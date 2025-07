Chùa trên các đỉnh núi tổ chức lễ cử chuông ngày 1/7

(VTC News) -

Từ ngày 1/7, cả nước sẽ chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau khi Quốc hội thông qua nghị quyết sáp nhập, giảm số tỉnh thành từ 63 xuống còn 34.

Theo thông tin từ GHPGVN, để đánh dấu sự kiện lịch sử đặc biệt này, tất cả các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước sẽ đồng loạt cử ba hồi chuông, trống bát nhã vào 6h ngày 1/7 để cầu nguyện quốc thái dân an.

Bảo Hải Linh Thông Tự (Hạ Long) sẽ cử chuông vào đúng 6h sáng 1/7.

Các điểm đến từ Bắc vào Nam được nhiều Phật tử và Nhân dân lựa chọn để cầu quốc thái dân an, tụng kinh và cầu an trong dịp này. Đây cũng là một cách để người dân lan tỏa niềm tự hào, cầu mong đất nước ngày càng phát triển thịnh vượng trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Lên đỉnh Fansipan cử chuông mừng đất nước

Tại miền Bắc, ở Fansipan - “nóc nhà Đông Dương”, nghi lễ cử chuông sẽ được tổ chức trang trọng tại Bảo An Thiền Tự, thuộc quần thể văn hóa tâm linh Fansipan vào 6h sáng 1/7.

Quần thể văn hoá tâm linh trên đỉnh Fansipan.

Nằm ở độ cao 2.900-3.143 mét so với mực nước biển, quần thể văn hóa tâm linh Fansipan là nơi thường diễn ra đại lễ cầu nguyện quốc thái dân an vào các dịp lễ lớn của cả nước. Cụm công trình văn hóa tâm linh được tại đây mang phong cách kiến trúc chùa cổ thuần Việt như: Bảo An Thiền Tự, Bích Vân Thiền Tự, Kim Sơn Bảo Thắng Tự.

Nơi đây còn hội tụ nhiều điểm đến tâm linh như Đại Phật Tượng A Di Đà, Quan Thế Âm Bồ Tát, Vọng Lĩnh Cao Đài, Bảo tháp linh thiêng và đường La Hán chạy men theo sườn núi. Đây được xem là cụm kiến trúc tâm linh mang ý nghĩa đặc biệt, khơi dậy nguồn linh khí dồi dào, tôn thêm cõi tâm linh màu nhiệm của đỉnh núi cao nhất Đông Dương.

Bảo An Thiền Tự trên đỉnh Fansipan.

Lễ cử chuông vào sáng 1/7 chính là thời khắc để Phật tử cầu quốc thái dân an, khơi dậy sức mạnh đoàn kết dân tộc và hồn thiêng sông núi đất nước.

Ở miền Bắc, bên cạnh Fansipan, Phật tử và du khách có thể tham dự lễ cử chuông tại nhiều ngôi chùa trên các đỉnh núi thiêng khác như chùa Long Đọi Sơn (Hà Nam) hay Yên Tử (Uông Bí, Quảng Ninh). Bảo Hải Linh Thông Tự (Hạ Long) cũng là một điểm tâm linh vô cùng thanh tịnh để Phật tử hoà vào thời khắc cử chuông thiêng liêng trên đỉnh núi cao, giữa đồi thông xanh, hướng tầm nhìn ra vịnh Hạ Long hùng vĩ.

Tam Linh Ứng Tự Đà Nẵng đón mừng thời khắc lịch sử.

Vùng miền Trung, thành phố Đà Nẵng nổi tiếng với tam giác linh thiêng mang tên “Tam Linh Ứng Tự” - ba ngôi chùa cùng mang tên Linh Ứng nằm tại Ngũ Hành Sơn, Bà Nà và Bãi Bụt – Bán đảo Sơn Trà. Đây sẽ là nơi để Phật tử và du khách cùng bước vào thời điểm lịch sử của đất nước với lễ cử chuông vào sáng 1/7, và thư thái giữa không gian rừng núi xanh mướt cùng các công trình kiến trúc đồ sộ, uy nghiêm.

Trên đỉnh Bà Nà, lễ cử chuông sẽ được tổ chức tại Lầu chuông và Chùa Linh Ứng. Nằm trên độ cao khoảng 1.400m, chùa Linh Ứng Bà Nà là nơi du khách có thể ngắm nhìn toàn cảnh thiên nhiên hùng vĩ, và gửi gắm nguyện ước bình an trước tượng phật Thích Ca Mâu Ni khổng lồ ngồi thiền định trên đài sen uy nghi.

Ghi dấu mốc son đất nước qua tiếng chuông trên đỉnh Núi Bà

Ngọn núi được xem là linh thiêng bậc nhất và chứa đựng nhiều huyền thoại tại Nam bộ là núi Bà Đen, Tây Ninh. Nơi đây gắn liền với truyền thuyết về Linh Sơn Thánh Mẫu Bồ Tát từ bi cứu độ chúng sinh, cùng một hệ thống các ngôi chùa cổ nhiều thế kỷ được xem là nơi đặt nền tảng cho Phật giáo Tây Ninh.

Hệ thống chùa Bà tại núi Bà Đen.

Tại ngọn núi cao nhất Nam bộ, lễ cử chuông và tụng kinh cầu nguyện quốc thái dân an sẽ được tổ chức trang nghiêm tại Linh Sơn Tiên Thạch Tự - ngôi chùa lâu đời nhất tại hệ thống chùa Bà nằm ở lưng chừng núi. Sau nghi lễ cử chuông trống bát nhã 3 hồi, các tăng ni Phật tử và du khách sẽ cùng tham dự thời kinh cầu nguyện cho đất nước thái bình, muôn dân an lạc dưới sự che chở của Linh Sơn Thánh Mẫu Bồ Tát – một biểu tượng linh thiêng trong tín ngưỡng người dân nơi đây.

Bên cạnh núi Bà Đen, các Phật tử cũng có thể tham dự lễ cử chuông tại các ngôi chùa trên các đỉnh núi nổi tiếng linh thiêng tại Nam bộ như Chùa Châu Đốc (núi Sam, An Giang), Bửu Quang Tự (núi Chứa Chan, Đồng Nai). Với các Phật tử trên cả nước, lễ cử chuông sáng 1/7 được xem là thời khắc đặc biệt, thể hiện tinh thần "Phật giáo đồng hành cùng dân tộc trong mọi chặng đường lịch sử".