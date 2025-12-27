Chửi học sinh ồn ào và mong học sinh bị ốm, giáo viên ở Trung Quốc bị đình chỉ

(VTC News) -

Một giáo viên tiểu học tại Trung Quốc đã bị đình chỉ công tác sau khi những phát ngôn thiếu chuẩn mực của người này trong một nhóm trò chuyện trực tuyến bị lan truyền rộng rãi, gây phẫn nộ dư luận. Vụ việc làm dấy lên tranh luận gay gắt về đạo đức nghề giáo, trách nhiệm của nhà trường cũng như cơ chế tuyển dụng, quản lý giáo viên trong bối cảnh dịch cúm đang diễn biến phức tạp tại các trường học.

Theo Jiupai News, nhân vật trong sự việc là giáo viên họ Li, dạy môn âm nhạc tại Trường Thực nghiệm Quận Gaoxin, thành phố Đồng Xuyên, tỉnh Thiểm Tây, phía Tây Bắc Trung Quốc. Những bình luận gây tranh cãi về Li xuất hiện trong một nhóm trò chuyện mai mối gồm khoảng 100 thành viên và nhanh chóng bị một số người chụp lại, chia sẻ lên mạng xã hội.

Trong đoạn hội thoại, Li than phiền: “Mấy đứa học sinh này nghịch ngợm và ồn ào quá. Tôi thấy thương cho màng nhĩ của mình. Mong là chúng nó đều bị cúm. Cút về nhà ngay lập tức đi”.

Những phát ngôn này ngay lập tức vấp phải phản ứng dữ dội từ các thành viên trong nhóm cũng như cộng đồng mạng sau đó.

Giáo viên Trung Quốc bị đình chỉ vì chửi mắng học sinh, buông lời mong các em “bị cúm”. (Ảnh minh họa: SCMP)

Trước những ý kiến chỉ trích, Li không tỏ ra hối lỗi mà còn có những lời đáp trả gay gắt: “Tôi không quan tâm miễn là tôi nhận được thu nhập của mình. Tôi không sao nếu các bạn mách lẻo với cấp trên của tôi. Nhưng nếu các bạn phải làm công việc này, các bạn sẽ không làm như vậy?”. Khi có người khuyên không nên mong học sinh bị cảm cúm, Li giải thích đó chỉ là lời nói đùa và cho rằng không cần phải quá để tâm.

Thậm chí, giáo viên này còn phản ứng thiếu kiềm chế khi nói rằng, những học sinh này không phải con của mọi người và không phải việc của họ. Trước nhận xét cho rằng, với thái độ như vậy, cô khó có thể trụ lại lâu trong nghề, Li khẳng định: "Tôi phải nhắc lại rằng tôi có hợp đồng lao động chính thức".

Hiện chưa rõ Li đã có bao nhiêu năm giảng dạy. Tuy nhiên, theo thông lệ tại Trung Quốc, trong các cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp và tổ chức được Nhà nước tài trợ, chỉ một bộ phận nhỏ nhân sự được tuyển dụng theo hợp đồng dài hạn. Những người này thường có vị trí việc làm ổn định, gần như trọn đời, trừ khi mắc phải sai phạm nghiêm trọng.

Sau khi đoạn trò chuyện bị công khai, làn sóng phản đối mạnh mẽ đã bùng nổ trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều ý kiến bày tỏ sự phẫn nộ trước thái độ của một giáo viên đối với học sinh, đặc biệt trong bối cảnh dịch cúm đang lây lan tại trường học. Một số người cho rằng, việc được tuyển dụng chính thức không thể là “lá chắn” cho hành vi thiếu đạo đức nghề nghiệp. Có ý kiến thậm chí kêu gọi nhà chức trách điều tra kỹ lưỡng quá trình Li được tuyển dụng.

Các em học sinh trong giờ học tại một trường học ở Trung Quốc. (Ảnh: Shutterstock)

Trước áp lực dư luận, phía nhà trường xác nhận Li đã bị tạm đình chỉ công tác. Một phát ngôn viên của cơ quan giáo dục địa phương cho biết, vào ngày 15/12 rằng họ chính thức mở cuộc điều tra về vụ việc.

“Sau khi hoàn tất cuộc điều tra, chúng tôi sẽ công bố kết quả cho công chúng”, vị quan chức này thông tin.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh từ tháng 11, dịch cúm đã bùng phát mạnh tại nhiều trường tiểu học và trung học trên khắp Trung Quốc. Nhiều lớp học buộc phải tạm ngừng do số lượng học sinh mắc bệnh tăng cao, trong khi một số giáo viên yêu cầu học sinh đeo khẩu trang khi đến trường. Chính vì vậy, những phát ngôn bị cho là vô cảm của Li càng khiến dư luận phản ứng gay gắt, coi đây là hành vi không thể chấp nhận đối với một người làm nghề giáo.