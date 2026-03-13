Chuyến bay đêm mang trái tim hiến tặng cứu hai người ở Hà Nội

(VTC News) -

Đêm 11/3, trên chuyến bay từ TP.HCM ra Hà Nội, trong khoang hành khách có những thùng bảo quản đặc biệt được các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 theo sát từng bước.

Đó không phải hành lý thông thường mà là trái tim và lá gan của một người hiến tạng vừa qua đời, đang trên hành trình mang lại cơ hội sống cho những bệnh nhân đang chờ ghép tại Hà Nội.

Trước đó, tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương (TP.HCM), các bác sĩ nỗ lực cứu chữa một nam bệnh nhân bị chấn thương sọ não nặng. Tuy nhiên, sau nhiều giờ hồi sức tích cực, người bệnh được xác định chết não. Trong thời khắc đau đớn nhất, gia đình đã quyết định hiến tạng của người thân để cứu những người khác.

Các bác sĩ vận chuyển các thùng chứa tạng hiến ra sân bay Tân Sơn Nhất chuẩn bị đi Hà Nội. (Ảnh: BVCC)

Theo điều phối của Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia, nhiều êkíp từ các bệnh viện lớn được huy động khẩn cấp.

9h sáng 11/3, đoàn bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 bay vào TP.HCM để chuẩn bị cho ca lấy tạng. Cùng lúc, tại Hà Nội, các kíp ghép gan và ghép tim của bệnh viện hoàn tất xét nghiệm, đánh giá và thủ tục pháp lý cho các bệnh nhân nhận tạng.

Đến 17h cùng ngày, người hiến được chuyển tới Bệnh viện Chợ Rẫy để phẫu thuật lấy – ghép đa tạng. Trong phòng mổ, các êkíp làm việc với sự tập trung tuyệt đối.

Theo kế hoạch điều phối, trái tim và gan phải được chuyển về Hà Nội để ghép cho hai bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Phần gan còn lại dành cho một bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Hai quả thận được chuyển ra Bệnh viện Trung ương Huế, còn hai giác mạc được gửi tới Bệnh viện Quân y 103 và Bệnh viện Bạch Mai.

23h30 đêm 11/3, các thùng bảo quản tạng chứa tim và gan được đưa ra sân bay để kịp chuyến bay đêm về Hà Nội. “Trên chuyến bay, toàn bộ sự tập trung của chúng tôi đều hướng vào các thùng tạng và những bệnh nhân đang chờ ghép. Trong ghép tạng, từng phút trôi qua đều vô cùng quý giá”, Trung tá, TS Hồ Văn Linh, Khoa Phẫu thuật Gan – Mật – Tụy, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cho biết.

Ê kíp bác sĩ ghép tạng cho bệnh nhân. (Ảnh: BVCC)

Trong suốt hành trình, các kíp phẫu thuật ở hai đầu cầu liên tục trao đổi thông tin để tính toán thời điểm ghép tối ưu.

Đại tá, TS Ngô Vi Hải, Chủ nhiệm Khoa Ngoại lồng ngực, cho biết từ khi ca lấy tạng bắt đầu, các nhóm phẫu thuật liên lạc liên tục để cập nhật từng mốc thời gian quan trọng như lúc tim được lấy ra, thời điểm kẹp động mạch chủ hay thời gian vận chuyển dự kiến. Nhờ đó, kíp ghép tại Hà Nội có thể chuẩn bị sẵn sàng để phẫu thuật ngay khi tạng đến nơi.

2h10 rạng sáng 12/3, đoàn bác sĩ cùng các thùng tạng về tới Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Ngay trong đêm, hai ca ghép tạng lớn được triển khai song song: một ca ghép tim và một ca ghép gan.

Người nhận gan là nam bệnh nhân 42 tuổi, suy gan cấp trên nền viêm gan B mạn tính và xơ gan, với điểm MELD lên tới 42 – mức độ rất nặng. Ca ghép gan kéo dài liên tục 9 giờ và bước đầu thành công.

Trong khi đó, bệnh nhân nhận tim là nam giới 53 tuổi, mắc suy tim giai đoạn cuối do bệnh cơ tim giãn. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các kíp lấy tạng, vận chuyển và phẫu thuật, thời gian thiếu máu của quả tim được rút ngắn tối đa.

Chỉ hơn 50 phút sau khi về tới cổng bệnh viện, trái tim được đưa vào phòng mổ và bắt đầu ca ghép. Khoảng 30 phút sau khi hoàn tất nối ghép, trái tim đã đập trở lại trong lồng ngực người nhận.

Đây là ca ghép tim thứ 9 và cũng là ca ghép tim xuyên Việt thứ ba được thực hiện tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Đến chiều 12/3, cả hai bệnh nhân đều có diễn biến thuận lợi. Họ được rút ống nội khí quản, tỉnh táo, tự thở, mạch và huyết áp ổn định và đang tiếp tục được theo dõi trong chế độ chăm sóc đặc biệt.

Theo Trung tướng, GS.TS Lê Hữu Song, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, những ca ghép tạng xuyên đêm là kết quả của sự phối hợp thầm lặng giữa nhiều con người ở nhiều bệnh viện khác nhau.

Từ TP.HCM, Hà Nội đến Huế, hành trình của những tạng hiến đã nối dài sự sống qua nhiều phòng mổ và nhiều cuộc đời. Nhờ nghĩa cử của người hiến và gia đình, bảy bệnh nhân đã được trao thêm cơ hội sống.