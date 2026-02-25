Chủ vườn Nhật Tân tất bật ‘hồi sinh’ đào sau Tết, giữ dáng cho mùa sau

(VTC News) -

Sau Tết Nguyên đán, các nhà vườn ở làng Nhật Tân (phường Hồng Hà, Hà Nội) nhanh chóng quay trở lại vườn, thu gom những gốc đào đã cho thuê, bán dịp Tết để cắt tỉa, chăm dưỡng và phục hồi, tạo nguồn cây cho mùa xuân năm sau.

Những ngày này, không khí lao động tại làng đào Nhật Tân sôi động chẳng kém thời điểm cận Tết. Các gốc đào từng được đưa đi trưng xuân nay lần lượt trở về vườn, được trồng lại xuống đất, cắt tỉa và chăm sóc kỹ lưỡng để phục hồi sức cây.

Những chuyến xe chở đào thuê trước Tết nối đuôi nhau trở về vườn, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp khắp làng đào Nhật Tân.

Vừa cắt tỉa cành cho một gốc đào thuê được chuyển từ Bệnh viện Bạch Mai về, ông Khôi chia sẻ, năm nay thời tiết nắng ấm đến sớm khiến hoa bung nhanh. Ngay sau Tết, gia đình đã khẩn trương thu hồi các cây cho thuê để tập trung chăm sóc, giúp đào sớm phục hồi, chuẩn bị cho mùa vụ tiếp theo.

Ông Khôi cho biết, do thời tiết nóng ẩm nên sau khi đưa cây về vườn và cắt tỉa, ông phải vệ sinh kỹ, loại bỏ toàn bộ lớp nấm trắng bám trên thân, cành để tránh ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng của cây.

Gần đó, nhà vườn Hùng Nga cũng tất bật đưa hàng chục gốc đào cho thuê trở lại vườn, khẩn trương bắt tay vào công đoạn chăm sóc, phục hồi cây.

Các gốc đào sau khi thu hồi đều được cắt tỉa gọn gàng để dồn dinh dưỡng nuôi thân và bộ rễ. Anh Quý cho hay, đây là công đoạn quan trọng, quyết định khả năng phục hồi của cây, giúp hạn chế thất thoát dưỡng chất, tạo điều kiện cho chồi mới phát triển khỏe, cành mập và nhiều lộc. Những cây chỉ có một thân chính, nhà vườn sẽ loại bỏ toàn bộ cành, giữ lại phần cuống cách thân khoảng 5–7cm để cây tái sinh thuận lợi.

Những gốc đào sau khi cắt tỉa, các vết cắt trên cây đào được xử lý bằng keo liền sẹo để tránh nhiễm bệnh, đồng thời bổ sung đất và dinh dưỡng, tạo điều kiện cho cây nhanh chóng phục hồi.

Sau khi được đưa về vườn, nhiều gốc đào được rắc vôi bột nhằm khử khuẩn, đồng thời kìm hãm sinh trưởng trong giai đoạn đầu, tạo đà cho cây phát triển ổn định, đạt chất lượng vào mùa Tết năm sau.

Các vườn đào cũng được cải tạo, thay đất trước khi trồng lại đào. Sau khi hạ cây xuống luống, chủ vườn duy trì tưới nước đều đặn, theo dõi hằng ngày để kịp thời phát hiện, xử lý những sự cố như thối rễ, khô thân hay cây suy yếu.

Cành, lá đào sau khi cắt tỉa được các nhà vườn thu gom, tập kết thành đống và xử lý bằng cách đốt để vệ sinh vườn, hạn chế mầm bệnh lây lan.

Sau khi được cắt tỉa gọn gàng, nhiều cành đào bắt đầu bật chồi, ra lộc non, báo hiệu quá trình phục hồi và sinh trưởng trở lại.

Không chỉ tập trung phục hồi những gốc đào cũ, các nhà vườn còn khẩn trương ươm trồng lứa cây mới, đồng thời tạo dáng, uốn thế sớm để chuẩn bị nguồn hàng cho mùa xuân năm tới.