Trả lời câu hỏi này, Cục Thuế cho biết: Tại điểm d.3 Khoản 6 Điều 8 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân với cơ quan thuế trong các trường hợp sau:

Cá nhân có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo, trừ các trường hợp cá nhân có số thuế phải nộp thêm sau quyết toán của từng năm từ 50.000 đồng trở xuống.

Cá nhân có số thuế phải nộp nhỏ hơn số thuế đã tạm nộp mà không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo.

Chưa đến ngưỡng phải nộp thuế, có cần phải tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân?

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một đơn vị, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu thì không phải quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

Căn cứ quy định trên, trường hợp trong năm tính thuế, cá nhân có thu nhập tiền lương, tiền công tại một nơi ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên được ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập quyết toán thay mà không phải trực tiếp quyết toán thuế, kể cả trường hợp đến ngưỡng thu nhập nộp thuế hay chưa đến ngưỡng thu nhập nộp thuế.

Trường hợp trong năm tính thuế, cá nhân có thu nhập tiền lương tiền công tại một nơi ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này thì được ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập quyết toán thay mà không phải trực tiếp quyết toán thuế.

Quy định này áp dụng với cả trường hợp tại nơi ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên có thu nhập đến ngưỡng nộp thuế hay chưa đến ngưỡng nộp thuế.

Trường hợp cá nhân có từ 2 nguồn thu nhập trở lên trong năm tính thuế mà có tổng thu nhập trong năm chưa đến ngưỡng nộp thuế thì không được ủy quyền quyết toán và cũng không phải tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Tuy nhiên, nếu cá nhân này đã được tổ chức trả thu nhập khấu trừ thuế TNCN trong năm (tức là cá nhân có số thuế nộp thừa) thì nếu cá nhân không có đề nghị hoàn hoặc không yêu cầu bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo thì không phải tự khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.