(VTC News) -

Giải thưởng và sự ghi nhận cho một hướng đi nghiêm túc

Trong bối cảnh ngành du lịch – nghỉ dưỡng Việt Nam đang ngày càng hướng tới những giá trị bền vững và bản sắc riêng, việc CityLand Group được vinh danh tại Vietnam Property Awards 2025 với dự án Meliá Forest Bay Phú Quốc là một dấu mốc đáng chú ý.

Tại lễ trao giải lần thứ 11 diễn ra tối 24/10/2025, dự án đã được xướng tên ở hạng mục “The Best Resort Development – Dự án nghỉ dưỡng xuất sắc”, khẳng định vị thế của CityLand Group trên hành trình phát triển tập đoàn đa ngành uy tín tại Việt Nam.

Dự án Meliá Forest Bay Phú Quốc được tôn vinh với giải thưởng Dự án nghỉ dưỡng xuất sắc, ghi dấu ấn trong thiết kế kiến trúc và kiến tạo chuẩn sống sang trọng.

Giải thưởng “Dự án nghỉ dưỡng xuất sắc” tại Vietnam Property Awards 2025 dành cho Meliá Forest Bay Phú Quốc đánh dấu bước tiến quan trọng của CityLand Group trong hành trình đưa thương hiệu nghỉ dưỡng Việt vươn tầm quốc tế, trên nền tảng gìn giữ bản sắc và phát triển bền vững.

Khoảnh khắc đáng nhớ của CityLand Group và đại diện Meliá Hotels International tại Lễ trao giải Vietnam Property Awards lần thứ 11.

Dấu ấn bản sắc: Khi nghỉ dưỡng gắn với ký ức văn hóa và thiên nhiên

Tọa lạc tại Khu phố Rạch Tràm, Đặc khu Phú quốc, Tỉnh An Giang, Meliá Forest Bay Phú Quốc gây ấn tượng bởi sự kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên nguyên sơ và thiết kế kiến trúc mang hơi thở bản địa. Với triết lý “sống mãi với thiên nhiên”, dự án hướng đến ký ức làng chài xưa – nơi con người tìm thấy sự bình yên trong âm thanh của gió, vị mặn của biển và sắc xanh tràn ngập của rừng.

Phối cảnh dự án Meliá Forest Bay Phú Quốc.

Được quản lý bởi Meliá Hotels International – tập đoàn khách sạn danh tiếng thế giới đến từ Tây Ban Nha, dự án thể hiện sự hòa quyện giữa tinh thần quốc tế và giá trị Việt. Không gian nghỉ dưỡng được phát triển theo hướng bền vững, thân thiện với môi trường, tôn trọng cảnh quan tự nhiên và văn hóa địa phương. Chính cách tiếp cận này đã giúp Meliá Forest Bay Phú Quốc chinh phục hội đồng giám khảo quốc tế, trở thành một trong những dự án tiêu biểu cho xu hướng nghỉ dưỡng xanh và giàu bản sắc.

Không gian trải nghiệm – hành trình cảm xúc hơn là lưu trú

Không chỉ dừng lại ở một điểm đến nghỉ dưỡng, Meliá Forest Bay Phú Quốc được định hình như một hành trình tái tạo năng lượng cho thân – tâm – trí. Hệ sinh thái tiện ích đạt chuẩn 5 sao quốc tế được quy hoạch tinh tế: Từ khu spa giữa thiên nhiên, hồ bơi vô cực nhìn ra biển, đến khu ẩm thực và trị liệu cao cấp, tất cả đều mang triết lý tôn trọng cảm xúc và trải nghiệm con người.

Mỗi không gian tại đây được thiết kế như một bản giao hưởng, nơi mọi giác quan được đánh thức, khơi mở cảm hứng sống cân bằng và hài hòa với thiên nhiên. Đó cũng là cách CityLand Group khẳng định triết lý phát triển của mình – mỗi dự án không chỉ là một công trình, mà là thông điệp về phong cách sống và sự kết nối giữa con người với môi trường xung quanh.

Bước đi dài hơn cho bản sắc nghỉ dưỡng Việt

Phát biểu tại lễ trao giải, đại diện CityLand Group chia sẻ: “Chúng tôi tự hào khi Meliá Forest Bay Phú Quốc được vinh danh tại Vietnam Property Awards 2025. Với CityLand, mỗi dự án không chỉ là niềm tự hào, mà còn là trách nhiệm trong việc kiến tạo những không gian sống hài hòa giữa thiên nhiên và con người, hướng tới sự phát triển cân bằng và lâu dài.”

Giải thưởng “Dự án nghỉ dưỡng xuất sắc” vì thế không chỉ là kết quả của nỗ lực sáng tạo, mà còn là bước tiến quan trọng khẳng định tầm nhìn của CityLand Group trong việc góp phần nâng tầm du lịch nghỉ dưỡng Việt Nam trên bản đồ quốc tế.

Với định hướng phát triển bền vững và gìn giữ bản sắc, CityLand Group đang từng bước khẳng định vai trò của doanh nghiệp Việt trong việc tạo dựng các biểu tượng sống mới – nơi thiên nhiên, nghệ thuật và nhân văn cùng hòa quyện. Meliá Forest Bay Phú Quốc, do đó, không chỉ là một công trình đạt giải, mà còn là minh chứng cho hành trình kiến tạo bản sắc nghỉ dưỡng Việt – bền vững, tinh tế và giàu giá trị văn hóa.

Dự án được quản lý bởi Meliá Hotels International – tập đoàn khách sạn danh tiếng thế giới đến từ Tây Ban Nha.

Kết hợp cùng Meliá Hotels International, CityLand Group kiến tạo một mô hình resort bền vững giàu trải nghiệm cảm xúc, đáp ứng kỳ vọng của phân khúc nghỉ dưỡng cao cấp, góp phần nâng tầm du lịch Việt Nam trên bản đồ nghỉ dưỡng toàn cầu.