Chủ tịch Vĩnh Phúc: Chú trọng gọi nhập ngũ người tốt nghiệp đại học, con cán bộ

(VTC News) -

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Trần Duy Đông vừa ban hành chỉ thị về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân (CAND) năm 2025 trên địa bàn.

Theo nội dung chỉ thị, năm 2024 công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND trên địa bàn còn nổi lên một số hạn chế, thiếu sót. Việc tổ chức khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự có địa phương chưa thực sự chặt chẽ.

Vì thế, ông Trần Duy Đông chỉ đạo kiện toàn hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp, bảo đảm đúng, đủ thành phần theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo công an các huyện, thành phố phối hợp với cơ quan quân sự cùng cấp tổ chức tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND theo đúng quy định; quản lý chặt chẽ công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ tại địa phương.

Tân binh vẫy chào người thân trước giờ lên đường.

Công an chỉ đạo thẩm tra, xác minh, kết luận về tiêu chuẩn chính trị của công dân được xét tuyển theo Thông tư liên tịch số 50/2016 của liên Bộ Quốc phòng - Bộ Công an quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam và Thông tư số 48/2023 của Bộ Công an quy định tiêu chuẩn về chính trị của cán bộ, chiến sĩ CAND.

"Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh nếu để lọt những trường hợp công dân không đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, tiền án, tiền sự nhập ngũ vào quân đội và công an", Chỉ thị nêu rõ trách nhiệm với Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Chủ tịch Vĩnh Phúc giao các huyện, thành phố chỉ đạo Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, phường, thị trấn thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý nguồn sẵn sàng nhập ngũ, bảo đảm dân chủ, công bằng, minh bạch.

Trong đó, ông Đông nhấn mạnh việc tuyển chọn những công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp, công dân là đảng viên, viên chức, công dân là con cán bộ các cấp lên đường nhập ngũ.