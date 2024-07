Cô gái 18 tuổi ở Nghệ An tử vong do bệnh bạch hầu: 119 người tiếp xúc gần

(VTC News) -

Sáng 8/7, đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Nghệ An thông tin, trường hợp tử vong do bệnh bạch hầu là P.T.C, (trú tại Bản Phà Khảo, xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn).

Điều tra dịch tễ, cơ quan chức năng Nghệ An xác định 119 người từng tiếp xúc với C. từ lúc khởi phát đến khi tử vong. Trong đó, M.T.B. (Bắc Giang) tiếp xúc gần với P.T.C ở ký túc xá đã được xác định dương tính. B đang được theo dõi điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội).

Cán bộ CDC Nghệ An điều tra các trường hợp tiếp xúc gần với nữ sinh tử vong do mắc bạch hầu ở xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn.

Trước đó, ngày 24/6, C sốt, ho, đau họng, tự mua thuốc điều trị nhưng không đỡ. Đêm 30/6, nữ sinh được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Kỳ Sơn trong tình trạng mệt mỏi, da, niêm mạc kém hồng, sốt 37,8 độ C, ho, đau họng, khàn tiếng, sưng vùng cổ phải, nuốt đau, nổi hạch góc hàm 2 bên, amydal to có dịch mủ, giả mạc trắng bám amydal và lưỡi gà, dễ bóc tách. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị bệnh bạch hầu.

Ngày 4/7, nữ sinh được chuyển tuyến đến Bệnh viện đa khoa Nghệ An điều trị. Tại đây, bệnh nhân theo dõi sốc nhiễm khuẩn bạch hầu biến chứng viêm cơ tim, suy thận mạn. rối loạn đông máu, giảm tiểu cầu.

Đến 4h ngày 5/7, C. tử vong trên đường từ viện về nhà.

CDC Nghệ An cử đoàn giám sát điều tra và lấy mẫu bệnh phẩm chuyển Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương xét nghiệm chẩn đoán. Cơ quan chức năng cũng cử đội phản ứng nhanh đến tại địa phương nơi ghi nhận ca mắc điều tra, giám sát hướng dẫn, chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng chống và kiểm soát bệnh bạch hầu.

Các triệu chứng bệnh bạch hầu. (Ảnh: TTXVN)