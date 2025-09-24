Chuyên gia nhận định cường độ bão Ragasa khi đổ bộ đất liền

(VTC News) -

Chuyên gia nhận định về tác động của bão số 9 Ragasa tới đất liền nước ta

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, tối nay 24/9, bão số 9 Ragasa tiếp tục suy yếu, còn mạnh cấp 12. Nửa đêm về sáng, gió và mưa sẽ tăng tại vùng ven biển Quảng Ninh-Hưng Yên, sau đó mưa to và gió mạnh mở rộng ra các khu vực khác ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An. Trọng tâm gió trong sáng tới trưa 25/9, trọng tâm mưa trong ngày và đêm 25/9.

Lúc 19h ngày 24/9, vị trí tâm bão số 9 Ragasa cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 375km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

Bản đồ dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của bão số 9 Ragasa. (Nguồn: NCHMF)

Khoảng 7h ngày 25/9, bão số 9 Ragasa di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20km/h và suy yếu dần. Vị trí tâm bão cách Móng Cái khoảng 100km về phía Đông với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Đến 19h cùng ngày, bão số 9 Ragasa trên đất liền các tỉnh Đông Bắc của Bắc Bộ, tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20km/h, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới với cường độ cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo lúc 7h ngày 26/9, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20km/h, trên đất liền khu vực Tây Bắc của Bắc Bộ và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Theo ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, từ đêm nay đến sáng mai (25/9), khu vực ảnh hưởng của bão số 9 trọng tâm là Quảng Ninh - Hải Phòng, trong đó gió mạnh ở ven biển thì Quảng Ninh sẽ là trọng tâm. Mưa lớn trọng tâm là toàn bộ Đông Bắc Bộ, đồng bằng Bắc Bộ và hai tỉnh Lào Cai, Yên Bái (cũ).

"Dự kiến khi tiếp cận vào khu vực phía Bắc của vịnh Bắc Bộ, cường độ bão còn khoảng cấp 10-11, giật cấp 13-14", ông Lâm thông tin.

Ngoài ra, cơ quan khí tượng nhận định, tác động của bão số 9 Ragasa, vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 15, sóng biển cao 6-8m, biển động dữ dội. Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh cấp 6-8, sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 12, sóng biển cao 3-4m, biển động rất mạnh.

Ven biển tỉnh Quảng Ninh có nước dâng do bão cao 0,3-0,5m. Tàu, thuyền neo đậu ven biển, khu nuôi trồng thủy sản chịu tác động mạnh của gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Trên đất liền nước ta, từ gần sáng 25/9, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 9-10. Sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ gió mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Ngoài ra, gần Biển Đông, cơn bão Bualoi đang hoạt động với sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102km/giờ), giật cấp 12. Lúc 19h ngày 24/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,7 độ Vĩ Bắc; 131,0 độ Kinh Đông, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20km/h.

Dự báo khoảng đêm 26/9, bão Bualoi sẽ đi vào vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông, trở thành cơn bão số 10 năm 2025