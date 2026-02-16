Cô gái Việt nhận giải nghiên cứu xuất sắc ngành khoa học máy tính tại Mỹ

(VTC News) -

Thông tin được trường Pomona College công bố đầu tháng 2/2026 cho biết Vũ Hà Châu (Chau Vu) là sinh viên đầu tiên trong lịch sử trường nhận giải thưởng này. Nhà trường đánh giá đây là sự ghi nhận cấp quốc gia đối với những đóng góp nghiên cứu nổi bật của sinh viên ngay từ bậc cử nhân. Cô cũng là đại diện duy nhất đến từ một trường đại học khai phóng (liberal arts college) trong danh sách này.

Năm 2026, giải thưởng được trao cho 8 sinh viên trên toàn nước Mỹ. Hà Châu sẽ được nhận khoản hỗ trợ tối đa 1.500 USD để tham dự một hội nghị nghiên cứu bất kỳ.

Vũ Hà Châu, cô gái Việt giành giành giải thưởng Nhà nghiên cứu xuất sắc bậc đại học của Hiệp hội Nghiên cứu Máy tính Mỹ. (Ảnh: Pomona College)

Giải thưởng do Hiệp hội Nghiên cứu Máy tính (CRA) trao hằng năm nhằm tôn vinh các sinh viên đại học có thành tích nghiên cứu xuất sắc trong khoa học máy tính và các lĩnh vực liên quan. Theo thông báo từ CRA, quá trình xét chọn dựa trên chất lượng và tầm ảnh hưởng của công trình nghiên cứu, thư giới thiệu từ giảng viên hướng dẫn, cùng thành tích học tập và đóng góp học thuật tổng thể.

Giải thưởng Nhà nghiên cứu xuất sắc bậc đại học của Hiệp hội Nghiên cứu Máy tính (CRA) được giới học thuật xem là một trong những giải thưởng uy tín dành cho sinh viên theo đuổi nghiên cứu trong ngành Khoa học máy tính, góp phần tạo nền tảng cho con đường học thuật và nghiên cứu chuyên sâu trong tương lai.

Chia sẻ về định hướng học thuật, Hà Châu cho biết cô yêu thích sự kết hợp giữa tư duy chuyên sâu và xây dựng hệ thống thực tiễn.

Khoa học máy tính là lĩnh vực có tính ứng dụng cao, nhưng cô gái Việt thích thử thách của việc suy nghĩ sâu và phát triển các hệ thống thực tế vì chúng bổ trợ cho nhau.

“Em luôn muốn cân bằng giữa việc tạo ra điều gì đó thú vị, sáng tạo và việc đáp ứng nhu cầu thực tế của người dùng”, Châu chia sẻ.

Alexandra Papoutsaki, Phó giáo sư Khoa học máy tính tại Đại học Pomona, đánh giá Châu là “một trong số ít sinh viên hiếm hoi vừa có nền tảng kỹ thuật vững vàng vừa có góc nhìn sâu sắc về các vấn đề lấy con người làm trung tâm”. Nữ sinh này có tiềm năng trở thành nhà nghiên cứu xuất sắc hoặc một giáo sư hàng đầu nếu nghiêm túc theo đuổi sự nghiệp học thuật.

Theo Phó giáo sư Alexandra Papoutsaki, Châu không chỉ có khả năng phân tích dữ liệu thông qua giao tiếp hiệu quả với người tham gia nghiên cứu, mà còn biết cách xây dựng những câu chuyện học thuật thuyết phục.

Trong lĩnh vực Tương tác người – máy (HCI), Papoutsaki nhấn mạnh, điều quan trọng không chỉ là xây dựng hệ thống mà còn là khả năng kể câu chuyện xung quanh nó.

“Kỹ năng của cô ấy tương đương với một nghiên cứu sinh tiến sỹ năm thứ ba”, Papoutsaki đánh giá.

Châu hiện là sinh viên năm cuối chuyên ngành Tương tác Người - Máy và hệ thống đa giác quan tại Mỹ. (Ảnh: CRA)

Trong năm qua, Châu là đồng tác giả hai bài báo khoa học đạt giải thưởng và trực tiếp trình bày nghiên cứu tại Hàn Quốc và Nhật Bản.

Bài báo về một công cụ hỗ trợ vẽ do cô đồng tác giả cùng Giáo sư Jingyi Li giành giải Bài báo xuất sắc nhất (Top 1%) tại Hội nghị chuyên đề về Phần mềm và Công nghệ Giao diện Người dùng (UIST) 2025 của Hiệp hội Máy tính (ACM).

Trong khi đó, công trình “Hiểu về tính thời gian của sự phản chiếu trong tin học cá nhân thông qua theo dõi trẻ sơ sinh”, đồng tác giả với Papoutsaki, nhận Giải Danh dự Bài báo xuất sắc (Top 5%) tại Hội nghị ACM CHI 2025. Cả hai đều là những hội nghị nghiên cứu quốc tế hàng đầu trong lĩnh vực Tương tác người – máy.

Để theo đuổi con đường nghiên cứu, Châu thường chủ động liên hệ với các giáo sư để được cố vấn, khuyến khích và tiếp thêm động lực.

Mùa hè năm ngoái, cô thực tập tại Microsoft, tham gia cải tiến các tính năng đồ họa quy mô lớn phục vụ ứng dụng thực tế. Gần đây, cô nhận được lời mời làm kỹ sư phần mềm tại New York, song đang trong quá trình nộp hồ sơ học cao học.

“Em muốn nghiên cứu ở giao điểm giữa khoa học máy tính và tương tác giữa con người với trí tuệ nhân tạo”, Hà Châu nói. “Mỗi lần được ghi nhận, em lại được tiếp thêm động lực để tiếp tục con đường nghiên cứu”.