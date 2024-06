Chuỗi sự kiện văn hóa ba miền khai hội mùa hè tại VinWonders Nam Hội An

(VTC News) -

Với chuỗi lễ hội văn hóa Tinh hoa mở hội cùng hàng loạt hoạt động hè hấp dẫn diễn ra xuyên suốt, du khách sẽ được tận hưởng một kỳ nghỉ hè trọn vẹn, bùng nổ cảm xúc.

Tinh Hoa Mở Hội - chuỗi lễ hội văn hóa đặc sắc đánh thức mọi giác quan

Ra mắt từ mùa hè năm 2023, Tinh hoa mở hội đã tạo tiếng vang lớn, trở thành “thương hiệu” lễ hội văn hóa đặc sắc, mang dấu ấn riêng được hàng trăm ngàn du khách mong chờ mỗi dịp hè tại vùng đất di sản.

Với chủ đề Tinh hoa làng nghề Việt, Tinh hoa mở hội 2024 không chỉ đưa du khách đắm chìm vào không khí lễ hội tưng bừng xuyên không gian từ Bắc chí Nam mà còn lần đầu mang đến các phiên chợ làng nghề độc đáo mang đậm bản sắc vùng miền.

Đại tiệc văn hóa “TTinh hoa mở hội” quy tụ các lễ hội độc đáo từ Bắc chí Nam.

Nhằm mang đến những trải nghiệm tinh hoa khác biệt, mỗi tuần lễ hội sẽ mở ra một chủ đề văn hóa khác nhau. Ngay tại mảnh đất tâm điểm miền di sản, du khách có thể thưởng thức và hòa mình vào những giai điệu tình ca Tây Bắc bay bổng, âm sắc của đại ngàn trong tiếng cồng chiêng Tây Nguyên, mê mẩn những điệu múa xòe, múa quạt, múa nón đầy ấn tượng.

Chuỗi lễ hội khiến mọi du khách được kích hoạt mọi giác quan và tận hưởng một mùa hè ấn tượng cực đỉnh khi đến VinWonders Nam Hội An.

Lễ cưới của người Dao đỏ.

Lần đầu tiên xuất hiện tại Tinh hoa mở hội, triển lãm các làng nghề truyền thống mang đến cho du khách các sản phẩm thủ công tinh xảo; cơ hội gặp gỡ các nghệ nhân nổi tiếng, trong đó có những nghệ nhân lâu đời ở phố Hội, như nghệ nhân điêu khắc gốc tre Huỳnh Phương Đỏ, nghệ nhân duy nhất làm đầu Thiên Cầu Nguyễn Hưng…và cùng tham gia nhiều trò chơi dân gian đặc sắc như nhảy sạp, đi cà kheo, đi cầu khỉ…

Du khách thích thú tham gia nhảy sạp Tây Bắc.

Du khách hóa thân thành nghệ nhân dệt lụa tơ tằm.

Để mang đến một không gian lễ hội tưng bừng cho mọi du khách ngay tại Nam Hội An, VinWonders tái hiện nhiều nét đẹp văn hóa đặc sắc như Đám cưới người Dao đỏ, Chợ phiên Tây Bắc, Lễ hội cồng chiêng Tây Nguyên, các điệu múa dân gian vùng miền như múa Thúng, múa gốm Chăm Pa, múa đèn lồng Phố Hội và tổ chức hàng loạt hoạt động biểu diễn nghệ thuật cả ngày với sự tham gia của các ca sĩ nổi tiếng mỗi vùng như ca sĩ Tây Bắc Hà Thơm, ban nhạc Tây Nguyên Langbiang…

Đặc biệt, các show diễn đỉnh cao, làm nên dấu ấn của VinWonders Nam Hội An như show thực cảnh được dàn dựng công phu “Về bến”, các show văn hóa phi vật thể hát Then, hát Quan họ cũng sẽ làm say lòng người xem qua nét đẹp dân gian ý nghĩa.

Tái hiện Lễ hội cồng chiêng Tây Nguyên.

Khám phá thiên nhiên, giải trí, nghỉ dưỡng gói gọn trong một hành trình

Không chỉ rộn ràng với Tinh hoa mở hội 2024, VinWonders Nam Hội An còn ghi dấu với những trải nghiệm khám phá thiên nhiên độc nhất vô nhị.

Tại vườn thú trên sông đầu tiên và lớn nhất Việt Nam - River Safari, du khách sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng và khám phá thế giới động vật hoang dã kỳ bí, tận tay cho hươu cao cổ, voi ăn hay đánh thức thính giác với tiếng chim hót, vẹt kêu, vượn hú, hổ gầm.

Du khách còn có thể thả mình vào làn nước mát lạnh, sảng khoái bất tận và giải nhiệt mùa hè với Đại chiến thế giới nước hay chinh phục các đường trượt đầy thử thách tại Công viên nước.

Bên cạnh đó, du khách còn được thỏa mãn vị giác khi thưởng thức tinh hoa ẩm thực Việt Nam tại Phố Ẩm thực 3 miền, quầy buffet Chợ Quê lên tới hơn 40 món ăn đa dạng hay tại các gian hàng ẩm thực ngay bên sông thơ mộng.

Vinpearl River Safari Nam Hội An – Vườn thú du khảo trên sông đầu tiên và lớn nhất Việt Nam.

Chuỗi lễ hội Tinh hoa mở hội 2024 với chủ đề Tinh hoa làng nghề Việt diễn ra vào Thứ 6, Thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần, kéo dài từ 14/6 đến 7/7, với 4 chủ đề đặc sắc: Tinh hoa Bắc bộ (14/6 - 16/6); Di sản miền Duyên Hải (21/6 - 23/6); Tinh hoa Nam Bộ (28/6 - 30/6) và Đặc sắc Tây Nguyên (5/7 - 7/7). Ngoài ra, VinWonders Nam Hội An còn mang đến hàng loạt sự kiện hoạt náo không ngừng nghỉ như Đại chiến thế giới nước, các lễ hội ẩm thực, lễ hội kem bùng nổ vị giác cùng các trải nghiệm giải trí, khám phá văn hóa và thiên nhiên, như du khảo vườn thú trên sông đầu tiên của Việt Nam - River Safari, tìm hiểu phong tục và tập quán của người Việt Nam tại Đảo văn hoá dân gian…