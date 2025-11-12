'Cô giáo nhí' 7 tuổi mở lớp tiếng Anh tại nhà, phong thái ai cũng trầm trồ

(VTC News) -

Gần đây, mạng xã hội chia sẻ đoạn video ghi lại hình ảnh cô bé nhỏ tuổi cầm bút giảng bài, tông giọng cùng cử chỉ, hành động như đang hướng dẫn "học sinh" cách phát âm tiếng Anh sao cho chính xác.

Phong thái tự tin và biểu cảm đáng yêu của bé hệt như cô giáo. Video nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và chia sẻ. Bên cạnh những lời khen cho “cô giáo nhí”, nhiều người tò mò về câu chuyện đằng sau lớp học đặc biệt ấy.

Video về "cô giáo nhí" được cộng đồng mạng yêu thích và chia sẻ.

Cô bé trong video là Nguyễn Mẫn Nhi, tên ở nhà là Sữa, 7 tuổi, là học sinh trường Tiểu học Hồng Vân, xã Thường Tín, Hà Nội. Với nét lém lỉnh, tự tin cùng cách nói chuyện tự nhiên, Sữa nhanh chóng gây ấn tượng mạnh với người xem qua những “tiết học” tiếng Anh vui nhộn do chính em làm “cô giáo”.

Những “buổi học” xuất hiện trong video thực chất là thành quả sáng tạo của bé Sữa và mẹ Tư Linh (SN 1991), một cựu phóng viên, hiện làm sách và chia sẻ về dinh dưỡng. Từ mong muốn giúp con hứng thú hơn với việc học tiếng Anh, chị Tư Linh nghĩ ra cách quay vlog đổi vai, trong đó mẹ làm học sinh còn Sữa làm cô giáo hướng dẫn phát âm. Cách học qua trò chơi này vừa giúp bé ôn bài, vừa rèn sự tự tin và khả năng giao tiếp tự nhiên.

Thời gian đầu khi cho bé Sữa làm quen với môn tiếng Anh, hai mẹ con dành tới 7 tháng kiên trì thử nhiều cách học khác nhau, từ học tại trung tâm đến tự học tại nhà. Tuy nhiên, lớp học đông khiến giáo viên khó kèm cặp kỹ càng, trong khi Sữa còn ham chơi, nhanh nản. Nhận thấy phương pháp này không thể giúp Sữa tiếp cận với môn tiếng Anh, chị Tư Linh quyết định cho con dừng học trung tâm và tìm hướng tiếp cận mới phù hợp hơn với tính cách, khả năng của con và mục đích chị hướng đến là rèn luyện khả năng phát âm cho con.

Mẹ và bé Sữa tự sáng tạo nên cách học phù hợp (Ảnh: NVCC)

Với ý tưởng về “lớp học đổi vai”, bé Sữa tỏ ra vô cùng hào hứng. Tại mỗi buổi “dạy học”, các chủ đề đều được chị và chồng gợi ý dựa trên những lỗi phát âm tiếng Anh thường gặp để con tự tìm hiểu và chỉnh sửa cho cả gia đình.

Bên cạnh đó, chị cũng đăng ký cho Sữa học thêm qua các ứng dụng trực tuyến nhằm bổ sung kiến thức cho “bài giảng” của con. Quá trình tự chuẩn bị kiến thức và “giảng bài” không chỉ giúp bé Sữa ôn tập, rèn sự tự tin mà còn tạo cơ hội để bố mẹ cùng học tập và khơi gợi niềm hứng thú đối với môn tiếng Anh cho con.

Từ khi bắt đầu “lớp học online” tại nhà, chị Tư Linh nhận thấy con hứng thú hơn với việc học và tiến bộ rõ rệt trong khả năng phát âm tiếng Anh. Không chỉ vậy, bé Sữa còn thể hiện tính kỷ luật cao khi đều đặn quay video và “lên lớp” mỗi ngày. Qua những buổi học, chị Tư Linh cũng phát hiện con có khả năng ngôn ngữ hình thể tốt, thể hiện biểu cảm tự nhiên và thuyết trình lưu loát - điều mà trước đây chị chưa từng nhận ra.

"Sữa mới 7 tuổi nhưng bố mẹ phải học con về tính kỷ luật. Sữa mệt, ốm hoặc đi chơi với bạn nhưng cứ đến giờ lên lớp là vào phòng, dựng điện thoại lên rồi bắt đầu bài giảng. Một tuần 7 ngày không thiếu một buổi nào", chị Tư Linh kể.

Câu chuyện về “cô giáo Sữa" không chỉ khiến người cộng đồng mạng yêu mến mà còn cho thấy chỉ cần có một phương pháp học phù hợp có thể biến việc học thành niềm vui và khơi gợi niềm hứng thú ở trẻ.