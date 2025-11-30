Chuyển đổi số nâng tầm du lịch Lâm Đồng

(VTC News) -

Năm 2024, với sự hỗ trợ chiến lược từ UBND Thành phố Đà Lạt (cũ), Không gian nghệ thuật Phố Bên Đồi và Behalf Studio đã cho ra mắt Bản đồ Du lịch Nghệ thuật Đà Lạt, giới thiệu một Đà Lạt đầy màu sắc, nơi nghệ thuật hòa quyện vào từng ngóc ngách của thành phố.

Bản đồ Du lịch nghệ thuật Đà Lạt là sự kết hợp trải nghiệm số và xây dựng cộng đồng để tạo ra một không gian sống động, khơi gợi sự gắn kết sâu sắc với thành phố cho cả du khách và người dân địa phương.

Tấm bản đồ không chỉ định vị mà còn khéo léo kể câu chuyện của Đà Lạt qua những đường nét và màu sắc, mang đến những góc nhìn khác về Đà Lạt, cũng như giúp du khách khám phá sự dồi dào giá trị văn hóa, sáng tạo của Đà Lạt.

Ông Jonathan Baker - trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam - đánh giá Bản đồ du lịch nghệ thuật đã góp phần định hình hệ sinh thái văn hóa và sáng tạo của Đà Lạt, là công cụ hữu ích để khách tham quan có thể di chuyển tốt trong thành phố, đồng thời hỗ trợ các cơ quan nhà nước quản lý và phát huy di sản cùng các không gian sáng tạo tốt hơn.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Sở Khoa học và Công nghệ đã nghiên cứu hợp nhất các cổng điện tử du lịch thông minh của ba tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông cũ thành một cổng điện tử du lịch của tỉnh mới; đồng thời tích hợp các ứng dụng du lịch của hai tỉnh Lâm Đồng và Bình Thuận cũ.

Lâm Đồng hợp nhất ứng dụng du lịch thông minh để tăng tiện ích cho du khách. (Ảnh: VOV)

Ông Võ Thành Công - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng - cho biết, việc nâng cấp ứng dụng sẽ đảm bảo cung cấp các thông tin du lịch chi tiết, hỗ trợ du khách tham quan, đặt phòng, tìm kiếm địa điểm và lên kế hoạch cho chuyến đi, góp phần quảng bá hình ảnh, thu hút khách du lịch đến tỉnh Lâm Đồng trong thời gian tới.

“Ví dụ, có gia đình bốn người ở TP.HCM muốn đi du lịch trong ba ngày, có nhu cầu gì, họ chỉ cần gõ hoặc nói trên ứng dụng này. Ứng dụng sẽ tự động đưa ra các gợi ý như ngày đầu tiên đi đâu, ở chỗ nào, sử dụng phương tiện gì, trải nghiệm những gì… Nếu làm được như thế, du khách sẽ tích cực trải nghiệm du lịch trên địa bàn tỉnh”, ông cho biết.

Nhiều sáng kiến khác tại Lâm Đồng cũng đang tận dụng bản đồ số để đổi mới ngành du lịch. Tại nhiều điểm du lịch nổi tiếng, các homestay và khách sạn từ 3 - 4 sao trên địa bàn đã bắt đầu tích hợp công nghệ VR360. Công nghệ này giúp giới thiệu trực quan không gian lưu trú và các trải nghiệm du lịch, đồng thời, cho phép sử dụng dữ liệu thời gian thực để quản lý lưu lượng khách.

Ông Nguyễn Huy Hà - Phó Giám đốc Mobifone Lâm Đồng, đơn vị tiên phong trong ứng dụng VR360, chia sẻ: “Công nghệ VR360 mang đến trải nghiệm trực quan, sống động, giúp quảng bá các điểm đến của Lâm Đồng đến du khách trong và ngoài nước”.

Trải nghiệm Làng văn hóa Churu qua giao diện VR360.

Tại Làng Văn hóa Churu, công nghệ VR360 tái hiện không gian văn hóa bản địa một cách sống động. Chị Ma Thuận - hướng dẫn viên tại làng - chia sẻ, trước khi đến, du khách đã có thể trải nghiệm không gian làng qua công nghệ, nên khi đặt chân đến đây, chị chỉ cần chào đón và nhanh chóng dẫn dắt họ đắm mình vào những giá trị văn hóa độc đáo.

Chị Nguyễn Thúy Oanh - một du khách - chia sẻ: “Nhờ bản đồ số, tôi dễ dàng tìm đường đến làng Churu và có trải nghiệm tuyệt vời. Công nghệ này không chỉ giúp định vị mà còn cung cấp thông tin chi tiết về các hoạt động văn hóa, khiến chuyến đi của tôi trở nên ý nghĩa hơn”.

Ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong phát triển du lịch là hướng đi phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh Lâm Đồng. Việc cung cấp thông tin các điểm đến, cơ sở lưu trú, nhà hàng, điểm tham quan, mua sắm… sẽ mang lại những trải nghiệm mới mẻ, thu hút du khách khi đến với Lâm Đồng.