Cô bé 9 tuổi nằm trên dây đọc sách gây sốt mạng xã hội Trung Quốc

(VTC News) -

Gần đây, cộng đồng mạng xã hội Trung Quốc chia sẻ video ghi lại hình ảnh một bé gái 9 tuổi đến từ tỉnh Sơn Đông có thể ngủ và đọc sách khi nằm trên một sợi dây treo lơ lửng. Nhiều người thích thú với khả năng đặc biệt này và ví em như nhân vật Tiểu Long Nữ trong bộ tiểu thuyết kiếm hiệp của tác giả Kim Dung.

Mẹ của bé gái, Feng, chia sẻ một số video trực tuyến vào đầu tháng 8/2025. Trong video, con gái cô đang nằm lên một sợi dây thừng trong phòng khách. Video mới nhất cũng cho thấy cách bé gái này nhanh nhẹn trèo lên và leo xuống sợi dây.

Cô bé 9 tuổi nằm trên dây gây sốt mạng xã hội Trung Quốc.

Feng chia sẻ con gái cô bắt đầu học võ thuật khi mới hơn 6 tuổi. Mục đích ban đầu của việc học võ thuật chỉ đơn giản là để con gái cô được vận động nhiều hơn trong thời gian rảnh rỗi, và cải thiện thể lực.

Khi được hỏi về lý do tại sao khuyến khích con gái tập nằm trên dây thừng, Feng cho biết cô từng xem một video của một blogger làm điều tương tự. "Con khá thích thú sau khi xem, vì vậy tôi đã lắp một sợi dây thừng trong phòng khách để con có thể tập luyện", cô nói thêm.

Theo thời gian, bé gái dần học được cách giữ thăng bằng trên dây. "Bé thậm chí có thể nằm trên đó đọc sách và chợp mắt. Lần nằm trên dây lâu nhất là hơn 10 phút", Feng nói.

Sau đó, Feng chỉ định đăng tải các video để lưu trữ kỷ niệm nhưng lại được nhiều dân mạng thích thú và khen ngợi tài năng. Con gái của Feng rất ngạc nhiên và vui mừng trước sự ủng hộ và càng có thêm động lực để hoàn thiện kỹ năng của mình.

Trước đó, cộng đồng mạng Trung Quốc cũng thần tượng Gao Yang (52 tuổi, sinh sống tại An Sơn, tỉnh Liêu Ninh) vì khả năng nằm trên dây độc đáo. Nam blogger cho biết anh mất gần 40 năm để thành thạo kỹ năng này.

Gao có thể ngủ trên dây thừng căng ngang giữ 2 cái cây trong 7 giờ liên tục. Anh thường luyện tập trên một sợi dây thừng treo cao 3 mét trong công viên địa phương mỗi sáng.

Gao cho biết: "Tôi đã gặp một bậc thầy khi tôi 12 tuổi, và ông ấy dạy tôi một số mẹo. Tôi mất gần 40 năm để làm được điều gười bình thường gần như không thể. Nó đòi hỏi sự phối hợp hoàn hảo giữa các cơ và kỹ năng giữ thăng bằng".