Chuyển đổi tài khoản giao thông trước hạn: Chủ động sớm để hành trình thông suốt

Khi chuyển đổi không còn là chuyện “để đó rồi tính”

Theo Nghị định 119/2024/NĐ-CP, từ 1/10/2025, các phương tiện chưa chuyển đổi sang tài khoản giao thông gắn với phương thức thanh toán không dùng tiền mặt sẽ không thể lưu thông qua các trạm thu phí ETC.

Dù quy định đã được ban hành hơn và tuyên truyền rộng rãi 1 năm qua nhưng trên thực tế, không ít chủ phương tiện vẫn có tâm lý chần chừ. Không chỉ do thói quen sử dụng tiền mặt, nguyên nhân còn đến từ những lo ngại rất cụ thể: sợ thao tác phức tạp, lo rủi ro bị trừ tiền sai, e ngại lộ thông tin cá nhân, hay đơn giản là không biết phải xử lý thế nào khi phát sinh sự cố…

Với nhiều tài xế, đặc biệt là người lớn tuổi ít tiếp xúc với công nghệ, chỉ một trục trặc nhỏ trong quá trình liên kết tài khoản cũng có thể trở thành rào cản lớn. Bên cạnh đó, bối cảnh lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi khiến người dân cảnh giác cao độ với các thao tác liên quan đến tài chính, đặc biệt là những đường link hướng dẫn không rõ nguồn gốc.

Ở góc độ vận hành giao thông, việc dồn chuyển đổi vào giai đoạn cao điểm có thể gây áp lực cho cả hệ thống. Trong những dịp lưu lượng phương tiện tăng mạnh như lễ, Tết, chỉ một xe gặp trục trặc thanh toán tại trạm cũng có thể tạo hiệu ứng “thắt cổ chai”, ảnh hưởng đến cả dòng xe phía sau.

Chính vì vậy, nhiều tài xế lựa chọn hoàn tất chuyển đổi từ sớm như một cách “mua sự an tâm”, có thời gian làm quen, kiểm tra và xử lý các vấn đề phát sinh trước khi quy định được áp dụng đồng loạt.

Phương thức thanh toán nào giúp tài xế yên tâm chuẩn bị từ sớm?

Phương thức thanh toán phù hợp để liên kết tài khoản giao thông không chỉ giúp đáp ứng yêu cầu pháp lý, mà còn cần đảm bảo sự ổn định, minh bạch và hạn chế tối đa rủi ro trong quá trình lưu thông qua trạm ETC. Một trong những lựa chọn phổ biến với các chủ phương tiện ePass hiện nay là Viettel Money.

Sử dụng ứng dụng này không phát sinh phí kết nối hay phí giao dịch giúp người dùng giảm bớt lo ngại về chi phí tích lũy theo thời gian. Đây cũng là một trong những phương thức đầu tiên đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hệ thống ETC với tốc độ xử lý giao dịch dưới 200 mili-giây (≤ 200 ms), góp phần hạn chế nguy cơ gián đoạn trong các khung giờ cao điểm.

Viettel Money kết nối ePass, hỗ trợ tài xế chủ động chuyển đổi tài khoản giao thông, đảm bảo thanh toán ETC thông suốt và an tâm trên mọi hành trình.

Bên cạnh đó, Viettel Money cũng xử lý linh hoạt những tình huống thiếu hụt số dư cho khách hàng ePass. Thông qua cơ chế nạp tiền tự động và Ví trả sau dành riêng cho khách hàng ePass, giao dịch vẫn có thể được xử lý liền mạch trong các trường hợp pháp sinh.

Trong bối cảnh chuyển đổi tài khoản giao thông là điều kiện bắt buộc để qua trạm thu phí theo quy định của Chính phủ, việc lựa chọn một phương thức thanh toán phù hợp mang tính quyết định trực tiếp đến tính thuận tiện và an tâm của mỗi hành trình.

Những ứng dụng tài chính số như Viettel Money đang góp phần giúp quá trình chuyển đổi diễn ra nhẹ nhàng hơn, đồng thời thúc đẩy sự phát triển bền vững cho giao thông số Việt Nam.