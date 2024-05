CLB Công an Hà Nội tố trọng tài vô trách nhiệm, đề nghị kỷ luật

(VTC News) -

Ngày 18/5, CLB Công an Hà Nội gửi công văn số 101/CAHNFC-TCTĐ phản ánh về công tác trọng tài ở trận CLB Bình Dương gặp CLB Công an Hà Nội tại vòng 19 V.League.

“Tại vòng 19 V.League, tổ trọng tài đã làm việc rất thiếu trách nhiệm, mắc lỗi tại rất nhiều tình huống nghiêm trọng, tệ hại hơn, các sai phạm của trọng tài trực tiếp cổ vũ cho hành vi bạo lực sân cỏ, góp phần xây dựng nên hình xấu xí của bóng đá Việt Nam”, công văn ghi.

Tổ trọng tài trận CLB Bình Dương - CLB Công an Hà Nội.

Đội bóng ngành Công an chỉ ra loạt tình huống có dấu hiệu sai sót. Đầu tiên, CLB Công an Hà Nội "nhắc nhở trọng tài" thì bị trọng tài Trần Văn Trọng "quát nạt, đe đọa, trân áp tâm lý thành viên ban huấn luyện".

Họ cũng chỉ ra sai sót ở phút 60 khi Trần Trung Hiếu (CLB Bình Dương) đánh nguội Lê Phạm Thành Long nhưng không bị thổi phạt. Phút 42, Đình Khương phạm lỗi với cầu thủ CLB Công an Hà Nội nhưng không phải nhận thẻ. Đội bóng này cho rằng đây là các pha bóng trọng tài quyết định sai, gây ức chế cho cầu thủ Công an Hà Nội.

Đến ngày 21/5, đội bóng này tiếp tục có công văn số 103/CAHNFC-TCTĐ phản ánh về công tác trọng tài trận CLB TP.HCM gặp CLB Công an Hà Nội ở vòng 20 V.League.

Công văn của đội đương kim vô địch viết: "Phút 13, cầu thủ Phạm Gia Hưng nhận bóng từ Geovane ghi bàn hợp lệ vào lưới TPHCM. Trợ lý trọng tài Trần Duy Khánh ở vị trí quan sát tốt, không bị cản tầm nhìn đã căng cờ báo phạt việt vị. Hình ảnh từ video trích xuất băng hình trận đấu tại thời điểm trái bóng rời chân Geovane Magno, cầu thủ Phạm Gia Hưng không việt vị (đứng trên cầu thủ thấp nhất của TPHCM gần 1m".

Đội Công an Hà Nội nhấn mạnh: "Trước đó, trong trận đấu giữa Bình Dương và Công an Hà Nội ở vòng 19, trợ lý Trần Duy Khánh là người đứng gần nhất các tình huống cầu thủ Trần Trung Hiếu đánh nguội Lê Phạm Thành Long và pha chuồi bóng từ phía sau của Trần Đình Khương đối với Jeferson bên phía Công an Hà Nội. Cả 2 tình huống bạo lực trên, ông Khánh ở góc quan sát cách không quá 10m đã không đưa ra bất kì sự phối hợp làm việc nào đối với trọng tài chính".

Ban lãnh đạo câu lạc bộ Công an Hà Nội đặt câu hỏi về việc phân công trọng tài làm nhiệm vụ của Ban trọng tài VFF, khi trợ lý Trần Duy Khánh được phân công điều hành 2 trận đấu liên tiếp của đội bóng này. Tình huống Gia Hưng (Công an Hà Nội) không việt vị nhưng trợ lý trọng tài Duy Khánh căng cờ báo lỗi việt vị.

Ông Trần Duy Khánh (ngoài cùng bên phải).

Từ những sự việc trên, câu lạc bộ Công an Hà Nội đề nghị VFF, Ban trọng tài VFF, Công ty VPF nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá lại các sự việc, có công văn phúc đáp thay vì các công văn trả lời chung chung, không có người chịu trách nhiệm cũng như thiếu tính xây dựng đóng góp cho bóng đá nước nhà.

Ngoài ra, câu lạc bộ đề nghị Ban trọng tài VFF có hình thức kỉ luật với tổ trọng tài làm nhiệm vụ trận đấu giữa TPHCM và Công an Hà Nội, đồng thời không phân công trợ lý trọng tài Trần Duy Khánh làm nhiệm vụ các trận đấu của Công an Hà Nội.

"Câu lạc bộ xem xét bỏ ngỏ khả năng gửi công văn và tài liệu đến Ủy ban IFAB, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) cũng như cơ quan chức năng trong nước, trong trường hợp nhận thấy các dấu hiệu đe dọa sự phát triển bóng đá Việt Nam", công văn nêu rõ.