Chuỗi sự kiện chăm sóc xe toàn diện 'Hyundai cara day 2025'

(VTC News) -

Ngày 9/5, Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) chính thức khởi động chuỗi sự kiện Hyundai Care Day 2025 tại 10 tỉnh thành trên cả nước, diễn ra từ 18/05 đến 24/08/2025, dự kiến chăm sóc hơn 1.200 xe Hyundai.

Hyundai Care Day là chương trình được tổ chức nhằm tri ân khách hàng, giới thiệu các mẫu xe mới nhất của Hyundai, nâng cao nhận thức cộng đồng về an toàn giao thông, đồng thời lan tỏa tinh thần trách nhiệm và kết nối của Hyundai thông qua từng điểm chạm trong hành trình chăm sóc xe và con người.

Xe chạy thử trong sự kiện Hyundai Care Day 2025.

Tham gia Hyundai Care Day - Ngày hội chăm sóc xe Hyundai, khách hàng không chỉ được tận hưởng đặc quyền kiểm tra và chăm sóc xe toàn diện theo tiêu chuẩn toàn cầu, mà còn có cơ hội tham gia các hoạt động đào tạo kỹ năng thực tiễn và đóng góp vào các hoạt động cộng đồng giàu ý nghĩa.

Tại Hyundai Care Day 2025, khách hàng sẽ được trải nghiệm một chuỗi hoạt động chăm sóc xe toàn diện, kết hợp giữa kỹ thuật chuyên sâu và các nội dung nâng cao về kiến thức sử dụng phương tiện. Cụ thể, đội ngũ kỹ thuật viên của Hyundai sẽ tiến hành kiểm tra tình trạng xe theo tiêu chuẩn toàn cầu, bao gồm các hạng mục quan trọng như lốp, phanh, ắc quy, dầu động cơ và nước rửa kính, mang lại sự an tâm tuyệt đối cho mỗi chuyến đi.

Kỹ thuật viên hướng dẫn khách hàng về các tính năng và những chú ý trong việc chăm sóc xe.

Song song với đó là dịch vụ chăm sóc chi tiết (detailing) như hút bụi nội thất, tẩy nhựa đường, khử mùi và rửa xe bằng dung dịch chuyên dụng. Mỗi điểm tổ chức dự kiến phục vụ lên đến 120 xe với hệ thống khoang dịch vụ được bố trí chuyên nghiệp, đảm bảo quy trình chăm sóc hiệu quả và đồng bộ.

Khách hàng còn có cơ hội trải nghiệm thực tế các dòng xe mới nhất của Hyundai, bao gồm những mẫu xe chủ lực như Santa Fe, Accent, Palisade, Custin, Tucson,... Người tham gia sẽ được hỗ trợ đánh giá trực tiếp các tính năng, khả năng vận hành và thiết kế của từng dòng xe dưới sự hướng dẫn của đội ngũ tư vấn kỹ thuật giàu kinh nghiệm.

Chương trình sẽ có hai buổi tọa đàm chuyên đề (talkshow), lần lượt diễn ra vào buổi sáng với chủ đề “Kỹ năng sơ cấp cứu những tình huống tai nạn giao thông thường gặp” và buổi chiều với chủ đề “Hướng dẫn sử dụng và bảo dưỡng xe Hyundai hiệu quả”.

Những chiếc xe thu hút sự chú ý của Hyundai.

Các buổi chia sẻ kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, mang đến kiến thức thiết thực giúp khách hàng tự tin bảo vệ bản thân và gia đình, đồng thời chủ động xử lý các tình huống trong quá trình sử dụng xe và tham gia giao thông.

Khách hàng tham gia sự kiện sẽ được tham gia các trò chơi tương tác, vòng quay may mắn và gameshow tại khu vực trung tâm, với nhiều phần quà thiết thực. Đây là điểm nhấn gắn kết các gia đình, cộng đồng và mang lại không khí sôi nổi cho sự kiện.

Không chỉ tập trung vào dịch vụ, Hyundai Care Day 2025 tiếp tục phát huy giá trị nhân văn thông qua hoạt động trao tặng quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại mỗi địa phương. Đây là lời khẳng định cho tinh thần trách nhiệm xã hội mà Hyundai theo đuổi bền bỉ trong quá trình phát triển tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Anh Tú, Tổng Giám đốc của Công ty cổ phần Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam, chia sẻ: “Hyundai Care Day không chỉ là một chương trình hậu mãi, mà đó là cách Hyundai thể hiện sự trân trọng đối với cộng đồng khách hàng. Thông qua hành trình chăm sóc toàn diện cả phương tiện và con người, chúng tôi mong muốn lan tỏa tinh thần nhân văn, trách nhiệm và sự đồng hành bền vững mà thương hiệu Hyundai luôn kiên định theo đuổi.”

Kỹ thuật viên chăm sóc xe của khách hàng trong sự kiện Hyundai Care Day.

Hyundai Care Day 2025 là chuỗi sự kiện hậu mãi do Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) tổ chức, diễn ra tại 10 tỉnh, thành từ ngày 18/05 đến 24/08/2025, với mục tiêu chăm sóc lên đến 1.200 xe Hyundai. Chương trình bao gồm kiểm tra kỹ thuật miễn phí, lái thử xe mới, đào tạo kỹ năng sử dụng - bảo dưỡng phương tiện, cùng các hoạt động tương tác và thiện nguyện tại địa phương.

Hyundai Care Day 2025 có sự phối hợp và hỗ trợ từ các đối tác trong lĩnh vực chăm sóc xe, công nghệ và tài chính, bao gồm: Ekokemica, TST, 3M, Shell và PGBank. Ra mắt năm 2024, Hyundai Care Day triển khai tại 6 địa phương, tiếp đón gần 5.000 lượt khách, chăm sóc gần 800 xe, và hỗ trợ 53 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, thể hiện cam kết nhân văn và trách nhiệm cộng đồng của Hyundai tại Việt Nam.

Lịch trình dự kiến tổ chức Hyundai Care Day 2025 theo dự kiến: Bắc Giang ngày 18/05; Phú Thọ ngày 25/05; Nam Định ngày 08/06; Thanh Hóa ngày 22/06; Nghệ An ngày 06/07; Khánh Hòa ngày 20/07; Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 27/07; TP.HCM ngày 03/08; Long An ngày 17/08 và An Giang 24/08.