi trục đường này chính là “xương sống thương mại” của đại đô thị Hinode Royal Park (khu đô thị mới Kim Chung – Di Trạch, Hà Nội) – tuyến trung tâm lớn nhất, kết nối trực tiếp với các trục giao thông huyết mạch, đồng thời là nơi diễn ra đa dạng các hoạt động dịch vụ, thương mại và sự kiện cộng đồng.

Sở hữu mặt tiền rộng rãi, vỉa hè thông thoáng và vị trí đắc địa trên trục chính, quỹ căn liền kề tại đây đặc biệt lý tưởng cho các mô hình kinh doanh high-traffic như: quán café, nhà hàng, showroom, cửa hàng thời trang, mini mart… Đây cũng chính là yếu tố then chốt giúp sản phẩm dễ dàng “chạy dòng tiền” ngay khi được bàn giao – một ưu thế mà không phải sản phẩm bất động sản nào cũng có được.

Quỹ căn nằm trên Đại lộ Hoàng Gia -“xương sống thương mại” của đại đô thị Hinode Royal Park.

Ngoài ra, không gian cảnh quan tại Đại lộ Hoàng Gia được thiết kế tinh tế theo phong cách Nhật Bản, với sự hiện diện hài hòa của tiểu cảnh, mảng xanh và hồ nước... tạo nên một tổng thể đẳng cấp và khác biệt - góp phần kiến tạo không gian đậm chất nghệ thuật, tạo cảm hứng cho cả người mua để ở lẫn người mua để kinh doanh.

Quan trọng hơn, tiềm năng tăng giá của các căn liền kề mặt đại lộ vẫn còn rất lớn, nhờ vào quy hoạch bài bản của toàn khu đô thị, cộng đồng cư dân văn minh – trí thức đang dần hình thành, cùng hạ tầng tiện ích xung quanh ngày càng hoàn thiện. Tất cả những yếu tố này không chỉ giúp tài sản gia tăng giá trị bền vững theo thời gian, mà còn mang lại tính thanh khoản cao, đáp ứng linh hoạt nhu cầu đầu tư hoặc chuyển nhượng trong tương lai.

Sức hút mạnh mẽ của phiên bản giới hạn

Giữa hàng trăm căn nhà liền kề trong toàn khu, chỉ một tỷ lệ rất nhỏ có mặt tiền hướng ra Đại lộ Hoàng Gia – yếu tố tạo nên giá trị “hiếm có khó tìm” cho dòng sản phẩm đặc biệt này. Chính nhờ sự giới hạn về số lượng, cùng vị trí đắt giá, những căn liền kề cuối cùng tại trục đại lộ dễ dàng trở thành “hàng độc quyền” trên thị trường, luôn nằm trong tầm ngắm của nhà đầu tư và nhanh chóng sang nhượng hoặc cho thuê với tiềm năng sinh lời hấp dẫn

Khác với các lô đất thông thường, liền kề mặt đại lộ sở hữu lợi thế kép: Vừa là nơi an cư đẳng cấp, vừa là tài sản thương mại có khả năng sinh lời bền vững. Những sản phẩm giới hạn như vậy luôn được xem là “quân át chủ bài” trong chiến lược đầu tư thông minh – nhất là trong bối cảnh thị trường đang phục hồi và dòng tiền có xu hướng dịch chuyển mạnh vào bất động sản thực giá, vừa có giá trị khai thác thực tế, vừa tiềm năng sinh lời trong nhiều kịch bản thị trường khác nhau.

Một trong những ưu thế vượt trội của quỹ căn này, đó là khả năng khai thác ngay lập tức khi nhận bàn giao. Với việc khu đô thị đã bước vào giai đoạn vận hành, hạ tầng tiện ích đã định hình, và cư dân tinh hoa đã ổn định sinh sống, chủ nhân của những căn liền kề mặt đại lộ sẽ không cần chờ đợi để bắt đầu kế hoạch khai thác thương mại hoặc cho thuê. Điều này tạo ra lợi thế rõ rệt về dòng tiền – điều mà giới đầu tư chuyên nghiệp luôn quan tâm. Thay vì “găm hàng” dài hạn, các nhà đầu tư có thể vừa khai thác giá trị sử dụng, vừa đón sóng tăng giá của thị trường trong thời gian tới.

Ưu thế vượt trội của quỹ căn - khả năng khai thác ngay lập tức khi nhận bàn giao.

Cũng cần nhấn mạnh rằng: Sự phục hồi của thị trường bất động sản hiện nay không đến từ yếu tố ngẫu nhiên, mà xuất phát từ nội lực của các dự án có quy hoạch tốt, vị trí trung tâm, pháp lý minh bạch và khả năng khai thác thực. Trong bức tranh ấy, liền kề Đại lộ Hoàng Gia nổi bật như một viên kim cương giữa lòng đô thị – sáng giá cả về đầu tư lẫn giá trị lâu dài.

Không những vậy, sở hữu liền kề mặt đại lộ ở thời điểm hiện tại cũng đồng nghĩa với việc "đi trước một bước" trong chu kỳ tăng trưởng tiếp theo của dự án. Khi giá bất động sản xung quanh bắt đầu leo thang nhờ sự hoàn thiện của hạ tầng – cư dân – tiện ích, những nhà đầu tư nắm giữ sản phẩm đẹp nhất ngay từ đầu sẽ là những người gặt hái thành quả rõ rệt nhất.

Trong bức tranh ấy, liền kề Đại lộ Hoàng Gia tại Hinode Royal Park nổi bật như một viên kim cương giữa lòng đô thị – sáng giá cả về đầu tư lẫn giá trị lâu dài.