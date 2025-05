Có gì ở đêm nhạc quy tụ dàn 'Anh trai', 'Em xinh' đình đám?

(VTC News) -

Sự kiện Permate Affiliate Fest 2025 là lễ hội kết hợp giữa hội thảo chuyên sâu về marketing và đại nhạc hội ngoài trời lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Đây là mô hình tiếp thị liên kết tiên tiến, đang phổ biến và được đánh giá cao trên toàn cầu.

Đáng chú ý chính là đại nhạc hội ngoài trời đậm chất công nghệ và sáng tạo. Quy mô đêm nhạc dự kiến khoảng hơn 5000 khán giả.

Sân khấu được đầu tư bài bản cùng sự góp mặt của dàn nghệ sĩ từ 2 chương trình đình đám Anh trai vượt ngàn chông gai và Anh trai say hi như Bùi Công Nam, HURRYKNG và Wean. Ngoài ra, sự xuất hiện của Em xinh say hi Orange cũng tạo nhiều sự bất ngờ.

Bên cạnh đó còn có Only C, Obito cùng với bộ đôi MC Tuyền Tăng và Zico. Phần âm nhạc mở màn sẽ do DJ Rin đảm nhận để làm nóng không khí.

3 anh trai sẽ biểu diễn tại đại nhạc hội "Permate Affiliate Fest 2025".

Trước câu hỏi của PV Báo Điện tử VTC News về tiêu chí lựa chọn nghệ sĩ biểu diễn, đại diện BTC cho rằng Bùi Công Nam được mệnh danh là "ông vua nhạc quảng cáo", HURRYKNG, Wean và Orange là những nghệ sĩ trẻ từng xuất hiện trên những sân khấu lớn. Đây đều là những nghệ sĩ đại diện cho nhiều nhánh khác nhau của thị trường nhạc Việt.

Khi kết hợp vào trong chương trình, với sự dàn dựng của đạo diễn Dương Mai Việt Anh, BTC tin rằng các nghệ sĩ sẽ đem tới cho khán giả một đêm nhạc ấn tượng, mới mẻ.

"Chương trình của chúng tôi không mang tính thương mại. Mỗi nghệ sĩ được lựa chọn sẽ có chất riêng. Mỗi một bài hát sẽ có thông điệp khác nhau mà chúng tôi muốn gửi tới khán giả", BTC nói thêm.

BTC cũng cho biết mỗi nghệ sĩ sẽ có 20 phút để trình diễn và 5 phút giao lưu cùng khán giả. Tuy nhiên những tiết mục mà họ biểu diễn vẫn được giữ kín để đem tới sự bất ngờ cho khán giả.

Chia sẻ thêm về đêm nhạc, đại diện BTC khẳng định âm nhạc, ánh sáng và cảm xúc của Permate Affiliate Fest 2025 sẽ tạo nên một buổi tối "cháy" cùng cộng đồng, đồng thời khẳng định vị thế mới của Permate như một thương hiệu trẻ trung, sáng tạo, dẫn dắt xu hướng.

Ban tổ chức sự kiện "Permate Affiliate Fest 2025".

Permate Affiliate Fest 2025 không chỉ là nơi gặp gỡ hay học hỏi, mà còn là dấu ấn cho sự trưởng thành của cộng đồng bán hàng tiếp thị ở Việt Nam. Từ những hoạt động riêng lẻ, ngành này đang tiến tới một giai đoạn mới với sự chuyên nghiệp và định hướng rõ ràng.

Việc kết hợp giữa hội thảo chuyên môn, triển lãm và âm nhạc cho thấy nỗ lực trong việc tạo ra một trải nghiệm toàn diện, vừa truyền cảm hứng, vừa mang lại giá trị thực tiễn.

Đại nhạc hội Permate Affiliate Fest 2025 sẽ diễn ra từ 14h00 ngày 31/5 tại The Global City, Thủ Đức, TP.HCM. Sự kiện sẽ được mở cửa miễn phí, song khán giả cần đăng ký tham gia trước tại website của BTC.