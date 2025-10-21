Chuyển đổi số toàn diện, nâng tầm chuỗi giá trị thực phẩm Việt

(VTC News) -

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, từ năm 2023, 47% doanh nghiệp Việt Nam bắt đầu quá trình chuyển đổi số, trong khi khoảng 40% đang xây dựng kế hoạch chuyển đổi xanh. LC Foods Group là một trong những doanh nghiệp thực phẩm không ngừng thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả sản xuất – kinh doanh và tạo ra giá trị bền vững cho người tiêu dùng.

Xây dựng nền tảng số hóa: Từ những việc thiết thực nhất

Là một doanh nghiệp sản xuất thực phẩm, LC Foods không lựa chọn chuyển đổi số một cách ồ ạt, mà kiên định với chiến lược từng bước - bắt đầu từ những hành động thiết thực nhằm xây dựng nền tảng quản trị số vững chắc.

Ông Lê Văn Sơn – Phó Tổng Giám đốc thường trực LC Foods - phát biểu tại lễ ký kết và khởi động dự án Chuyển đổi số quản trị tổng thể doanh nghiệp SAP Cloud ERP tại TP.HCM ngày 20/10.

Ngay từ những bước đi đầu tiên trong hành trình chuyển đổi số, LC Foods xác định rõ ưu tiên hàng đầu là xây dựng nền tảng quản trị nhân sự hiện đại. “Hệ thống phần mềm quản trị nhân sự hiện đại được triển khai đồng bộ nhằm quản lý hơn 5.500 hồ sơ nhân sự điện tử, đánh giá KPI, chấm công và quản lý lương thưởng. Đây là bước đi chiến lược giúp chuẩn hóa quy trình vận hành, gia tăng tính minh bạch và hiệu suất trong điều hành nhân sự”, ông Lê Văn Sơn, Phó Tổng Giám đốc thường trực LC Foods Group, cho biết.

Song song đó, doanh nghiệp từng bước triển khai ERP (Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp) SAP Business One - phục vụ cho quản lý tài chính, chuỗi cung ứng và sản xuất. Ngoài ra, LC Foods còn đẩy mạnh tinh giản vận hành thông qua việc chuyển đổi hàng nghìn biểu mẫu giấy sang hệ thống chữ ký số và nền tảng Paperless do đội ngũ IT của công ty phát triển.

Theo Quyết định 466 ban hành ngày 28/3/2023, Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2025, có ít nhất 80% doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử và tiến tới 100% vào năm 2030. Đây là một trong những định hướng trọng yếu nằm trong Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số.

Hòa chung dòng chảy chuyển đổi ấy, LC Foods chủ động đẩy mạnh tinh giản vận hành bằng cách chuyển đổi hàng trăm biểu mẫu giấy sang văn bản điện tử kết hợp chữ ký số thông qua việc ứng dụng nền tảng Paperless - do chính đội ngũ IT nội bộ phát triển. Ông Sơn chia sẻ: “Ước tính, mỗi năm doanh nghiệp tiết kiệm hơn 1 triệu tờ giấy, tối ưu hóa hàng nghìn giờ xử lý nội bộ và góp phần hiện thực hóa chiến lược phát triển bền vững, giảm thiểu tác động tới môi trường”.

Ông Nguyễn Công Tẩn – Tổng Giám đốc Citek (trái, trung tâm) và bà Huỳnh Vũ Thị Minh Loan - Tổng giám đốc LC Foods Group (phải, trung tâm) tại lễ ký kết và khởi động dự án Chuyển đổi số quản trị tổng thể doanh nghiệp SAP Cloud ERP tại TP.HCM ngày 20/10.

Bước ngoặt: Đầu tư hệ thống SAP S/4HANA Public Cloud

Năm 2025 không chỉ là dấu mốc kỷ niệm 15 năm hình thành và phát triển, mà còn là năm bản lề chứng kiến bước chuyển mình mạnh mẽ của LC Foods Group.

Bên cạnh hai nhà máy hiện hữu là LC Foods và KMS Vina, trong năm nay, tập đoàn hoàn tất việc sáp nhập thêm 3 nhà máy chiến lược gồm: Mekong Aqua Feed, Hoàng Long Seafood và Cadovina (tiền thân là Cadovimex II).

Hệ sinh thái 5 nhà máy của LC Foods Groups được vận hành theo mô khép kín với chuỗi giá trị 3F - “Feed - Farm - Food”, từ trang trại đến bàn ăn, tạo nền tảng vững chắc cho chiến lược phát triển bền vững và mở rộng toàn cầu.

Hiện Tập đoàn cung ứng hơn 400 sản phẩm ra thị trường nội địa và xuất khẩu đến hơn 30 quốc gia, vùng lãnh thổ. Với đội ngũ hơn 50 chuyên gia R&D đầu ngành, từng dòng sản phẩm của LC Foods đều đạt tiêu chuẩn quốc tế khắt khe như: HACCP, FSSC, BRC, Global G.A.P… Chính sự chủ động trong toàn bộ chuỗi giá trị đã tạo nên lợi thế cạnh tranh đặc biệt, giữ vững chất lượng, tính ổn định và khả năng đổi mới vượt trội.

LC Foods không chỉ đầu tư mạnh vào hệ thống công nghệ - dây chuyền sản xuất hiện đại (như công nghệ cấp đông tầng sôi IQF, lò nấu và xông khói Fessmann nhập khẩu từ Đức Fessmann), mà còn đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện. Chính vì thế, LC Foods Group quyết định đầu tư hàng tỷ đồng để triển khai dự án chuyển đổi số quản trị doanh nghiệp toàn diện SAP Cloud ERP (SAP S/4HANA Public Cloud).

Vào ngày 20/10, LC Foods Group và Công ty Cổ phần Công nghệ Citek chính thức ký kết, khởi động dự án. Đây là một trong những dự án chuyển đổi số có quy mô lớn nhất trong ngành hàng thực phẩm, tiêu dùng tại Việt Nam năm 2025.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Sơn cho biết dự án chuyển đổi số hướng tối ưu hóa vận hành hệ thống 5 nhà máy, quản lý hơn 5.500 nhân sự cùng với chuỗi cung ứng phục vụ hơn 35.000 đối tác và nhà phân phối. “LC Foods sẽ chuyển đổi hoàn toàn sang nền tảng quản trị số thời gian thực. Từ sản xuất, kho vận đến tài chính, tất cả sẽ được minh bạch và liên thông – giúp Ban Lãnh đạo ra quyết định nhanh hơn, chính xác hơn, dựa trên dữ liệu thật”, ông Sơn nói.

Bên cạnh đó, bà Huỳnh Thị Thân - Giám đốc Công nghệ thông tin của LC Foods - cho biết: "SAP là giải pháp ERP hàng đầu thế giới, mang lại khả năng chuẩn hóa quy trình, minh bạch dữ liệu và quản trị theo chuẩn quốc tế. Dự án SAP S/4HANA Public Cloud của LC Foods được triển khai toàn diện từ tài chính, kế toán quản trị, mua hàng – bán hàng – phân phối cho đến sản xuất, kiểm soát chất lượng và quản lý kho vận. Mục tiêu là hoàn thành toàn bộ chuyển đổi trong năm 2026, đưa LC Foods trở thành doanh nghiệp quản trị theo chuẩn quốc tế”.

Đồng hành cùng chiến lược quốc gia với tầm nhìn dài hạn

Chia sẻ về tầm nhìn dài hạn, ông Lê Văn Sơn khẳng định: "Chuyển đổi số không chỉ là xu hướng - đó là hành trang tối thiểu để doanh nghiệp Việt đủ sức vươn ra quốc tế”.

Khi chuyển đổi số được xác định là nền tảng phát triển quốc gia theo Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, LC Foods không chọn cách đi nhanh mà chọn đi chắc. Doanh nghiệp đầu tư bài bản, đồng bộ để xây dựng nền tảng quản trị vững vàng – yếu tố cốt lõi giúp tăng sức cạnh tranh và phát triển bền vững trong kỷ nguyên số.

Song song với hiệu quả vận hành, LC Foods cũng chú trọng các yếu tố phát triển bền vững (ESG). Hệ thống số giúp giảm lãng phí tài nguyên, minh bạch hóa chuỗi cung ứng, kiểm soát chất lượng thực phẩm và tăng khả năng truy xuất nguồn gốc - những yếu tố ngày càng quan trọng với thị trường quốc tế và người tiêu dùng hiện đại.

Ông Sơn nhấn mạnh: "Chuyển đổi số tại LC Foods không chỉ nhằm tối đa hóa hiệu quả kinh doanh, mà còn hướng đến mục tiêu lâu dài: một doanh nghiệp thực phẩm có trách nhiệm, hiện đại và hội nhập”.