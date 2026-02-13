Hơn 300 gốc đào quý từ khắp miền Bắc cùng khoe sắc bên Hồ Gươm

“Tôi khá bất ngờ vì số lượng đào năm nay rất nhiều, lại có cả những giống hiếm. Việc tập hợp được nhiều vùng đào về một chỗ như vậy không phải lúc nào cũng có”, anh Nguyễn Minh Tuấn, ở Long Biên cho biết.