Cơ hội chưa từng có để sở hữu nhà sang tại Vinhomes Ocean Park 

(VTC News) -

Giai đoạn cuối năm, thị trường bất động sản (BĐS) sôi động hơn với nhu cầu tậu nhà đón Tết tăng mạnh. Đó cũng là lý do khiến The S-Vista, tòa căn hộ cuối cùng của phân khu Sapphire - Vinhomes Ocean Park (Hà Nội), trở thành mục tiêu săn đón của nhiều người nhờ lợi thế sẵn sàng bàn giao, chính sách ưu đãi hấp dẫn.

Từ “sống thử” đến hiện thực hóa ước mơ

Sau khi công ty đặt trụ sở tới tòa văn phòng TechnoPark từ đầu năm 2022, gia đình anh Đỗ Thế Anh (28 tuổi) cũng chuyến đến Vinhomes Ocean Park để bắt đầu một cuộc sống mới. Sức sống sôi động của “Quận Trung tâm” và hàng loạt những tiện ích xanh, đẳng cấp đã được kiến tạo tại khu đô thị đã mang tới cho gia đình anh những trải nghiệm sống chưa từng có.

“Thay vì phải chen chúc trên những con đường đông đúc, ùn tắc để đến công ty thì giờ đây tôi chỉ mất khoảng 5 phút đi bộ đi làm từ căn hộ đã thuê. Sinh hoạt hàng ngày cũng thay đổi tích cực hơn khi hai vợ chồng tạo được thói quen tập thể dục mỗi chiều bằng việc dạo bộ trên con đường xanh mát quanh hồ Ngọc Trai, hồ San Hô hay đánh tennis, bóng bàn, tập gym,… tại các sân thể thao đa dạng quanh nhà”, anh Thế Anh hào hứng chia sẻ.

Chỉ sau hơn 2 năm “sống thử”, hai vợ chồng anh Thế Anh say mê với chất sống xanh, sôi động của Vinhomes Ocean Park nói riêng và Ocean City nói chung. Sự say mê đó đã trở thành động lực để hai vợ chồng quyết tâm trở thành cư dân chính thức của đại đô thị.

Chất sống đẳng cấp của Vinhomes Ocean Park khiến nhiều người say mê và mơ ước được gắn bó.

Tuy nhiên, việc hiện thực hóa ước mơ đó lại gặp không ít khó khăn, đặc biệt khi thị trường BĐS Hà Nội ghi nhận đợt bùng nổ về giá vào đầu năm 2024. Đến quý III/2024, trung bình giá mở bán mới lên tới 69 triệu đồng/m2, vượt cả thị trường TP.HCM vốn dẫn đầu cả nước trong nhiều năm.

Riêng tại Vinhomes Ocean Park, thiếu nguồn cung tại thị trường chung, các sản phẩm mở bán mới tại đây luôn rơi vào tình trạng “cháy hàng”. Trong khi đó, giá bán tại thị trường thứ cấp được các chủ cũ bán ra cũng ngày một cao, ghi nhận mức tăng trên 50% so với cùng kì năm trước.

“Đến hiện tại, hai vợ chồng đã tích lũy được hơn 1 tỷ, chưa đủ để mua những phân khu phân khúc cao cấp của khu đô thị. Trong khi đó, nếu mua lại của chủ cũ thì lại không có chính sách ưu đãi, phải thế chấp căn hộ để vay ngân hàng. Lãi suất thả nổi với những rủi ro khi đi vay là vấn đề khiến tôi suy nghĩ rất nhiều”, anh Thế Anh chia sẻ.

Do đó, ngay khi Vinhomes đưa ra thông tin mở bán tòa căn hộ The S-Vista, sản phẩm cuối cùng của phân khu Sapphire, những nỗi lo của đôi vợ chồng trẻ tan biến. Ngoài những lợi thế về tiện ích đẳng cấp, tầm view độc đáo, tòa căn hộ này còn được mở bán với giá cạnh tranh và chính sách hấp dẫn so với thị trường khu vực.

Vị trí kế cận với TechnoPark là một trong những yếu tố khiến tòa The S-Vista được nhiều người lựa chọn làm nơi an cư.

Chính sách ưu việt, quẳng gánh lo âu

Hiện tại, Vinhomes mang tới tòa căn hộ phiên bản giới hạn này những chính sách hấp dẫn, như hỗ trợ lãi suất 0% trong 18 tháng cho 70% giá trị căn hộ. Đây được xem là trợ lực ý nghĩa cho các gia đình trẻ có nhu cầu mua ở thực nhưng chưa có nhiều tích lũy, lo ngại với lãi suất thả nổi.

Tận dụng chính sách nói trên khi vay mua nhà, khách hàng chỉ cần chuẩn bị từ khoảng 600 triệu đồng cho tới 1,5 tỷ đồng là có thể sở hữu ngay một sản phẩm phù hợp, từ căn hộ Studio với nhóm khách hàng sinh viên, người độc thân; căn hộ 1-2 phòng ngủ với không gian “plus” phù hợp cho các gia đình trẻ vừa có con nhỏ; đến căn hộ 3 phòng ngủ phù hợp cho gia đình đông người, đa thế hệ,…

“Với khoản tích lũy từ trước và mức thu nhập cũng thuộc mức cao, hai vợ chồng tôi mạnh dạn chọn mua ngay một căn hộ 2 phòng ngủ+1 tại The S-Vista ngay trong đợt đầu mở bán.

Đây là tòa căn hộ nằm ngày kế cận tòa văn phòng TechnoPark và Đại học VinUni, nên giờ đây quãng đường đi làm của tôi còn ngắn hơn trước. Hai vợ chồng cũng đang tất bật làm đẹp cho ngôi nhà để chuẩn bị đón Tết tại nơi an cư mới”, anh Thế Anh hào hứng cho biết.

Căn hộ The S-Vista với nội thất hoàn thiện có thể đưa vào sử dụng, khai thác cho thuê ngay.

Đáng chú ý, Vinhomes còn mang tới nhiều chính sách hấp dẫn khác cho khách hàng có tiềm lực tài chính hay các nhà đầu tư mua cho thuê, như ưu đãi lên tới 10% khi thanh toán sớm trong 25 ngày, hay ưu đãi 5% khi thanh toán tiến độ trong 60 ngày, kể từ ngày ký cọc.

Kết hợp với việc được nhận nhà ngay, đã có nội thất, nhà đầu tư có thể tận dụng cho thuê với nguồn khách dồi dào đến từ các công ty đang đóng tại Vinhomes Ocean Park và các doanh nghiệp FDI tại khu Đông Thủ đô.

Trong bối cảnh nguồn cung vẫn tiếp tục thiếu hụt, The S-Vista được mở bán mang tới cơ hội vàng để khách hàng sở hữu nhà sang và tận hưởng cuộc sống đẳng cấp tại Vinhomes Ocean Park. Đặc biệt, đây còn là khoản đầu tư với tiềm năng mang lại dòng tiền hấp dẫn và tăng giá bền vững nhờ những giá trị vượt trội về vị trí, tiện ích của Ocean City.