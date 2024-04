Có bắt buộc phải xuất trình Giấy phép lái xe khi đã tích hợp tài khoản VNeID?

(VTC News) -

Bạn đọc đặt câu hỏi, khi đã tích hợp Giấy phép lái xe vào tài khoản VNeID thì lái xe có bắt buộc phải xuất trình Giấy phép lái xe trong các trường hợp kiểm soát giao thông nữa hay không?

Theo Bộ Công an, Khoản 2 Điều 58 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định: Người lái xe khi điều khiển phương tiện phải mang theo Giấy phép lái xe đối với người điều khiển xe cơ giới, trong đó quy định các loại giấy tờ mà người lái xe khi điều khiển phương tiện phải mang theo là:

- Đăng ký xe;

- Giấy phép lái xe đối với người điều khiển xe cơ giới quy định tại Điều 59 của Luật Giao thông đường bộ;

- Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới quy định tại Điều 55 của Luật Giao thông đường bộ;

- Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Cảnh sát giao thông thực hiện kiểm tra các giấy tờ theo quy định nêu trên; đồng thời, trong từng tình huống cụ thể để phục vụ công tác kiểm soát, xử lý vi phạm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, Cảnh sát giao thông thực hiện kiểm tra các giấy tờ liên quan đến an toàn trong hoạt động vận tải, giấy tờ tùy thân của người lái xe.

Điểm a khoản 2 Điều 12 Thông tư số 32/2023/TT-BCA ngày 01/8/2023 của Bộ Công an quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông quy định nội dung kiểm soát của Cảnh sát giao thông gồm kiểm soát các giấy tờ có liên quan đến người và phương tiện giao thông, trong đó có Giấy phép lái xe.

Khi các cơ sở dữ liệu đã kết nối với hệ thống định danh và xác thực điện tử, xác định được các thông tin về tình trạng của giấy tờ thì việc kiểm soát thông qua kiểm tra, đối chiếu thông tin của các giấy tờ đó trong tài khoản định danh điện tử sẽ có giá trị như kiểm tra trực tiếp giấy tờ.