Cisco thiết lập chuẩn mực mới tối ưu cho hạ tầng AI phân tán

Vừa qua, Cisco (NASDAQ: CSCO) chính thức ra mắt Cisco 8223, hệ thống định tuyến tiên tiến và tối ưu trong ngành, được thiết kế để kết nối các trung tâm dữ liệu một cách hiệu quả và an toàn, đồng thời cung cấp sức mạnh cho thế hệ khối lượng công việc trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp theo. Khi việc ứng dụng AI ngày càng tăng tốc, các trung tâm dữ liệu phải đối mặt với sự bùng nổ về nhu cầu, hạn chế năng lượng và những mối đe dọa an ninh ngày càng phức tạp.

Cisco 8223 được phát triển nhằm đáp ứng những thách thức này - là bộ định tuyến Ethernet cố định đạt tốc độ 51,2 terabit mỗi giây (Tbps), được xây dựng để xử lý lưu lượng truyền tải dữ liệu AI cường độ cao giữa các trung tâm dữ liệu. Cũng trong dịp này, Cisco công bố sáng kiến Silicon One mới nhất – chip P200, được tích hợp tại lõi của 8223. Sự kết hợp giữa hai công nghệ đột phá này giúp doanh nghiệp loại bỏ các điểm nghẽn hiệu năng và sẵn sàng cho hạ tầng mạng trong kỷ nguyên AI.

Sáng kiến Silicon One mới nhất - chip P200, được tích hợp tại lõi của 8223.

“Khi việc ứng dụng AI tại Việt Nam ngày càng tăng tốc, các trung tâm dữ liệu đang dần chạm tới giới hạn về điện năng và năng lực xử lý, từ đó đặt ra nhu cầu cấp thiết về kết nối an toàn, đáng tin cậy giữa các trung tâm dữ liệu cách nhau hàng trăm kilômét”, ông Nguyễn Như Dũng - Tổng Giám Đốc Cisco Việt Nam, Lào, Campuchia, chia sẻ.

“Với bộ định tuyến Cisco 8223, được trang bị bộ xử lý Cisco Silicon One P200 thế hệ mới, Cisco đang giải quyết những thách thức này bằng cách mang đến băng thông khổng lồ, khả năng mở rộng và bảo mật cần thiết cho các kiến trúc trung tâm dữ liệu phân tán".

Tại nhiều trung tâm dữ liệu trên thế giới, khối lượng công việc AI đang dần vượt quá giới hạn về nguồn điện và không gian hạ tầng. Các nhà cung cấp dịch vụ điện toán quy mô lớn hiện không còn khả năng mở rộng theo chiều dọc (tăng dung lượng trong từng hệ thống riêng lẻ) hay mở rộng theo chiều ngang (kết nối nhiều hệ thống trong cùng một trung tâm dữ liệu). Điều này tạo ra nhu cầu cấp thiết trong việc “mở rộng theo chiều ngang giữa các trung tâm dữ liệu” (scale-across), bằng cách phân tán khối lượng công việc AI trên nhiều trung tâm dữ liệu khác nhau.

Hiệu quả năng lượng, dễ mở rộng, lập trình linh hoạt, bảo mật vững chắc

Việc xây dựng một mạng trục AI sẵn sàng cho tương lai ngay từ hôm nay là điều thiết yếu – một hạ tầng có thể đáp ứng thách thức về tiêu thụ điện năng, đồng thời vẫn đảm bảo khả năng mở rộng, linh hoạt và an toàn. Cisco 8223 mang đến cho khách hàng dung lượng để xử lý khối lượng công việc ngày càng tăng, sự linh hoạt cần thiết nhờ khả năng lập trình toàn diện, cùng hiệu quả năng lượng để trực tiếp giải quyết các thách thức về tiêu thụ điện năng.

Bộ định tuyến Cisco 8223.

Hệ thống định tuyến 8223 còn nổi bật ở những điểm sau:

Hiệu suất năng lượng vượt trội: Cisco 8223 là hệ thống định tuyến tiết kiệm năng lượng nhất dành cho mô hình mạng “mở rộng theo chiều ngang giữa các trung tâm dữ liệu” (scale-across). Với thiết kế 3RU nhỏ gọn, Cisco 8223 cũng là giải pháp tiết kiệm không gian hàng đầu trong phân khúc.

Khả năng mở rộng tối đa mà không đánh đổi hiệu năng: Cisco 8223 mang đến băng thông dẫn đầu ngành và mật độ cổng cao nhất trong số các hệ thống định tuyến cố định hiện nay. Là hệ thống duy nhất được trang bị 64 cổng 800G, Cisco 8223 sở hữu hiệu năng định tuyến vượt trội, có thể xử lý hơn 20 tỷ gói dữ liệu mỗi giây và mở rộng băng thông lên đến 3 Exabit mỗi giây.

Thông minh và linh hoạt: Cisco 8223 có khả năng thích ứng thông minh với các điều kiện mạng theo thời gian thực. Nhờ bộ xử lý P200 thông minh và có thể lập trình, hệ thống hỗ trợ các giao thức và tiêu chuẩn mạng mới nổi mà không cần nâng cấp phần cứng tốn kém. Nhờ đó, mạng lưới duy trì được sự linh hoạt, tránh tình trạng nghẽn hiệu năng và đẩy nhanh việc triển khai các tính năng mới khi lưu lượng AI tiếp tục phát triển.

Bảo mật: Cisco 8223 cung cấp khả năng bảo vệ toàn diện ở mọi cấp độ – từ phần cứng, phần mềm cho đến toàn bộ hệ thống mạng. Với các tính năng như mã hóa tốc độ đường truyền sử dụng thuật toán chống chịu hậu lượng tử, cơ chế bảo mật tích hợp và công cụ giám sát liên tục, Cisco 8223 giúp bảo vệ trước các mối đe dọa mới nổi.

Cisco Silicon One – Kiến trúc mạng hợp nhất có khả năng mở rộng và lập trình cao nhất

Cisco Silicon One là một danh mục hoàn chỉnh các thiết bị mạng, phục vụ đa dạng nhu cầu từ AI, hạ tầng siêu quy mô (hyperscaler), trung tâm dữ liệu, doanh nghiệp cho đến nhà cung cấp dịch vụ. Được giới thiệu từ năm 2019, Cisco Silicon One hiện đang đóng vai trò quan trọng trong nhiều mạng lưới lớn trên toàn cầu.