Cuối buổi chiều 8/10, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Phiên toàn thể Đại hội thế giới Liên đoàn các Hiệp hội Giao nhận và Vận tải quốc tế - FIATA World Congress 2025. Sự kiện quy tụ hơn 1.200 đại biểu của 150 quốc gia và vùng lãnh thổ, thể hiện vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trên bản đồ logistics toàn cầu.

Thủ tướng: Chung tay phát triển ngành logistics toàn cầu xanh, số, thông minh, bền vững.

Đại hội với chủ đề "Logistics xanh, thích ứng nhanh" hướng tới mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi xanh, nâng cao khả năng thích ứng của chuỗi cung ứng và khẳng định vai trò của logistics trong phát triển bền vững. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai Đại hội, đánh dấu mốc đặc biệt với Liên đoàn các Hiệp hội Giao nhận Vận tải Quốc tế và cũng là bước ngoặt quan trọng, thể hiện niềm tin của cộng đồng quốc tế đối với ngành logistics Việt Nam. Cả nước hiện có hơn 45.000 doanh nghiệp logistics, trong đó 5.000 doanh nghiệp giao nhận quốc tế, đóng góp đáng kể vào GDP và năng lực cạnh tranh quốc gia. Đại hội thế giới Liên đoàn các Hiệp hội Giao nhận và Vận tải quốc tế năm 2025 là cơ hội để Việt Nam giới thiệu năng lực logistics, mở rộng hợp tác đầu tư, học hỏi kinh nghiệm quốc tế và khẳng định vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Phát biểu tại Đại hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, việc Liên đoàn các Hiệp hội Giao nhận và Vận tải quốc tế lựa chọn Việt Nam làm nước chủ nhà đăng cai Đại hội năm nay thể hiện sự tin tưởng to lớn của cộng đồng quốc tế và ngành logistics đối với vai trò, tiềm năng và khát vọng phát triển của Việt Nam trong lĩnh vực logistics. Thủ tướng nhấn mạnh, bối cảnh hiện nay, logistics ngày càng khẳng định vai trò là "mạch máu" của nền kinh tế, là cầu nối giữa sản xuất, lưu thông, phân phối và tiêu dùng. Là quốc gia nằm trên các tuyến hàng hải, hàng không quốc tế với bờ biển dài hơn 3.200 km, hệ thống cảng biển, sân bay, cửa khẩu phong phú, Việt Nam xác định logistics là một trong ba động lực tăng trưởng, một yếu tố nền tảng để kết nối các ngành sản xuất, các địa phương và kết nối Việt Nam với thế giới.

Nêu các giải pháp đồng bộ, quyết liệt cho phát triển ngành logistics, gồm đầu tư 5 phương thức giao thông nhanh chóng, phù hợp để phát triển nhanh, xanh, bền vững, trong đó phát triển hệ thống cảng biển từ Bắc đến Nam như cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, Cần Giờ, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Huế, Vũng Áng, Nghi Sơn, Hải Phòng... Việt Nam đang đầu tư phát triển hệ thống cảng hàng không quốc tế như Hà Nội, Đà Nẵng, Vân Đồn, Cần Thơ, đặc biệt là đầu tư xây dựng dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành trở thành một trong những cửa ngõ hàng không lớn nhất khu vực, cuối năm 2025 này cơ bản hoàn thành. Việt Nam cũng đang đẩy mạnh thi công hoàn thiện hệ thống cao tốc Bắc - Nam, đường ven biển và các trung tâm logistics quốc gia tại Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ trong năm nay..... Ban hành và áp dụng nhiều chính sách ưu đãi dành cho doanh nghiệp và nhà đầu tư trong lĩnh vực logistics. Đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng các trung tâm logistics thông minh, thúc đẩy phát triển ngành logistics xanh, bền vững; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành logistics.

Nhấn mạnh tinh thần đoàn kết, hợp tác, đề cao chủ nghĩa đa phương, kết nối "trái tim với trái tim", kết nối các nền kinh tế, các hoạt động logistics, từ đó thúc đẩy hoà bình, hợp tác và phát triển, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho mọi người dân trên thế giới, không để ai bị bỏ lại phía sau. Nhân Đại hội này, Thủ tướng kêu gọi "5 đẩy mạnh hợp tác":

"Đẩy mạnh hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong logistics; Đẩy mạnh hợp tác phát triển logistics nhanh, xanh, bền vững; Đẩy mạnh hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng các trung tâm logistics thông minh, kết nối với nhau; Đẩy mạnh kết nối các trung tâm logistics của quốc gia với nhau, kết nối logistics quốc gia với các quốc gia, quốc gia với khu vực, khu vực với quốc tế; Đẩy mạnh hợp tác kết nối các phương thức logistics với nhau liên quan hàng không, hàng hải, đường sông, đường sắt, đường bộ".

Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng các doanh nghiệp, tổ chức, đối tác quốc tế trên tinh thần cam kết "3 bảo đảm": "Bảo đảm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp trong và ngoài nước đến đầu tư hợp tác nói chung, trong đó có phát triển logistics tại Việt Nam; Bảo đảm các quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các nhà đầu tư trong mọi lĩnh vực, trong đó có logistics; Bảo đảm độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, ổn định về chính trị, trật tự an toàn xã hội để các nhà đầu tư đến Việt Nam luôn yên tâm, cảm thấy an toàn, an ninh, có một cuộc số yên bình ở Việt Nam.

Thủ tướng cũng cam kết "3 cùng" gồm: Cùng lắng nghe và thấu hiểu giữa Chính phủ, chính quyền với người dân, doanh nghiệp, các nhà đầu tư; Cùng chia sẻ tầm nhìn và hành động để cùng hợp tác, cùng phát triển nhanh nhất là liên quan lĩnh vực logistics xanh, số, bền vững; Cùng làm, cùng thắng, cùng hưởng thụ thành quả, cùng hưởng niềm tự hào mà chúng ta mang lại cho nhau.

Thủ tướng nêu rõ, Đại hội thế giới Liên đoàn các Hiệp hội Giao nhận và Vận tải quốc tế năm 2025 tại Hà Nội mang theo thông điệp rõ ràng, đó là tình đoàn kết, các bên cùng thắng để phát triển logistics xanh. Với phương châm "Đoàn kết - Hợp tác Trách nhiệm - Phát triển bền vững", Việt Nam sẵn sàng là đối tác tin cậy, là điểm đến an toàn, hấp dẫn cho cộng đồng doanh nghiệp logistics quốc tế. Thủ tướng tin tưởng các nhà đầu tư, các đại biểu quốc tế có thêm niềm tin cuộc sống, thêm niềm tin vào hợp tác với Việt Nam, thêm niềm tin để thúc đẩy phát triển ngành logistics nhanh, xanh, số và bền vững./.