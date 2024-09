Cô gái Nga xinh đẹp và nỗ lực làm dâu Việt, sống chung với bố mẹ chồng

(VTC News) -

“Tôi thích nem rán vợ làm, còn vợ tôi thích ăn canh chua mẹ chồng nấu”, anh Lê Minh Nhật (30 tuổi, Bình Dương) hóm hỉnh chia sẻ về sở thích ăn uống của người vợ Nga.

Mối tình "sét đánh" với cô gái Nga

Vợ anh Nhật là Victoriia Filiushina, 27 tuổi, tên thường gọi là Kira, đến từ thành phố lâu đời Kuzan, Nga. Năm 2020, sau khi tốt nghiệp đại học, cô quyết định một mình đi khám phá các đất nước châu Á như Malaysia, Trung Quốc và cả Việt Nam.

Do đại dịch COVID19 bùng phát, Kira kẹt lại ở VIệt Nam. Họa vô đơn chí, trong một lần đi du lịch tại Nha Trang, cô bị tai nạn giao thông, may mắn được hai người đi đường giúp đỡ đưa vào bệnh viện. Sau đó, cô phải vào Thành phố Hồ Chí Minh để chỉnh hình chiếc mũi bị chấn thương. Trong rủi có may, nhờ đi viện gặp được người quen, Kira bén duyên với nghề người mẫu và quyết định lập nghiệp tại Việt Nam.

Còn anh Lê Minh Nhật sau khi có bằng thạc sỹ tại Đại học Tổng hợp Tài chính trực thuộc Chính phủ Liên bang Nga vào năm 2020 đã ở lại trường làm giảng viên khoa Tâm lý và Phát triển Nguồn nhân lực. Đầu năm 2021, khi đại dịch COVID19 tại Nga lắng xuống, anh về Việt Nam thăm gia đình và tranh thủ gặp bạn bè. Anh gặp Kira trong một lần đi chơi với nhóm bạn từng sinh sống bên Nga.

“Lần đầu gặp, ánh mắt hai người đã không thể rời nhau và đều có cảm tình với đối phương. Tôi nghĩ mình đã gặp phải tình yêu sét đánh”, anh chia sẻ.

Anh Lê Minh Nhật đã gặp tình yêu sét đánh trong lần đầu chạm phải ánh mắt của Kira.

Sau 3 tháng tìm hiểu và yêu nhau, anh Nhật quyết định ở lại Việt Nam làm việc mà không quay lại Nga nữa. Anh cho rằng mối quan hệ yêu đương lâu dài cần nhất là sự thấu hiểu, vì nhau, đặc biệt là khi 2 người khác quốc tịch, khác văn hóa và cả lối sống.

Tuy nhiên, không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận sự khác biệt. Lần đầu tiên Minh Nhật đưa Kira về ra mắt, bố mẹ anh đều phản đối. Anh có nhiều cuộc nói chuyện nghiêm túc với gia đình về mong muốn gắn bó lâu dài với cô gái Nga.

Một lần, bố Minh Nhật gọi anh ra ban công nói chuyện, tâm sự với nhau như hai người bạn, hai người đàn ông. Bố mẹ anh từng sống ở Nga nhiều năm trước, chứng kiến không ít cặp đôi Nga - Việt hợp rồi lại tan, không thể chung sống lâu dài. Ông sợ cuộc hôn nhân của con mình cũng sẽ không lâu bền.

Minh Nhật hiểu nỗi lo của đấng sinh thành, nhưng cũng thể hiện rõ quyết tâm của bản thân. Anh chia sẻ với bố mẹ nhiều hơn về người vợ tương lai. Sau mỗi lần hẹn hò, anh đều kể cho bố mẹ nghe để chứng minh mình đang hạnh phúc. Hễ có dịp là anh đưa Kira về thăm gia đình, giúp tạo mối quan hệ gần gũi.

Mỗi ngày, anh đều dạy tiếng Việt cho bạn gái 30 phút buổi sáng và 30 phút trước khi đi ngủ. "Kira học tiếng Việt rất khó vào, nhưng suốt thời gian quen nhau, cô ấy luôn nỗ lực bằng tất cả khả năng của mình để có thể giao tiếp với mọi người tốt hơn", Minh Nhật tự hào kể về vợ. Ngoài dạy tiếng Việt, anh còn hướng dẫn Kira nấu ăn kiểu Việt Nam để có thể phụ mẹ mỗi lần vào bếp.

Em bé Misa là kết quả của những nỗ lực và kiên trì của họ trong tình yêu.

Lâu dần, thấy cô gái Nga hiền lành, tốt tính, bố mẹ Minh Nhật cũng thuận lòng, ủng hộ cuộc hôn nhân của họ. Cuối năm 2022, hai người có đứa con đầu lòng, kết quả của giai đoạn nỗ lực, kiên trì chứng minh tình yêu và sự nghiêm túc trong mối quan hệ.

Nàng dâu Nga thích đồ ăn Việt

Tháng 5 năm nay, Kira cùng chồng con dọn về Bình Dương ở chung với bố mẹ chồng để đỡ đần các công việc gia đình cũng như tiện để cho cháu gần gũi ông bà. Trước đó, mỗi tuần, cặp vợ Nga chồng Việt đều lái xe 30km từ Thành phố Hồ Chí Minh về Bình Dương thăm bố mẹ. Họ thường nói đùa với nhau là "về tiệm tạp hóa để ăn chực".

“Vợ tôi thích nhất là món canh chua mẹ chồng nấu, lần nào ăn xong cũng no căng bụng rồi than với chồng là anh ơi em no quá rồi”, anh Nhật cười.

Anh Nhật là người đầu tiên dạy Kira nấu những món Việt đầu tiên, việc nấu ăn cùng nhau giúp tình cảm vợ chồng thêm mặn nồng.

Anh Nhật thường quay các clip vợ mình nấu ăn, học văn hóa Việt Nam và chia sẻ lên mạng xã hội.

Món ăn Việt Nam đầu tiên Minh Nhật dạy vợ làm là nem rán, món anh yêu thích nhất. Khi làm nem, đôi vợ chồng có nhiều thời gian bên nhau hơn; họ vừa cuốn nem vừa trò chuyện bằng tiếng Việt về đủ thứ chuyện trên đời. Mỗi dịp nấu ăn cùng nhau như vậy, họ cảm thấy tình yêu của mình mới mẻ, êm ái và thắm tươi hơn. “Khi cuốn được cái nem đầu tiên tròn trịa, xinh xắn, Kira vui như em bé được cho cái kẹo vậy” - Minh Nhật cười nhớ lại.

Không chỉ thích làm và ăn món Việt, cô dâu Nga còn có sở thích dọn dẹp đồ gỗ trong nhà. Lần ăn Tết Nguyên đán đầu tiên tại Việt Nam là trải nghiệm mà cô nhớ mãi. Mọi thứ đều mới mẻ, đáng ngạc nhiên và đầy sự thích thú.

Anh Nhật kể, mỗi dịp Tết, mọi người trong dòng họ đều phải dọn dẹp lau chùi rất nhiều bàn ghế gỗ trong nhà thờ ở quê, và vợ anh luôn hào hứng bắt tay vào cùng làm. Cô rất thích lau những bộ bàn ghế có nhiều họa tiết nhỏ, luôn tỏ ra thích thú khi luồn chiếc giẻ qua các khe nhỏ để tỉ mỉ làm sạch từng chi tiết.

Hình chụp kỷ niệm trong một lần mẹ vợ của anh Nhật sang thăm Việt Nam.

Kira cũng học được cách quan tâm đến họ hàng mỗi dịp lễ tết vì hiểu rằng đây là một nét đặc trưng trong văn hóa Việt Nam. Anh Nhật cho biết, ở Nga, người ta thường hướng đến lối sống cá nhân, một đám cưới đôi khi chỉ có vài chục người thân thiết tham dự, khác hoàn toàn với đám cưới đông đúc với hàng trăm người họ hàng, bạn bè ở Việt Nam. Vợ anh luôn nỗ lực tiếp nhận và thích nghi với sự khác biệt văn hóa đó, cũng như làm quen với cuộc sống gia đình nhiều thế hệ.

Nhìn lại hành trình hôn nhân, Minh Nhật tâm sự, thời điểm khó khăn nhất trong mối quan hệ của hai người là khi Kira vừa sinh em bé. Anh bỏ việc giảng dạy trực tuyến của bên Nga để có nhiều thời gian chăm sóc vợ con hơn. Mặc dù vậy, các xung đột vẫn xảy ra do cả hai đều mệt mỏi trong lần đầu tiên làm bố mẹ. Để giữ gìn tổ ấm, họ thường ngồi xuống nói về các vấn đề và chủ động xin lỗi khi mình sai.

Cặp đôi Nga - Việt luôn giữ thói quen lắng nghe nhau, chia sẻ với nhau mọi câu chuyện trong cuộc sống và xem đây là bí quyết để tạo nên mối quan hệ hạnh phúc.

“Lúc yêu và quyết định cưới một người khác quốc tịch, cả hai đã quyết định chấp nhận những sự khác biệt của nhau và dần hoàn thiện hơn. Để làm được như vậy cần thật sự yêu, luôn thấu hiểu, sẵn sàng tha thứ và kiên nhẫn với nhau mỗi ngày”, Minh Nhật nói.

Những khía cạnh đáng yêu trong cuộc sống với người vợ Nga xinh đẹp thường được anh Nhật chia sẻ lên mạng xã hội với các clip Kira nấu ăn, học văn hóa Việt Nam... Kênh Kira Family của cặp vợ Nga chồng Việt trên TikTok thu hút 1 triệu người theo dõi.