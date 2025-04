Chuyên gia phủ nhận thông tin sắp xuất hiện cơn bão mạnh vào Quảng Ninh

Bài viết lan truyền trên mạng xã hội với nội dung như sau: "Dựa trên tốc độ di chuyển hiện tại của đợt sóng âm dạng lốc xoáy này và các phân tích mô hình, Vashna dự báo nếu không có gì thay đổi hoặc bị cản trở đáng kể trên đường đi, Quảng Ninh có thể sẽ phải đối mặt với cơn bão bắt đầu từ ngày 4-5/5 hoặc thậm chí sớm hơn.

Trong trường hợp có các yếu tố làm giảm tốc độ, thời gian đổ bộ có thể chậm hơn. Tuy nhiên cần lưu ý rằng khi tiến vào gần đất liền, bão có thể suy yếu phần nào do ma sát địa hình và thay đổi ẩm khí quyển...".

TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khẳng định, đây là thông tin sai hoàn toàn. Không có bất cứ dự liệu nào để nói có bão cấp 12 vào Quảng Ninh trong tháng 5. Người chia sẻ thông tin nêu trên dùng một số thuật ngữ khoa học tạo sự hoang mang như "sóng âm dạng lốc xoáy" nhưng khi vào "gần đất liền" lại suy yếu là điều viển vông.

Bão vào Quảng Ninh đầu tháng 5 là thông tin không đúng. (Ảnh minh họa)

TS Hoàng Phúc Lâm cho biết, hiện tượng ENSO (bao gồm hiện tượng El Nino và La Nina - hiện tượng nóng lên hoặc lạnh bất thường của lớp nước biển bề mặt ở khu vực xích đạo trung tâm và Đông Thái Bình Dương) có khả năng duy trì trạng thái trung tính với xác suất từ 70-90%.

Nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm; riêng khu vực Tây Bắc Bắc Bộ cao hơn 0,5-1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tháng 6, nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn 0,5-1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Tháng 5, nắng nóng có khả năng xuất hiện trên phạm vi toàn quốc, từ tháng 6, nắng nóng suy giảm tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Nắng nóng tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ còn duy trì đến khoảng tháng 8, từ tháng 9/2025 nắng nóng suy giảm dần, cường độ nắng nóng tương đương với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Từ tháng 5-7, các đợt mưa vừa mưa to có khả năng xuất hiện ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Tổng lượng mưa từ tháng 5-7 trên phạm vi toàn quốc phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm, riêng khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tháng 5 phổ biến cao hơn từ 5-20% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có khả năng hoạt động xấp xỉ so với trung bình nhiều năm, với khoảng 3-4 cơn bão, trong đó 1-2 cơn có thể đổ bộ vào đất liền.

"Bão, áp thấp nhiệt đới và gió mùa Tây Nam có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động cùa tàu thuyền. Trên phạm vi cả nước có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như: Dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, đặc biệt trong các đợt không khí lạnh vào thời kỳ chuyển mùa có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động sản xuất và sức khỏe cộng đồng", ông Hoàng Phúc Lâm lưu ý.