'Chuyên án ma tuý khép lại bằng chiến thắng, nhưng mở ra khoảng lặng đau thương'

(VTC News) -

Chưa đầy 24h truy bắt, các lực lượng công an đã vây bắt thành công nhóm tội phạm ma tuý liều lĩnh nổ súng chống trả khiến Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải (Công an tỉnh Quảng Ninh) hy sinh. Trung tướng Đồng Đại Lộc, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an, nói rằng chuyên án này "khép lại bằng chiến thắng, nhưng cũng mở ra một khoảng lặng đau thương".

"Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải đã ngã xuống trong tư thế người lính, anh không chỉ hy sinh cho một chuyên án, mà còn để nhắc nhở chúng ta rằng bình yên không tự nhiên có, mà được đánh đổi bằng máu, nước mắt và cả mạng sống của những người âm thầm chiến đấu trong bóng tối.

Chiến công của Công an Quảng Ninh là lời tuyên thệ đanh thép về sự sắt đá trong đấu tranh với tội phạm; và sự hy sinh của người chiến sỹ ấy là ánh sáng bất diệt soi đường cho những bước chân không lùi của lực lượng Công an Nhân dân trên trận tuyến bảo vệ sự sống", Trung tướng Đồng Đại Lộc chia sẻ.

Người thân khóc nghẹn bên lĩnh cữu Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải.

Chuyên án triệt phá một đường dây buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy do Nguyễn Hữu Đằng (SN 1967, trú tại TP Hạ Long) cầm đầu được Công an tỉnh Quảng Ninh xác lập nhằm thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về việc tăng cường đấu tranh với tội phạm ma túy. Sau nhiều tháng trinh sát, thu thập chứng cứ, ngày 17/4 được xác định là thời điểm thích hợp để phá án.

Tại khu vực gần chung cư Dragon Castel (TP Hạ Long), Nguyễn Hữu Đằng bị bắt quả tang khi đang chuẩn bị giao dịch 16 bánh heroin. Khi các tổ công tác tiếp cận các mắt xích còn lại trong đường dây, tình huống bất ngờ xảy ra, nhóm tội phạm đến từ Phú Thọ rút súng AK tấn công lực lượng chức năng để giải cứu đồng bọn.

Hai cán bộ Công an tỉnh Quảng Ninh trúng đạn trong lúc làm nhiệm vụ. Dù được đưa đi cấp cứu ngay lập tức nhưng Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải hy sinh do vết thương quá nặng.

"Sự ra đi của Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải là mất mát to lớn đối với gia đình, đồng đội và toàn lực lượng Công an Nhân dân. Anh hy sinh ở tuổi đời còn trẻ, khi sự nghiệp còn đang rực sáng. Nhưng chính sự hy sinh ấy đã viết nên một khúc tráng ca giữa thời bình, nơi những người lính không mang súng ra chiến trường, mà âm thầm cống hiến, đổ máu để giữ gìn sự bình yên cho xã hội.

Hình ảnh Thiếu tá Khải nằm xuống giữa lằn ranh sinh tử sẽ mãi là ngọn lửa thiêng liêng thắp sáng ý chí và lòng trung thành của các thế hệ cán bộ chiến sỹ công an về sau", Trung tướng Đồng Đại Lộc nói.

Ngay trong đêm 17/4, khi nhận tin báo về vụ đấu súng và thương vong trong lực lượng, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an cùng lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cục Cảnh sát hình sự và các đơn vị chức năng của Bộ có mặt tại Quảng Ninh.

Trung tướng Nguyễn Văn Long trực tiếp chỉ đạo việc truy bắt các nghi phạm còn lại, đồng thời làm việc với Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh để triển khai các phương án nghiệp vụ và chế độ chính sách đối với cán bộ hy sinh, bị thương.

Theo Trung tướng Lộc, vụ việc lần này cho thấy mức độ manh động và tàn độc của tội phạm ma túy. Bọn chúng sẵn sàng sử dụng vũ khí quân dụng, sẵn sàng xả súng để giải cứu đồng bọn, bất chấp tính mạng của lực lượng chức năng và người dân.

Điều đó khẳng định, ma túy không chỉ là tội phạm về chất, mà còn kéo theo hàng loạt hệ lụy về an ninh, trật tự, đạo đức xã hội và làm băng hoại giống nòi.

"Đã đến lúc chúng ta cần nhìn nhận tội phạm ma túy như một 'giặc nội xâm' đúng nghĩa, thâm nhập, phá hoại âm thầm nhưng vô cùng nguy hiểm. Không thể có sự khoan nhượng, không thể có vùng cấm trong cuộc chiến chống ma túy. Mọi sự chần chừ, lơ là đều có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường", Tướng Lộc nhấn mạnh.

Từ chuyên án đặc biệt nghiêm trọng lần này, Trung tướng Đồng Đại Lộc nêu ra nhiều bài học quý giá, đó là cần tăng cường hơn nữa năng lực phòng ngừa, phát hiện sớm tội phạm ma túy, đặc biệt là tội phạm có tổ chức, có trang bị vũ khí và hoạt động liên tỉnh. Việc nắm chắc địa bàn, quản lý tốt các tuyến trọng điểm, khu vực nhạy cảm là điều kiện tiên quyết.

Bên cạnh đó, công tác phối hợp giữa các lực lượng, từ công an tỉnh, các cục nghiệp vụ Bộ Công an đến chính quyền địa phương cần được duy trì thường xuyên, linh hoạt và chặt chẽ. Sự vào cuộc đồng bộ chính là yếu tố quyết định giúp khống chế các tình huống khẩn cấp, phức tạp.

Cùng với đó, cần tiếp tục hiện đại hóa lực lượng phòng chống ma túy cả về phương tiện kỹ thuật, trang bị cũng như chế độ chính sách cho cán bộ trực tiếp chiến đấu.

Mỗi người dân cần nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong cuộc chiến chống ma túy, từ việc phát hiện, tố giác đến bảo vệ con em, giữ gìn lối sống lành mạnh. Chính cộng đồng là "lá chắn mềm" hữu hiệu trong việc phòng ngừa từ gốc rễ.