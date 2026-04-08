Chuẩn bị sản xuất loạt xe chiến đấu bộ binh và xe thiết giáp chở quân

Ngày 7/4, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ sản xuất loạt xe chiến đấu bộ binh (XCB-01) và xe thiết giáp chở quân chiến đấu (XTC-02).

Thượng tướng Phạm Hoài Nam chủ trì hội nghị.

Theo Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, dự án xe XCB-01 chính thức hoàn tất thử nghiệm ở giai đoạn 2, với các chỉ tiêu kỹ chiến thuật đáp ứng nghiêm ngặt yêu cầu đề ra. Không chỉ dừng lại ở kết quả thử nghiệm, hiện nay mọi công tác chuẩn bị đã được kích hoạt đồng bộ từ hệ thống tài liệu kỹ thuật, dây chuyền công nghệ đến nguồn cung vật tư ổn định cả trong và ngoài nước.

Theo lộ trình, quy trình nghiệm thu cấp Bộ Quốc phòng sẽ hoàn tất vào tháng 4/2026. Đến nay, hàng chục xe đã được sản xuất đưa vào sử dụng thử nghiệm thực tế tại đơn vị và tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), đây là bước kiểm chứng quan trọng nhất trước khi chuyển sang giai đoạn sản xuất hàng loạt.

Quang cảnh hội nghị.

Trong khi đó, dự án XTC-02, dòng xe thiết giáp chở quân chiến đấu cũng ghi nhận bước tiến đáng kể với nhiều xe thử nghiệm đã thể hiện khả năng cơ động linh hoạt, tốc độ cao hệ thống vũ khí tự động có thể bắt, bám, tiêu diệt mục tiêu khi hành tiến. Đây là công nghệ phức tạp, lần đầu tiên được nghiên cứu, chế tạo trong nước. Dự án XTC-02 sẽ hoàn tất phê duyệt lại cấu hình, tính năng kỹ chiến thuật và nghiệm thu tới đây với tiến độ sản xuất tương tự như dự án XCB-01.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Phạm Hoài Nam biểu dương Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã chủ động triển khai dự án xe XCB-01, XTC-02 bảo đảm tiến độ; đồng thời, yêu cầu Tổng cục giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị chuẩn bị chu đáo mọi mặt để sản xuất loạt.

Các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp khẩn trương nghiệm thu xe XCB-01, XTC-02 cấp Bộ Quốc phòng xong trong tháng 4/2026; bảo đảm dây chuyền sản xuất chính quy, hiện đại, nguồn nhân lực, vật tư kỹ thuật... để sản xuất loạt trang bị cho các đơn vị.