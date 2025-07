Chung kết DIFF 2025: Việt Nam thể hiện hào khí dân tộc

(VTC News) -

Việt Nam - Z121Vina Pyrotech: Thông điệp hòa bình trong thời đại mới

Là một trong hai đội thi xuất sắc nhất sau gần hai tháng tranh tài, đội pháo hoa Z121 Vina Pyrotech sẽ đại diện Việt Nam bước vào đêm chung kết DIFF 2025 với một tác phẩm được đầu tư đầy tâm huyết mang tên “Message of Peace – Thông điệp hòa bình”.

Sử dụng khoảng 7.000 quả pháo, đội pháo hoa Bộ Quốc phòng hứa hẹn mang đến một màn trình diễn rực rỡ, mãn nhãn, đáp ứng sự mong đợi và tình cảm của khán giả; đồng thời gửi gắm một bản tuyên ngôn bằng ánh sáng về giá trị mà Việt Nam luôn kiên định theo đuổi: Hòa bình và ổn định – nền tảng bền vững trong một thế giới đang không ngừng biến động.

Đại tá Trần Thanh Sơn, đội trưởng đội Z121 Vina Pyrotech, chia sẻ: “Chúng tôi là đại diện của một doanh nghiệp quân đội tham dự cuộc thi, nên tất yếu trong từng màn trình diễn vẫn luôn toát lên tinh thần và phong cách của người lính – không ồn ào, nhưng đầy quyết liệt. Màn trình diễn lần này sẽ không “chậm rãi” như trong đêm khai mạc, nhưng cũng không “vồn vã” như phong cách mà khán giả thường thấy ở nhiều đội khác trong các mùa pháo hoa trước.”

Màn trình diễn “Message of Peace – Thông điệp hòa bình” gồm bốn chương pháo hoa, với sắc màu và âm nhạc biến hóa liên tục. Mở đầu với giai điệu sôi động, vẽ nên sự phát triển năng động của Đà Nẵng – thành phố của tương lai. Rồi chương hai, với gam pháo hoa màu đỏ - vàng chủ đạo tái hiện lịch sử hào hùng, truyền thống dựng nước và giữ nước bất khuất của dân tộc.

Ở chương ba, khán giả sẽ bắt gặp những bản phối nhẹ nhàng nhưng không kém phần mạnh mẽ, sử dụng những tông màu xanh và tím biểu trưng cho tinh thần tự do, quyết tâm vươn lên và khát vọng đổi mới trong thời đại hiện đại. Cao trào đến ở phần cuối, khi âm nhạc và ánh sáng hòa quyện trong không gian rộng mở để khẳng định rằng phát triển là tất yếu, hòa bình mới là cốt lõi không thể thiếu.

Danh sách nhạc mà đội sử dụng trong màn trình diễn được tuyển chọn kỹ lưỡng, kết hợp giữa các ca khúc quốc tế nổi tiếng như Centuries, Fireworks, The Nights, Pirates of the Caribbean cùng những bản nhạc Việt giàu bản sắc như Hào khí Việt Nam, Khát vọng hòa bình.

Nếu trong vòng loại, đội từng khiến cả khán đài vỡ òa với “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”, thì tại chung kết, đội Z121 Vina Pyrotech lựa chọn thể hiện các hiệu ứng pháo hoa bùng nổ trên nền bài hát “Khát vọng hòa bình” – sáng tác từng vang lên đầy trang trọng tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024, do NSƯT Vũ Thắng Lợi và NSƯT Liên Hương thể hiện.

Trung Quốc – Jiangxi Yangfeng: Viên ngọc tỏa sáng, Thành phố tương lai

Đối đầu với đội chủ nhà trong đêm chung kết là đội pháo hoa Jiangxi Yangfeng Art Display đến từ Trung Quốc. Nếu như vòng loại, đội Trung Quốc gây ấn tượng bằng phong cách trình diễn pháo hoa đặc trưng của phương Đông, gắn kết chặt chẽ với một bản nhạc duy nhất, thì bước vào chung kết, họ bất ngờ chuyển hướng với một danh sách âm nhạc trải dài tới 10 ca khúc cho khoảng 7.000 quả pháo – một quyết định táo bạo, hứa hẹn tạo nên bước ngoặt nghệ thuật.

Ông Liang Weiming – đội trưởng đội pháo hoa Jiangxi Yanfeng - chia sẻ: “Tham gia cuộc thi lần này, chúng tôi muốn thử thách chính mình và chinh phục ngôi vị quán quân. Hy vọng những kỹ thuật pháo hoa đặc sắc mà đội mang đến sẽ chạm tới trái tim khán giả Đà Nẵng. Ngọn lửa quyết tâm ấy đang rực cháy trong tim mỗi thành viên, và không lời nào có thể diễn tả trọn vẹn cảm xúc của chúng tôi.”

Với chủ đề “A Shining Pearl – The City of Tomorrow” (Viên ngọc tỏa sáng, Thành phố tương lai), màn trình diễn là lời tri ân dành cho Đà Nẵng, thành phố biển đang vươn mình mạnh mẽ, hướng tới tương lai phát triển bền vững và đổi mới sáng tạo. Đội Trung Quốc ví Đà Nẵng như một "viên ngọc" đang phát sáng giữa châu Á, một biểu tượng của hòa bình, hội nhập và khát vọng vươn tới chân trời mới.

Điểm đặc biệt gây tò mò chính là việc đội Trung Quốc chọn ca khúc “Bắc Bling”, một bản nhạc Việt trẻ trung đang gây sốt trên mạng xã hội, để đưa vào phần trình diễn. Đây là lần đầu tiên đội pháo hoa Jiangxi Yangfeng đưa nhạc Việt vào chương trình biểu diễn, cho thấy sự tinh tế và cầu thị trong việc tiếp cận văn hóa bản địa.

Bên cạnh đó là loạt ca khúc quốc tế đa sắc màu như The Final Countdown, Legacy of Six, Homecoming, Promise of Hope… tạo nên một dòng chảy âm nhạc vừa sôi động, vừa mộng mơ, đưa khán giả đi từ hiện thực tới tương lai, từ vùng đất Đà Nẵng hôm nay tới những viễn cảnh tràn ngập hy vọng.

Một đêm chung kết đỉnh cao và thăng hoa rực rỡ

Z121 Vina Pyrotech (Việt Nam) và Jiangxi Yangfeng (Trung Quốc), hai đội thi mang dấu ấn riêng biệt cả về phong cách trình diễn lẫn ngôn ngữ pháo hoa, sẽ cùng tạo nên một đêm chung kết thăng hoa của DIFF 2025. Hai đội gửi gắm chung một thông điệp mang tính thời đại: Khát vọng hòa bình, phát triển và kết nối giữa các quốc gia. Mỗi màn trình diễn được đầu tư công phu, chỉn chu từ kết cấu nội dung, âm nhạc đến kỹ thuật pháo hiện đại, hứa hẹn mang đến cho khán giả những khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc bên dòng sông Hàn.

Không chỉ có pháo hoa, sân khấu nghệ thuật bên bờ sông Hàn sẽ nóng hơn bao giờ hết với sự xuất hiện của những tên tuổi hàng đầu: Ca sĩ Mỹ Tâm, divo Tùng Dương, ca sĩ Hương Tràm… cùng các nghệ sĩ và vũ đoàn chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam. Bên cạnh đó, công nghệ thực tế ảo SKY AR tiếp tục tạo nên những lớp trải nghiệm đa tầng, giúp khán giả như hòa mình trọn vẹn vào bữa tiệc thị giác giữa không gian thực và số.

Đêm chung kết DIFF 2025 sẽ diễn ra vào lúc 20h ngày 12/7, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 – Đài Truyền hình Việt Nam. Một đêm hội tụ đỉnh cao của nghệ thuật, ánh sáng và âm nhạc, khép lại mùa pháo hoa dài nhất trong lịch sử 15 năm của DIFF, và thắp lên niềm tự hào, khát vọng hòa bình và sự kết nối giữa các dân tộc.