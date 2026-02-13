Hơn 300 gốc đào quý từ khắp miền Bắc cùng khoe sắc bên Hồ Gươm

Sáng 13/2, không gian hoa xuân tại khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ, bên Hồ Gươm, chính thức mở cửa đón người dân và du khách đến tham quan, du xuân. Đây được xem là không gian trưng bày hoa xuân có quy mô lớn nhất tại trung tâm Hà Nội dịp đầu năm nay.
Với chủ đề xuyên suốt hướng tới một "Mùa xuân của kỷ nguyên mới", không gian hoa xuân Lý Thái Tổ năm nay được trang trí ấn tượng, thể hiện sự giao thoa tuyệt vời giữa nét hoài cổ của Thăng Long xưa và tư duy thẩm mỹ hiện đại.
Điểm nổi bật nhất là sự xuất hiện của hơn 300 gốc đào được tuyển chọn từ nhiều địa phương miền Bắc. Trong đó, khoảng 85% là đào quý, sưu tầm từ các vùng trồng nổi tiếng của Hà Nội như Nhật Tân, Phú Thượng, Tứ Liên.
Bên cạnh đó còn có các giống đào đặc trưng đến từ Hải Dương, Nam Định, Lạng Sơn, Sa Pa, Mộc Châu…
Nhiều cây có tuổi đời hàng chục năm, được tạo dáng công phu, lần đầu xuất hiện cùng lúc trong một không gian trưng bày mở giữa trung tâm thành phố.
Các giống đào hiếm như Nhất Chi Mai, Thất Thốn hay đào bạch, đào lục bình cũng góp mặt, thu hút sự quan tâm của người chơi hoa và du khách.
Khu vực Nhà Bát Giác được tổ chức thành không gian triển lãm riêng, tôn vinh thú chơi đào, quất truyền thống của người Hà Nội.
Bên cạnh đào và quất, nhiều loại hoa truyền thống như thược dược, violet, cúc vạn thọ, cúc mâm xôi, xác pháo… cũng được đưa vào sắp đặt, góp phần tạo nên diện mạo đa sắc cho khu vực trung tâm hồ.
“Tôi khá bất ngờ vì số lượng đào năm nay rất nhiều, lại có cả những giống hiếm. Việc tập hợp được nhiều vùng đào về một chỗ như vậy không phải lúc nào cũng có”, anh Nguyễn Minh Tuấn, ở Long Biên cho biết.
“Không gian mở, dễ đi lại. Các khu vực được bố trí rõ ràng nên tham quan thuận tiện. Gia đình tôi tranh thủ đến sớm để chụp ảnh vì dự đoán những ngày tới sẽ rất đông”, chị Lê Thu Hà, du khách đến từ phường Nam Định (tỉnh Ninh Bình) chia sẻ.
Theo ban tổ chức, không gian hoa xuân sẽ kéo dài đến hết ngày 3/3, tức Rằm tháng Giêng Âm lịch.
Với quy mô lớn, tập trung nhiều giống đào quý cùng các tiểu cảnh biểu tượng, khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ được kỳ vọng tiếp tục là điểm đến thu hút người dân và du khách trong những ngày đầu năm.
